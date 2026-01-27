For alle som trenger en rengjøringsløsning på farten er den kompakte og lette mobile spyleren OC 3 Plus ideel. Takket være det integrerte litium-ion-batteriet og den avtakbare, praktiske vanntanken på 7 liter kan du rengjøre for eksempel sykkelen og skitne tursko uten strøm- eller vanntilkobling. Med en skånsom, men effektiv lavtrykksstråle er spyleren ideell for ømfintlige overflater. Et LED-display signaliserer om batteriet er nesten tomt eller lades. Ulike tilbehørsbokser er tilgjengelig som tilleggsutstyr for forskjellige bruksområder og utvidelsesmuligheter.