Mobil spyler OC 4 + Pet Kit
Perfekt til skånsom rengjøring av hunder: kompakt høytrykkspyler for rengjøring på farten, med tilbehørsbag spesielt tilpasset skitne firbeinte venner.
OC 4 er Kärchers kompakte og bærbare, batteridrevne høytrykkspyler. Den passer perfekt for deg som trenger en fleksibel rengjøringsløsning når du er på farten. Med et innebygd litium-ion-batteri og en stor vanntank på 8 liter kan du rengjøre uten tilgang til strøm eller vannkran. Kärchers dyseteknologi sørger for effektiv og samtidig skånsom rengjøring. Slangen på 2,8 meter gir god bevegelighet og rekkevidde, og pistolen er utstyrt med en praktisk klikkfunksjon som gjør den enkel å bruke. Med i pakken følger et Pet Kit med tilbehørsbag som inneholder utstyr spesielt utviklet for vask og stell av hunder. Det lave trykket gjør at vasken blir behagelig for dyret, samtidig som det er kraftig nok til å fjerne gjørme, støv og skitt fra poter og pels. Etter tur i vått gress, et bad i en søledam eller en løpetur i skogen er OC 4 med Pet Kit den perfekte løsningen for en rask rengjøring. Når du er ferdig, kan både enheten og tilbehøret pakkes sammen i den tomme vanntanken, noe som gjør transport og oppbevaring enkelt og plassbesparende.
Egenskaper og fordeler
Rengjøring på fartenMed den store vanntanken på 8 liter og innebygd oppladbart batteri kan du enkelt rengjøre uansett hvor du er – helt uten tilgang til vannkran eller strøm. Tanken kan tas av og fylles opp fra hvilken som helst kran, og med det lekkasjesikre lokket kan den trygt transporteres, for eksempel i bagasjerommet. Løsningen er fleksibel og passer perfekt til rengjøring og stell av hunder, men også til mange andre oppgaver – som vask av sykkel, hage- og campingutstyr, fjellsko eller barnevogn.
Effektiv, men skånsom lavtrykksvaskKärchers effektive dyseteknologi gir skånsom rengjøring, sparer vann og fjerner skitt på en effektiv måte. Perfekt for skånsom vask av skitne poter etter tur og for å få støvete pels til å skinne igjen.
Pet Kit – for rengjøring av menneskets beste vennDen spesialutviklede hundebørsten med silikonknopper fjerner selv inngrodd skitt fra pelsen. Kjegledysen er ekstra skånsom og passer perfekt til forsiktig rengjøring av pels og skitne poter. Den myke mikrofiberkluten absorberer mye vann, føles behagelig mot pelsen og motvirker vond lukt.
Integrert litiumbatteri
- Den lange batteritiden på opptil 22 minutter er nok til å rengjøre flere skitne kjæledyr grundig.
- LED-lampen viser batteriets ladestatus.
- USB-C-ladeporten gir fleksibel lading, selv på farten – for eksempel i bilen eller med en powerbank.
Smart oppbevaringskonsept
- Tar minimalt med plass – enheten, slangen og pistolen kan oppbevares inni den tomme vanntanken.
- Den praktiske tilbehørsbagen kan også oppbevares i vanntanken.
- Enkel å frakte og plassbesparende oppbevaring.
Enkel og praktisk håndtering
- Rask og enkel å sette opp og bruke. Fyll med vann, så er den klar.
- Sprøytepistolen har låsefunksjon for kontinuerlig og uanstrengt spraying.
- Den 2,8 meter lange spiralslangen gir god rekkevidde og bevegelsesfrihet.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til enhver rengjøringsoppgave – enten det gjelder sykkel, turutstyr, hagemøbler, hunder og mye mer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|maks. 22
|Ladetid for batteri (t)
|3,5
|Farge
|Grå
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Flatstråledyse
- Kjeglestråle
- Vaskebørste for kjæledyr
- Håndkle
- Oppbevaringspose
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 8 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Slangetype: Lavtrykks spiralslange
- Enkel å oppbevare
- Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
- Enhetsfilter
Videoer
Bruksområder
- Kjæledyr/ Hunder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.