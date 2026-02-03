Mobil spyler OC 3 Foldable
Sammenleggbar vanntank, lett å transportere, enkel å oppbevare og allsidig: OC 3 sammenleggbar mobil utendørsspyler med litium-ion-batteri for mobil rengjøring.
For alle som trenger en praktisk rengjøringsløsning på farten, som tar minimalt med plass både under transport og oppbevaring: den kompakte og lette OC 3 sammenleggbare høytrykksspyleren fra Kärcher har en vanntank som enkelt kan foldes sammen. Med litium-ion-batteri er enheten alltid klar til bruk, uansett hvor du er, og uten behov for omfattende forberedelser – bare fyll på med vann og sett i gang. En LED-skjerm viser batteriets ladestatus. Den fleksible 1,8 meter lange slangen gir stor bevegelsesfrihet under rengjøringen. Enten du er på camping, har vært på sykkeltur eller skal rengjøre i hagen hjemme, er OC 3 den perfekte løsningen for rask rengjøring. Et bredt utvalg av tilbehør finnes for å utvide bruksområdene ytterligere.
Egenskaper og fordeler
Effektiv og skånsom lavt trykkFordelen med lavt trykk: effektiv og samtidig svært skånsom rengjøring, ideell for sensitive overflater. Standarddysen med flat stråle rengjør selv vanskelig tilgjengelige steder pålitelig og presist. Kjeglestråledysen er egnet for enda mer skånsom rengjøring, for eksempel av hundepoter.
Innovativ, sammenleggbar tankStor kapasitet (8 l) på den fleksible vanntanken, som kan brettes sammen til minimal størrelse for enkel transport og plassbesparende oppbevaring. Redusert plassbehov: slangen og sprøytepistolen oppbevares i den kompakt sammenlagte enheten.
Integrert litiumbatteriMobil rengjøring når som helst uten strømtilkobling. Lang batteritid for gjentatt bruk uten behov for mellomlading. LED-skjermen viser når batteriet må lades. USB type C-ladeport på enheten gir fleksibel lading, selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller med en powerbank.
Enkel og praktisk håndtering
- Klar til bruk når som helst og hvor som helst, uten tidkrevende forberedelser – bare fyll med vann og start.
- Ergonomisk bærehåndtak med slangefeste for enkel bæring.
- Vanntanken kan fylles enkelt og praktisk takket være den store åpningen.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til hver rengjøringsoppgave (enten det er sykkel, utendørsutstyr, hagemøbler, hunden eller mye mer).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|maks. 15
|Ladetid for batteri (t)
|2,25
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Litium-ion-batteri
- Flatstråledyse
Utstyr
- Volum vanntank: 8 l
- Slangelengde: 1.8 m
- Slangetype: Fleksibel slange for lavt trykk
- Enkel å oppbevare
- Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
- Enhetsfilter
Videoer
Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Kjæledyr/ Hunder
- Barnevogner/ Triller
- Sko/ Turstøvler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Blomsterpotter- og krukker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.