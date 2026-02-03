OC 4 er Kärchers kompakte og bærbare, batteridrevne høytrykkspyler. Den passer perfekt for deg som trenger en fleksibel rengjøringsløsning når du er på farten. Med et innebygd litium-ion-batteri og en stor vanntank på 8 liter kan du rengjøre uten tilgang til strøm eller vannkran. Kärchers dyseteknologi sørger for effektiv og samtidig skånsom rengjøring. Slangen på 2,8 meter gir god bevegelighet og rekkevidde, og pistolen er utstyrt med en praktisk klikkfunksjon som gjør den enkel å bruke. Med i pakken følger et Pet Kit med tilbehørsbag som inneholder utstyr spesielt utviklet for vask og stell av hunder. Det lave trykket gjør at vasken blir behagelig for dyret, samtidig som det er kraftig nok til å fjerne gjørme, støv og skitt fra poter og pels. Etter tur i vått gress, et bad i en søledam eller en løpetur i skogen er OC 4 med Pet Kit den perfekte løsningen for en rask rengjøring. Når du er ferdig, kan både enheten og tilbehøret pakkes sammen i den tomme vanntanken, noe som gjør transport og oppbevaring enkelt og plassbesparende.