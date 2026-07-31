Biladapter

Med biladapteren kan den mobile spyleren OC 3 brukes via bilen.

Biladapteren kan kobles til sigarettenneren i bilen. Dette gjør at OC 3 kan brukes (ikke lades) via bilbatteriet, for eksempel hvis batteriet er tomt.

Egenskaper og fordeler
Med tilkobling til standard bilsigarettennere
  • For praktisk tilkobling i bilen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 150 x 38 x 54
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