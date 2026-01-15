Manuell feiemaskin S 4 Twin
To sidebørster, 20 l avfallsbeholder og 680 mm feiebredde: S 4 Twin feiemaskin til helårsbruk på områder som oppkjørsel og andre utearealer - grundig oppsamling helt ut til kantene.
Enten det er blomsterstøv om våren, sand om sommeren, løv om høsten eller grus om vinteren: Den effektive og ergonomiske feiemaskinen S 4 Twin sørger for blendende utseende rundt huset på rekordtid. Med sin kraftige valsebørste, 2 sidebørster og en feiebredde på totalt 680 mm feier den uanstrengt områder på opptil 2400 m² i timen. Maskinen transporterer avfallet direkte inn i den 20 liter store avfallsbeholderen. De lange bustene på sidebørstene sørger for grundig renhold helt ut til kanten. Det trinnløst justerbare skyvehåndtaket kan tilpasses optimalt til brukerens høyde med bajonettbeslag. Feiemaskinen kan enkelt klappes sammen etter behov uten å måtte bøye seg takket være en fotplate på rammen og bæres i håndtaket - for plassbesparende oppbevaring. Det verktøyfrie sidebørstefestet er unikt. Feiemaskinen er klar til bruk på kort tid. Avfallsbeholderen kan enkelt tas av og trygt settes ned og tømmes uten kontakt med smuss.
Egenskaper og fordeler
Praktisk hette til sidebørsteVerktøyfri montering av sidebørster for rask oppstart og bruk
Komfortabel fotplateKan felles helt sammen uten bøying – for plassbesparende oppbevaring
Høydejustering med bajonettfesteRyggvennlig feiing takket være individuell høydejustering
Stor avfallsbeholder
- Hyppig tømming av avfallsbeholder er ikke nødvendig
Enkel fjerning av avfallsbeholder
- Enkel tømming av avfallsbeholder
Frittstående smuss- og avfallsbeholder.
- Tømming uten kontakt med smuss
Stor feiebredde
- Høy rengjøringsytelse
Feiing helt inntil kanten
- Grundig feiing av hjørner, kanter og sprekker
Praktisk bærehåndtak
- Feiemaskinen er enkel å bære og oppbevare takket være bærehåndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde med sidebørste (mm)
|680
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|2400
|Deksel / ramme
|Plast/Plast
|Avfallsbeholder (l)
|20
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|10,2
|Vekt, klar til bruk (kg)
|10,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Sidebørste: 2 Stk
Utstyr
- Ergonomisk skyvehåndtak
- Trinnløst justerbart skyvehåndtak
- Oppbevaringsposisjon
- Fotplate for plassbesparende lagring
- Verktøyfri montering av sidebørste
- Frittstående smuss- og avfallsbeholder.
