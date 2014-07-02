Rør og takrennerengjøringssett

Rør- og takrennerengjøringssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrengjøringssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.

Egenskaper og fordeler
Kraftig rengjøring med høytrykk
  • Effektiv og rask fjerning av blokkeringer i rør.
Dyse med fire bakoverrettede høytrykksdyser
  • Beveges enkelt gjennom rør.
Beskytter slangen ikke får knekk
  • Beskytter slangen mot knekk.
Messingkobling
  • Lang levetid
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 20
Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,5
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 340 x 100

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Videoer

Bruksområder
  • Avløp
  • Rengjøring av nedløpsrør
