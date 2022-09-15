VASKE SYKKEL HJEMME OG PÅ VEIEN

Hvis du vil vaske og vedlikeholde sykkelen hjemme, trenger du bare noen få ting:

et sykkelstativ eller en vegg

vaskeutstyr etter eget valg

et egnet vaskeprodukt

en myk børste

en myk klut (f.eks. mikrofiber)

olje til kjede og lagre

En høytrykksspyler eller mellomtrykksspyler er egnet utstyr for rengjøring av sykkel. Mens høytrykksspyleren vanligvis må kobles til strøm og vann, er mellomtrykksspyleren batteridrevet og trenger dermed bare vanntilkoblingen. Derfor er den egnet til bruk, akkurat som en batteridrevet høytrykksspyler, for rask sykkelrengjøring i hagen og hvor det ikke er strømforbindelse. Med høyt og middels trykk kan selv gjenstridig skitt fjernes raskt og enkelt. For å løsne lettere skitt fra sykkelen, er en hageslange med sprøytepistol også tilstrekkelig.