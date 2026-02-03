For alle som trenger en praktisk rengjøringsløsning på farten, som tar minimalt med plass både under transport og oppbevaring: den kompakte og lette OC 3 sammenleggbare høytrykksspyleren fra Kärcher har en vanntank som enkelt kan foldes sammen. Med litium-ion-batteri er enheten alltid klar til bruk, uansett hvor du er, og uten behov for omfattende forberedelser – bare fyll på med vann og sett i gang. En LED-skjerm viser batteriets ladestatus. Den fleksible 1,8 meter lange slangen gir stor bevegelsesfrihet under rengjøringen. Enten du er på camping, har vært på sykkeltur eller skal rengjøre i hagen hjemme, er OC 3 den perfekte løsningen for rask rengjøring. Et bredt utvalg av tilbehør finnes for å utvide bruksområdene ytterligere.