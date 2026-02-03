Mobil spyler OC 4

Kompakt høytrykkspyler med litium-ion-batteri og vanntank, perfekt for rengjøring på farten uten behov for strøm eller vannkobling. Effektiv rengjøring til mange formål.

OC 4 er Kärchers kompakte og bærbare, batteridrevne høytrykkspyler, perfekt for deg som trenger en praktisk rengjøringsløsning på farten. Med innebygd litium-ion-batteri og en stor 8-liters vanntank kan du rengjøre uten strøm eller vannkobling. Fyll tanken med vann og sett i gang. Takket være Kärchers dyseteknologi får du en effektiv, men skånsom rengjøring. Enten du er på camping, kommer hjem fra en sykkeltur, en gjørmete fottur eller bare trenger en rask vask i hagen, er OC 4 en ideell løsning for små og raske rengjøringsoppgaver. En LED-lampe viser batteriets ladestatus og hvor mye strøm du har igjen. Den 2,8 meter lange spiralslangen gir stor bevegelsesfrihet, og sprøytepistolen har en klikkfunksjon som gjør den enkel å håndtere. Hele enheten og tilbehøret kan oppbevares inni den tomme vanntanken for enkel og plassbesparende lagring. Et bredt utvalg av ekstrautstyr er tilgjengelig for å tilpasse maskinen til flere ulike bruksområder.

Egenskaper og fordeler
Mobil spyler OC 4: Rengjøring på farten
Rengjøring på farten
Vanntanken på 8 liter og det innebygde oppladbare batteriet gjør rengjøring på farten enkelt – selv uten tilgang til vann eller strøm. Tanken kan tas av og fylles fra kran eller andre vannkilder. Med lekkasjesikkert lokk kan den trygt transporteres, for eksempel i bilens bagasjerom. Fleksibel i bruk til mange ulike rengjøringsoppgaver, som sykkel, hage- og campingutstyr, hunder eller barnevogn.
Mobil spyler OC 4: Integrert litiumbatteri
Integrert litiumbatteri
Én opplading gir opptil 22 minutters driftstid, nok til å rengjøre flere gjenstander som sykler eller hagemøbler grundig. LED-lampen viser batteriets gjeldende ladestatus. USB-C-ladeport gir fleksibel lading også på farten, for eksempel i bilen eller via powerbank.
Mobil spyler OC 4: Smart oppbevaringskonsept
Smart oppbevaringskonsept
Tar minimalt med plass under transport og oppbevaring – enhet, slange og sprøytepistol kan legges inni den tomme vanntanken. Tilbehørsbagene, som kan kjøpes separat, får også plass inne i tanken. Enkel å frakte og smart å oppbevare.
Effektiv og skånsom rengjøring med lavt trykk.
  • Takket være Kärchers effektive dyseteknologi får du en skånsom rengjøring som også sparer vann. Smuss fjernes svært effektivt.
  • Et godt valg for å beskytte følsomme sykkeldeler som lagre, pakninger og nav.
  • Gir presis og pålitelig rengjøring, også på steder det er vanskelig å komme til.
Enkel og praktisk håndtering
  • Ingen komplisert oppstart – fyll på vann, så er du klar til å begynne.
  • Sprøytepistolen har låsefunksjon for kontinuerlig og uanstrengt spraying.
  • Den 2,8 meter lange spiralslangen gir god rekkevidde og fleksibilitet under rengjøringen.
Stort utvalg av tilbehør
  • Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
  • Riktig tilbehør til hver rengjøringsoppgave (enten det er sykkel, utendørsutstyr, hagemøbler, hunden eller mye mer).
Spesifikasjoner

Teknisk data

Trykkområde Lavtrykk
Gjennomstrømning (l/min) maks. 2
Batteridrevet enhet
Batteritype Litium-ion-batteri
Batteritid (min) maks. 22
Ladetid for batteri (t) 3,5
Farge Grå
Vekt uten tilbehør (kg) 3,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,3
Mål (L x B x H) (mm) 296 x 291 x 240

Scope of supply

  • Flatstråledyse

Utstyr

  • Vannoppsug
  • Volum vanntank: 8 l
  • Slangelengde: 2.8 m
  • Slangetype: Lavtrykks spiralslange
  • Enkel å oppbevare
  • Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
  • Enhetsfilter

Videoer

Bruksområder
  • Sykler
  • Telt/ Campingutstyr
  • Kjæledyr/ Hunder
  • Sko/ Turstøvler
  • Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
  • Barnevogner/ Triller
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Blomsterpotter- og krukker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
