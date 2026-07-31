Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670, 5l

Rengjørings- og frostbeskyttelsesmiddel for vindus- og lysvaskesystemer. Forhindrer at frontruten fryser og garanterer stripe- og blendefri sikt.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 1
Vekt (kg) 5
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,1
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Produkt
  • Meget effektivt konsentrat for vindusspyler i vintermånedene. 5 liter konsentrat gir opptil 15 liter spylervæske.
  • Forhindrer pålitelig at vindusspylervæsken fryser
  • stripefri rengjøring uten rester
  • Fjerner bremsestøv, dekkslitasje, saltavleiringer, snø og slaps.
  • Reduserer blendingseffekter fra spredt lys
  • Skaper ingen spenningssprekker på polykarbonat og egner seg også til f.eks rengjøring av frontlykter
  • Kan blandes med vann av alle hardhetsgrader takket være anti-kalk-formelen. Ingen forkalkning av vindusspyler eller blokkering av sprøytedyser.
  • Egnet for flatstråledyser
  • Kan blandes med Kärcher vindusspylervæske til sommer. Tanken trenger ikke tømmes i overgangsperioden høst og vår.
  • Behagelig frisk duft
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670, 5l
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670, 5l
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670, 5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  • P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Frontruter
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