Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672, 250ml

Svært effektivt rengjøringskonsentrat for stripe- og blendefri utsikt om sommeren. Fjerner effektivt insektrester og fugleskitt. Ytelse: 250 ml gir 25 l rengjøringsmiddel.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 250
Forpakning (Stk) 10
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 50 x 50 x 210
Produkt
  • Meget effektivt konsentrat for vindusspyleren i sommermånedene. 250 milliliter konsentrat gir opptil 25 liter spylervæske.
  • stripefri rengjøring uten rester
  • løser pålitelig opp fett-, olje- og eksosutslipp. Myker opp insektforurensning og løser den opp på en pålitelig måte
  • Reduserer blendingseffekter fra spredt lys
  • Gode fukteegenskaper
  • Skaper ingen spenningssprekker på polykarbonat og egner seg også til f.eks rengjøring av frontlykter
  • Enkel dosering ved hjelp av det integrerte doseringskammeret.
  • Kan blandes med Kärcher vintervindusspylervæske. Tanken trenger ikke tømmes i overgangsperioden høst og vår.
  • Kan blandes med vann av alle hardhetsgrader takket være anti-kalk-formelen. Ingen forkalkning av vindusspyler eller blokkering av sprøytedyser.
  • Egnet for flatstråledyser
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672, 250ml
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672, 250ml
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672, 250ml
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H315 Irriterer huden.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
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Bruksområder
  • Frontruter