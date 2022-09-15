VASKE SYKKEL HJEMME OG PÅ VEIEN
Det å sykle er morsomt, miljøvennlig og bra for helsen din. Hvis du vil ha glede av terrengsykkelen, bysykkelen eller elsykkelen din så lenge som mulig, bør du vedlikeholde og vaske sykkelen regelmessig. Med riktig utstyr og riktig tilbehør er det raskt og enkelt – enten foran garasjen, i hagen eller på veien.
Vask av sykkel hjemme
Etter hver tur gjennom skoger, enger, grusveier eller støvete gater, er det lurt å vaske sykkelen. Du bør fjerne grov skitt og støv fra rammen, kjedet og sensitive komponenter som girkasse og lagre. Dette er fordi skitt fungerer som slipende partikler på bevegelige deler og øker slitasjen. På denne måten utvikles rust over tid, noe som legger seg på komponentene og reduserer funksjonaliteten. Alle som sykler om vinteren, bør rengjøre og vedlikeholde den regelmessig, da veisalt kan skade lakken på sykkelens ramme så vel som andre deler av sykkelen. En nyvasket sykkel gir derfor ikke bare mer sykkelglede, men opprettholder også funksjonaliteten og verdien. Dette gjelder også sykkelvogner, som kan rengjøres samtidig.
Hvis du vil vaske og vedlikeholde sykkelen hjemme, trenger du bare noen få ting:
- et sykkelstativ eller en vegg
- vaskeutstyr etter eget valg
- et egnet vaskeprodukt
- en myk børste
- en myk klut (f.eks. mikrofiber)
- olje til kjede og lagre
En høytrykksspyler eller mellomtrykksspyler er egnet utstyr for rengjøring av sykkel. Mens høytrykksspyleren vanligvis må kobles til strøm og vann, er mellomtrykksspyleren batteridrevet og trenger dermed bare vanntilkoblingen. Derfor er den egnet til bruk, akkurat som en batteridrevet høytrykksspyler, for rask sykkelrengjøring i hagen og hvor det ikke er strømforbindelse. Med høyt og middels trykk kan selv gjenstridig skitt fjernes raskt og enkelt. For å løsne lettere skitt fra sykkelen, er en hageslange med sprøytepistol også tilstrekkelig.
Tips
Der det ikke er vanntilkobling tilgjengelig, kan Kärchers høytrykksspylere i klassene K4 til K7 samt den håndholdte spyleren suge vann fra en tønne eller beholder. Alt som kreves er en egnet sugeslange eller en håndholdt sugeslange.
Når du vasker en sykkel med høytrykksspyler, er det viktig å opprettholde en avstand på minst 30 cm fra sensitive komponenter. Bruk nærmere kan føre til at den sterke vannstrålen kan forskyve tetninger, slik at vann kan komme inn og skylle ut smørefettet. I verste fall kan fuktighet samle seg, noe som kan føre til langvarig skade på grunn av rust. Men hvis du holder deg til denne avstanden og reduserer trykket på enheten til trykkområde 1 eller «myk», kan du vaske sykkelen trygt med høytrykksspyleren. Vær spesielt forsiktig ved rengjøring av elsykler: elektronikken er følsom for vann og bør ikke vaskes direkte med en høytrykksspyler. Det er bedre å tørke av batterikomponenten med en fuktig klut eller en myk børste.
Vask sykkelen enkelt på farten
For å fjerne støv og skitt på terrengsykkelen når du er på farten, slik at bagasjerommet eller sykkelstativet for eksempel ikke blir skittent, er en mobil spyler et førsteklasses alternativ. Den kompakte størrelsen betyr at den til og med får plass i en sykkelkurv og sprøytepistolen og spiralslangen på 2,8 m pakkes bort for å spare plass under den avtakbare 4 liters eller 7 liters tanken
For å vaske med den mobilen spyleren, fjerner du bare tanken, fyller den med rent vann, løfter opp sprøytepistolen og fester tanken igjen. Pek deretter sprøytepistolen mot sykkelen og trykk på avtrekkeren. Hele sykkelen kan rengjøres med vannstrålen. Det innebygde litiumionbatteriet har en brukstid på 15 minutter. Men med biladapteren kan enheten også betjenes med bilbatteriet, eller, hvis batteriet tømmes på veien, lades opp med biladapteren. Med sugeslangen kan vann eventuelt også suges fra en tønne med vann.
Hvordan vaske sykkel?
1. Posisjoner sykkelen og klargjør utstyr
Den som vil vaske sykkelen sin, bør først plassere den sikkert på et sykkelstativ eller lene den mot en vegg eller et stort tre. For vask av sykkel på veien: fjern tanken på den mobile spyleren, fjern sprøytepistolen, fest tanken igjen og slå på enheten. For vask av sykkel hjemme: koble høytrykksspyleren eller mellomtrykksspyleren til vannforsyningen og om nødvendig strøm, og slå på enheten. For sykkelrengjøring bør det flate sprøytemunnstykket brukes med alle enheter.
2. Spray sykkelen med vann
Spray jevnt over sykkelen med vannstrålen. Ikke rett vannstrålen direkte mot lagre, støtdempere eller elektriske koblinger, for eksempel på elsykler. Ved vasking med høytrykksspyler må du kun vaske med lavt trykk og sikre tilstrekkelig avstand til dekk, kjetting, lagre og små deler (ca. 30 cm).
Tips
Det er best å vaske sykkelen fra bunnen og opp. På den måten er det lettere å se hvor sykkelen allerede har blitt vasket.
3. Påfør rengjøringsmiddel
For vanskelige flekker er det lurt å bruke et rengjøringsmiddel. Et universalvaskemiddel eller, enda bedre, en spesiell sykkelvask er lurt. Påfør jevnt på skitne områder før rengjøring, la det virke i 3–5 minutter, skyll deretter med rent vann. Sykkelen bør ideelt sett være tørr når vaskemiddelet brukes, for bedre resultater.
Viktig merknad: For å beskytte miljøet, bør rengjøringsprodukter bare brukes på forseglet jord (f.eks. asfalt) i nærheten av avløp.
4. Fjern avleiringer
Hvis det fortsatt er avleiringer igjen på rammen, kan de fjernes raskt med en børste eller svamp. Tørk deretter over de vaskede områdene med en myk klut (f.eks. mikrofiber). For å spare vann ved rengjøring med mobil spyler, fukt universalbørsten litt og skrubb sykkelen med den. Spray deretter av løs skitt og tørk sykkelen med en myk klut.
Tips: Rengjør kjedet grundig
Kjedet er vanligvis litt vanskeligere å rengjøre enn resten av sykkelen, fordi olje, skitt og støv blandes over tid for å danne en klebrig film. Før rengjøring bør et stykke papp eller en gammel fille plasseres under hjulene. Deretter, ved hjelp av en grov børste, fjerner du først grov skitt, sprayer deretter på sykkelvasken eller en spesiell kjederens og lar den virke litt. For å løsne skitt hjelper dette trikset: legg en klut eller fille rundt kjedet og dra den langs kjedet flere ganger. Smusspartiklene løsnes og absorberes av kluten.
Sammenligning: utstyr for vask av sykkel
Modellnavn
Lavtrykkspyler
OC 3
Mellomtrykksspyler
KHB 6 / KHB 4-18
Høytrykksspyler
K2 - K7
Bruk
Lavtrykkspyler
På farten
Mellomtrykksspyler
Hjemme
Høytrykksspyler
Hjemme
Forberedelsestid
Lavtrykkspyler
Kort, da bare vanntanken må fylles
Mellomtrykksspyler
Kort, da bare vanntilkobling er nødvendig
Høytrykksspyler
Middels, da vanntilkobling og strøm er nødvendig
Rengjøringskraft
Lavtrykkspyler
Lav, ettersom det er lavt trykk (vannmengde maks. 2 l/min)
Mellomtrykksspyler
Middels, ettersom det er medium trykk (maks. 24 bar, vannmengde maks. 200 l/t)
Høytrykksspyler
Høy, ettersom det variable trykkområdet er mellom 20 og 110 (K2) til 180 (K7) bar
egnethet for sykkelrengjøring
Lavtrykkspyler
For rask rengjøring mens du er på farten.
Veldig skånsom rengjøring på grunn av lavt trykk.
Batteriet og tankvolumet er ikke tilstrekkelig for grundig rengjøring.
Mellomtrykksspyler
For grundig rengjøring hjemme.
Middels trykk er tilstrekkelig for sykkelrengjøring og skånsomt samtidig.
Den eneste begrensningen er batteriet.
Høytrykksspyler
For grundig rengjøring hjemme.
Ingen restriksjoner, da strøm og vann er tilkoblet.
Avstand til sensitive komponenter bør opprettholdes for å unngå skade.
Trykket bør settes til minimum.
Hvordan pleie sykkelen etter vask?
Når det gjelder sykkel, er det også viktig å ta vare på sykkelen etter grundig rengjøring. Det første trinnet er å alltid tørke sykkelen grundig, fordi vann raskt kan forårsake rust. I tillegg distribueres pleieprodukter bedre på tørre hjul.
Når sykkelkjedet er rengjort, skal det først tørkes av med en klut og deretter smøres. Det er praktisk å ha et sykkelstativ på dette stadiet for å holde sykkelen på plass. Pass på at oljen ikke kommer på bremseklossene eller bremseplaten under denne prosessen, da dette svekker bremseeffekten. Fjern deretter overflødig olje fra kjedet med en fille.
Generelt bør alle bevegelige deler som vaiere, bremseledd, bremse- og girspaker smøres regelmessig. Ved dempegafler skal styrerørene rengjøres regelmessig og også smøres.
Sist, men ikke minst, er det lurt å også sjekke dekktrykket med jevne mellomrom, spesielt hvis det er lenge siden du var ute med sykkelen sist. På siden av dekkene står det vanligvis hvor mye trykk de skal ha, minimum og maksimum. Jo mer trykk, jo lettere ruller dekket.