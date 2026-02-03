Mobil spyler OC 4
Kompakt høytrykkspyler med litium-ion-batteri og vanntank, perfekt for rengjøring på farten uten behov for strøm eller vannkobling. Effektiv rengjøring til mange formål.
OC 4 er Kärchers kompakte og bærbare, batteridrevne høytrykkspyler, perfekt for deg som trenger en praktisk rengjøringsløsning på farten. Med innebygd litium-ion-batteri og en stor 8-liters vanntank kan du rengjøre uten strøm eller vannkobling. Fyll tanken med vann og sett i gang. Takket være Kärchers dyseteknologi får du en effektiv, men skånsom rengjøring. Enten du er på camping, kommer hjem fra en sykkeltur, en gjørmete fottur eller bare trenger en rask vask i hagen, er OC 4 en ideell løsning for små og raske rengjøringsoppgaver. En LED-lampe viser batteriets ladestatus og hvor mye strøm du har igjen. Den 2,8 meter lange spiralslangen gir stor bevegelsesfrihet, og sprøytepistolen har en klikkfunksjon som gjør den enkel å håndtere. Hele enheten og tilbehøret kan oppbevares inni den tomme vanntanken for enkel og plassbesparende lagring. Et bredt utvalg av ekstrautstyr er tilgjengelig for å tilpasse maskinen til flere ulike bruksområder.
Egenskaper og fordeler
Rengjøring på fartenVanntanken på 8 liter og det innebygde oppladbare batteriet gjør rengjøring på farten enkelt – selv uten tilgang til vann eller strøm. Tanken kan tas av og fylles fra kran eller andre vannkilder. Med lekkasjesikkert lokk kan den trygt transporteres, for eksempel i bilens bagasjerom. Fleksibel i bruk til mange ulike rengjøringsoppgaver, som sykkel, hage- og campingutstyr, hunder eller barnevogn.
Integrert litiumbatteriÉn opplading gir opptil 22 minutters driftstid, nok til å rengjøre flere gjenstander som sykler eller hagemøbler grundig. LED-lampen viser batteriets gjeldende ladestatus. USB-C-ladeport gir fleksibel lading også på farten, for eksempel i bilen eller via powerbank.
Smart oppbevaringskonseptTar minimalt med plass under transport og oppbevaring – enhet, slange og sprøytepistol kan legges inni den tomme vanntanken. Tilbehørsbagene, som kan kjøpes separat, får også plass inne i tanken. Enkel å frakte og smart å oppbevare.
Effektiv og skånsom rengjøring med lavt trykk.
- Takket være Kärchers effektive dyseteknologi får du en skånsom rengjøring som også sparer vann. Smuss fjernes svært effektivt.
- Et godt valg for å beskytte følsomme sykkeldeler som lagre, pakninger og nav.
- Gir presis og pålitelig rengjøring, også på steder det er vanskelig å komme til.
Enkel og praktisk håndtering
- Ingen komplisert oppstart – fyll på vann, så er du klar til å begynne.
- Sprøytepistolen har låsefunksjon for kontinuerlig og uanstrengt spraying.
- Den 2,8 meter lange spiralslangen gir god rekkevidde og fleksibilitet under rengjøringen.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til hver rengjøringsoppgave (enten det er sykkel, utendørsutstyr, hagemøbler, hunden eller mye mer).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|maks. 22
|Ladetid for batteri (t)
|3,5
|Farge
|Grå
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Flatstråledyse
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 8 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Slangetype: Lavtrykks spiralslange
- Enkel å oppbevare
- Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
- Enhetsfilter
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Kjæledyr/ Hunder
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.