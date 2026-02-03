Mobil spyler OC 4 + Bike Kit
Perfekt for vask av sykkel: kompakt høytrykkspyler til rengjøring på farten, med tilbehørsbag fylt med utstyr spesielt tilpasset vask og vedlikehold av sykkel.
OC 4 er Kärchers kompakte og bærbare, batteridrevne høytrykkspyler – perfekt for deg som trenger en fleksibel rengjøringsløsning på farten. Med innebygd litium-ion-batteri og en stor vanntank på 8 liter kan du rengjøre uten å være avhengig av strømuttak eller vannkran. Kärchers dyseteknologi gir en effektiv og skånsom vask. Den spiralformede slangen på 2,8 meter gir god rekkevidde og fleksibilitet, og sprøytepistolen har en klikkfunksjon som gjør den enkel å bruke. Bike Kit som følger med inneholder en praktisk tilbehørsbag med utstyr spesielt tilpasset vask og vedlikehold av sykler. Det lave trykket fra OC 4 er kraftig nok til å fjerne gjørme, støv og smuss effektivt, samtidig som det er skånsomt mot følsomme deler som lagre, pakninger og nav. Enten du har vært på en lang sykkeltur, i sykkelparken eller bare trenger en rask vask i hagen, er OC 4 med Bike Kit en ideell løsning for enkel rengjøring. Alt kan pakkes kompakt i den tomme vanntanken, slik at både enheten og tilbehøret er lett å oppbevare og ta med.
Egenskaper og fordeler
Rengjøring på fartenMed den store vanntanken på 8 liter og innebygd oppladbart batteri kan du enkelt rengjøre uansett hvor du er – helt uten tilgang til vannkran eller strøm. Vanntanken kan tas av og fylles fra hvilken som helst kran. Med lekkasjesikkert lokk kan den trygt transporteres, for eksempel i bagasjerommet. En fleksibel løsning for vask av sykkel og mange andre oppgaver, som hage- og campingutstyr, hunder, fjellsko eller barnevogn.
Effektiv, men skånsom lavtrykksvaskKärchers effektive dyseteknologi gir skånsom rengjøring, sparer vann og fjerner skitt på en effektiv måte. Et ideelt valg for å beskytte følsomme sykkeldeler som lagre, pakninger og nav. Pålitelig og presis rengjøring, også på vanskelig tilgjengelige steder.
Bike Kit – perfekt for sykkelvaskMulti Jet-dysen kombinerer fire spyletyper i ett og justeres enkelt ved å vri på munnstykket. Den spesialformede børsten med myke børstehår fjerner inngrodd skitt på trange steder uten å ripe lakken. Skumdyse og Natural Bike Cleaner gir en skånsom og effektiv vask, og mikrofiberklut sørger for en blank finish.
Integrert litiumbatteri
- Lang batteritid på opptil 22 minutter holder til grundig rengjøring av flere gjenstander, som sykler eller hagemøbler.
- LED-lampen viser batteriets ladestatus.
- USB-C-ladeport gir fleksibel lading også på farten, for eksempel i bilen eller via powerbank.
Smart oppbevaringskonsept
- Tar minimalt med plass – enheten, slangen og pistolen kan oppbevares inni den tomme vanntanken.
- Den praktiske tilbehørsbagen kan også oppbevares i vanntanken.
- Enkel å frakte og plassbesparende oppbevaring.
Enkel og praktisk håndtering
- Rask og enkel å sette opp og bruke. Fyll med vann, så er den klar.
- Sprøytepistolen har låsefunksjon for kontinuerlig og uanstrengt spraying.
- Den 2,8 meter lange spiralslangen gir god rekkevidde og bevegelsesfrihet.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til enhver rengjøringsoppgave – enten det gjelder sykkel, turutstyr, hagemøbler, hunder og mye mer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|maks. 22
|Ladetid for batteri (t)
|3,5
|Farge
|Grå
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- 4-i-1 Multi Jet
- Skumdyse
- Universalbørste
- Mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: Naturlig rengjøringsmiddel for sykkel RM 640N RTU, 500 ml
- Oppbevaringspose
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 8 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Slangetype: Lavtrykks spiralslange
- Enkel å oppbevare
- Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
- Enhetsfilter
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Kjæledyr/ Hunder
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker
