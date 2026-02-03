OC 4 er Kärchers kompakte og bærbare, batteridrevne høytrykkspyler – perfekt for deg som trenger en fleksibel rengjøringsløsning på farten. Med innebygd litium-ion-batteri og en stor vanntank på 8 liter kan du rengjøre uten å være avhengig av strømuttak eller vannkran. Kärchers dyseteknologi gir en effektiv og skånsom vask. Den spiralformede slangen på 2,8 meter gir god rekkevidde og fleksibilitet, og sprøytepistolen har en klikkfunksjon som gjør den enkel å bruke. Bike Kit som følger med inneholder en praktisk tilbehørsbag med utstyr spesielt tilpasset vask og vedlikehold av sykler. Det lave trykket fra OC 4 er kraftig nok til å fjerne gjørme, støv og smuss effektivt, samtidig som det er skånsomt mot følsomme deler som lagre, pakninger og nav. Enten du har vært på en lang sykkeltur, i sykkelparken eller bare trenger en rask vask i hagen, er OC 4 med Bike Kit en ideell løsning for enkel rengjøring. Alt kan pakkes kompakt i den tomme vanntanken, slik at både enheten og tilbehøret er lett å oppbevare og ta med.