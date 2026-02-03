Mobil spyler OC 4 + Adventure Kit
Perfekt for alle friluftsentusiaster: den kompakte høytrykksspyleren for rengjøring ute, inkl. Adventure-tilbehørsveske fylt med nyttig rengjøringstilbehør på farten.
Kompakt og bærbar: OC 4 er Kärchers batteridrevne håndholdte høytrykksspyler, ideell for alle som trenger en rengjøringsløsning på farten. Takket være det integrerte litiumionbatteriet og den store 8-liters vanntanken kan du rengjøre uten å være avhengig av strøm eller vanntilkoblinger. Kärchers dyseteknologi gjør rengjøringen effektiv, men skånsom. Den 2,8 meter lange spiralslangen gir fleksibilitet og stor bevegelsesradius. Sprøytepistolen har en snap-in-funksjon for ekstra bekvemmelighet. Adventure Kit-settet som følger med inkluderer en praktisk tilbehørspose som inneholder diverse tilbehør som er spesielt optimalisert for de som elsker å utforske naturen. Enten det er på campingplassen, etter en sykkeltur, en gjørmete tur eller bare hjemme i hagen – OC 4 med Adventure Kit er den ideelle hurtigrengjøringsløsningen for en rekke situasjoner. Tar minimalt med plass – enheten eller tilbehørsposen kan oppbevares i den tomme vanntanken.
Egenskaper og fordeler
Rengjøring på fartenMed den store vanntanken på 8 liter og innebygd oppladbart batteri kan du enkelt rengjøre uansett hvor du er – helt uten tilgang til vannkran eller strøm. Vanntanken kan tas av og fylles fra hvilken som helst kran. Med lekkasjesikkert lokk kan den trygt transporteres, for eksempel i bagasjerommet. Fleksibel i bruk til mange ulike rengjøringsoppgaver, som sykkel, hage- og campingutstyr, hunder eller barnevogn.
Effektiv, men skånsom lavtrykksvaskKärchers effektive dyseteknologi gir skånsom rengjøring, sparer vann og fjerner skitt på en effektiv måte. Ideelt valg for å beskytte sensitive komponenter på sykler, f.eks. lagre, pakninger eller nav. Pålitelig og presis rengjøring, også på vanskelig tilgjengelige steder.
Adventure Kit – for optimale rengjøringsresultater på alle eventyrMulti Jet-dysen kombinerer fire spyletyper i ett og justeres enkelt ved å vri på munnstykket. Sugeslangen gjør det mulig å bruke vann fra alternative vannkilder, som for eksempel en bekk, bøtte eller bekk. Den allsidige skrubbebørsten kan monteres på selve pistolen og fjerner gjenstridig smuss raskt og grundig.
Smart oppbevaringskonsept
- Tar minimalt med plass – enheten, slangen og pistolen kan oppbevares inni den tomme vanntanken.
- Den praktiske tilbehørsbagen kan også oppbevares i vanntanken.
- Enkel å frakte og plassbesparende oppbevaring.
Enkel og praktisk håndtering
- Rask og enkel å sette opp og bruke. Fyll med vann, så er den klar.
- Sprøytepistolen har låsefunksjon for kontinuerlig og uanstrengt spraying.
- Den 2,8 meter lange spiralslangen gir god rekkevidde og bevegelsesfrihet.
Stort utvalg av tilbehør
- Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
- Riktig tilbehør til enhver rengjøringsoppgave – enten det gjelder sykkel, turutstyr, hagemøbler, hunder og mye mer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Gjennomstrømning (l/min)
|maks. 2
|Batteridrevet enhet
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batteritid (min)
|maks. 22
|Ladetid for batteri (t)
|3,5
|Farge
|Grå
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- 4-i-1 Multi Jet
- Skrubbe børste
- Sugeslange
- Oppbevaringspose
Utstyr
- Vannoppsug
- Volum vanntank: 8 l
- Slangelengde: 2.8 m
- Slangetype: Lavtrykks spiralslange
- Enkel å oppbevare
- Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
- Enhetsfilter
Videoer
Bruksområder
- Telt/ Campingutstyr
- Sykler
- Kjæledyr/ Hunder
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.