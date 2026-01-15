Enten det er blomsterstøv om våren, sand om sommeren, løv om høsten eller grus om vinteren: Den effektive og ergonomiske feiemaskinen S 4 Twin sørger for blendende utseende rundt huset på rekordtid. Med sin kraftige valsebørste, 2 sidebørster og en feiebredde på totalt 680 mm feier den uanstrengt områder på opptil 2400 m² i timen. Maskinen transporterer avfallet direkte inn i den 20 liter store avfallsbeholderen. De lange bustene på sidebørstene sørger for grundig renhold helt ut til kanten. Det trinnløst justerbare skyvehåndtaket kan tilpasses optimalt til brukerens høyde med bajonettbeslag. Feiemaskinen kan enkelt klappes sammen etter behov uten å måtte bøye seg takket være en fotplate på rammen og bæres i håndtaket - for plassbesparende oppbevaring. Det verktøyfrie sidebørstefestet er unikt. Feiemaskinen er klar til bruk på kort tid. Avfallsbeholderen kan enkelt tas av og trygt settes ned og tømmes uten kontakt med smuss.