Universalbørste
Universalbørste for optimal rengjøring. Den brukes sammen med Kärchers mobile spyler, og fjerner fastsittende skitt.
Universalbørsten kan monteres på pistolen til den mobile spyleren, og løsner fastsittende skitt samtidig som den skyller det bort. Den myke universalbørsten beskytte ømfintlige overflater uten at det går utover rengjøringsytelsen. Børsten er ideell for vask av overflater, men den er også egnet for komplekse geometrier, som hullene i sykler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 80 x 80
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barnevogner/ Triller
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.