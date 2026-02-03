Mobil spyler OC 4 + Adventure Kit

Perfekt for alle friluftsentusiaster: den kompakte høytrykksspyleren for rengjøring ute, inkl. Adventure-tilbehørsveske fylt med nyttig rengjøringstilbehør på farten.

Kompakt og bærbar: OC 4 er Kärchers batteridrevne håndholdte høytrykksspyler, ideell for alle som trenger en rengjøringsløsning på farten. Takket være det integrerte litiumionbatteriet og den store 8-liters vanntanken kan du rengjøre uten å være avhengig av strøm eller vanntilkoblinger. Kärchers dyseteknologi gjør rengjøringen effektiv, men skånsom. Den 2,8 meter lange spiralslangen gir fleksibilitet og stor bevegelsesradius. Sprøytepistolen har en snap-in-funksjon for ekstra bekvemmelighet. Adventure Kit-settet som følger med inkluderer en praktisk tilbehørspose som inneholder diverse tilbehør som er spesielt optimalisert for de som elsker å utforske naturen. Enten det er på campingplassen, etter en sykkeltur, en gjørmete tur eller bare hjemme i hagen – OC 4 med Adventure Kit er den ideelle hurtigrengjøringsløsningen for en rekke situasjoner. Tar minimalt med plass – enheten eller tilbehørsposen kan oppbevares i den tomme vanntanken.

Egenskaper og fordeler
Mobil spyler OC 4 + Adventure Kit: Rengjøring på farten
Rengjøring på farten
Med den store vanntanken på 8 liter og innebygd oppladbart batteri kan du enkelt rengjøre uansett hvor du er – helt uten tilgang til vannkran eller strøm. Vanntanken kan tas av og fylles fra hvilken som helst kran. Med lekkasjesikkert lokk kan den trygt transporteres, for eksempel i bagasjerommet. Fleksibel i bruk til mange ulike rengjøringsoppgaver, som sykkel, hage- og campingutstyr, hunder eller barnevogn.
Mobil spyler OC 4 + Adventure Kit: Effektiv, men skånsom lavtrykksvask
Effektiv, men skånsom lavtrykksvask
Kärchers effektive dyseteknologi gir skånsom rengjøring, sparer vann og fjerner skitt på en effektiv måte. Ideelt valg for å beskytte sensitive komponenter på sykler, f.eks. lagre, pakninger eller nav. Pålitelig og presis rengjøring, også på vanskelig tilgjengelige steder.
Mobil spyler OC 4 + Adventure Kit: Adventure Kit – for optimale rengjøringsresultater på alle eventyr
Adventure Kit – for optimale rengjøringsresultater på alle eventyr
Multi Jet-dysen kombinerer fire spyletyper i ett og justeres enkelt ved å vri på munnstykket. Sugeslangen gjør det mulig å bruke vann fra alternative vannkilder, som for eksempel en bekk, bøtte eller bekk. Den allsidige skrubbebørsten kan monteres på selve pistolen og fjerner gjenstridig smuss raskt og grundig.
Smart oppbevaringskonsept
  • Tar minimalt med plass – enheten, slangen og pistolen kan oppbevares inni den tomme vanntanken.
  • Den praktiske tilbehørsbagen kan også oppbevares i vanntanken.
  • Enkel å frakte og plassbesparende oppbevaring.
Enkel og praktisk håndtering
  • Rask og enkel å sette opp og bruke. Fyll med vann, så er den klar.
  • Sprøytepistolen har låsefunksjon for kontinuerlig og uanstrengt spraying.
  • Den 2,8 meter lange spiralslangen gir god rekkevidde og bevegelsesfrihet.
Stort utvalg av tilbehør
  • Omfattende tilbehør for å utvide bruksområdene er tilgjengelig som tilvalg.
  • Riktig tilbehør til enhver rengjøringsoppgave – enten det gjelder sykkel, turutstyr, hagemøbler, hunder og mye mer.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Trykkområde Lavtrykk
Gjennomstrømning (l/min) maks. 2
Batteridrevet enhet
Batteritype Litium-ion-batteri
Batteritid (min) maks. 22
Ladetid for batteri (t) 3,5
Farge Grå
Vekt uten tilbehør (kg) 3,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,5
Mål (L x B x H) (mm) 296 x 291 x 240

Scope of supply

  • 4-i-1 Multi Jet
  • Skrubbe børste
  • Sugeslange
  • Oppbevaringspose

Utstyr

  • Vannoppsug
  • Volum vanntank: 8 l
  • Slangelengde: 2.8 m
  • Slangetype: Lavtrykks spiralslange
  • Enkel å oppbevare
  • Trykkavtrekkerpistol: Avtrekkerpistol for lavt trykk
  • Enhetsfilter

Videoer

Bruksområder
  • Telt/ Campingutstyr
  • Sykler
  • Kjæledyr/ Hunder
  • Sko/ Turstøvler
  • Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
  • Barnevogner/ Triller
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Blomsterpotter- og krukker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.