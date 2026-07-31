Biladapter
Med biladapteren kan den mobile spyleren OC 3 brukes via bilen.
Biladapteren kan kobles til sigarettenneren i bilen. Dette gjør at OC 3 kan brukes (ikke lades) via bilbatteriet, for eksempel hvis batteriet er tomt.
Egenskaper og fordeler
Med tilkobling til standard bilsigarettennere
- For praktisk tilkobling i bilen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|150 x 38 x 54
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