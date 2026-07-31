Universalbørsten kan monteres på pistolen til den mobile spyleren, og løsner fastsittende skitt samtidig som den skyller det bort. Den myke universalbørsten beskytte ømfintlige overflater uten at det går utover rengjøringsytelsen. Børsten er ideell for vask av overflater, men den er også egnet for komplekse geometrier, som hullene i sykler.