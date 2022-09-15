Rengjøring av vinterhage: De beste tipsene
Mange drømmer om å ha sin egen vinterhage – du kan ha plantene dine der inne over vinduet, og du får også ekstra boareal hvor du kan slappe av. Vinterhager består vanligvis hovedsakelig av glass, inkludert taket. Dessverre krever de litt omsorg og vedlikehold for at de skal fortsette å se best mulig ut. Denne artikkelen forklarer hvordan du best rengjør vinterhagen.
Hva bør du huske på når du rengjør og vedlikeholder vinterhagen?
En vinterhage, eller mer presist vinduene og taket, blir skittent over tid på grunn av varierende værforhold. Atmosfærisk forurensning forårsaket av sot eller fint støv, pollen, blader og barnåler, samt avføring fra fugler og insekter bidrar alle til at drivhuset ser stygg ut. For å sørge for at den holdes i god stand og sikre at hyggen ikke blir ødelagt på grunn av skitne vinduer, er det lurt å rengjøre vinterhagen to ganger i året. Våren er en god tid for dette, når hagen begynner å våken til liv etter de kalde vintermånedene.
Rengjøring av vinterhagen handler ikke bare om estetikk, men også om å ta vare på og vedlikeholde alle deler av den, for eksempel støttestrukturen og integrerte gummipakninger. Husk at jo lenger du venter med å rengjøre vinterhagen, jo mer tid og krefter må du bruke på å rengjøre den senere. Husk at det er lurt å rengjøre vinterhagen på en overskyet dag fordi vinduene på solrike eller til og med varme dager vil tørke for raskt, noe som resulterer i stygge striper.
Forskjellige enheter, verktøy og pleieprodukter kan bruks til rengjøring av vinterhagen/drivhuset:
- en stige
- en slange med slangepistol
- en nal
- en vaskebørste og en mikrofiberklut samt lunkent vann
- oppvaskmiddel eller glassrenskonsentrat
- en vindusvasker kombinert med en trådløs skrubber, for eksempel
- en høytrykksspyler med teleskoplanse og tilhørende glassrengjøringsutstyr, for eksempel
Slik rengjør du taket på vinterhagen på riktig måte
Rengjøring av sidevinduene i vinterhagen er ikke så vanskelig, men hvis vinterhagen din er ganske høy eller du vil rengjøre taket, blir det litt vanskeligere. Dette er ikke på grunn av selve rengjøringen, men fordi områdene er vanskelige å nå når de er flere meter over bakken.
I prinsippet har du to alternativer – enten bruker du en stige og rengjør overflatene for hånd, eller du bruker en høytrykksspyler i kombinasjon med et teleskoplanse, som er en betydelig mindre farlig og tidkrevende løsning.
Før du begynner med våtrengjøring, bør du først fjerne løs skitt som har samlet seg på taket og i takrennene. Konvensjonelle rengjøringsverktøy som børster, bøtter og sprøytepistoler, som er koblet til hageslangen, og en klut til glasskantene er egnet for dette. Du bør ikke bruke en høytrykksspyler ennå, ellers vil du bare spre skitten over hele fasaden og glassvinduene. De fleste vinterhagetak er skrånende, noe som gjør rengjøring av overflater med hageslangen mye enklere. Det er best å skylle skitten forsiktig inn i takrennen fra det høyeste punktet. Et annet tips som sparer ekstra arbeid er å sette en bolle eller sil i den nedre enden av takrennen for å fange alt skitt som vaskes av slik at det ikke siver ned i bakken eller gjør terrassen skitten. Det anbefales også å fjerne rusk fra takrennen på vinterhagen slik at den ikke blir tilstoppet og flommer over når du bruker vann til å rengjøre senere.
Nå er det på tide å begynne å rengjøre glasstaket på vinterhagen. Til dette formålet er det best å bruke et uttrekkbart teleskopstrålerør med en børste festet og deretter koble det til hageslangen. Det er viktig å sørge for at stigen står på fast, jevnt underlag. Be noen om å holde den for ekstra sikkerhet. Rengjør toppen av taket først, og arbeid deg deretter sakte langs de skrånende kantene. Hvis skitten er veldig gjenstridig, kan du skru opp trykket og koste over de skitne områdene flere ganger. Vindusrengjøringsmidler er et godt valg for jobben siden de ikke bare sørger for at glasset er glitrende rent, men også holder mosen i sjakk. Det siste trinnet er å skylle hele overflaten igjen grundig med vann.
Tips
Dette er enda enklere og mer effektivt med en roterende teleskoplanse og det tilhørende fasade- og glassrengjøringssettet, som begge er koblet til høytrykksspyleren. Dette gjør at du lettere kan nå høyere vinduer og glasstak uten å måtte klatre opp i stige.
Hvordan rengjøre vinterhagevinduer?
Hvis vinterhagen hovedsakelig er laget av glass, er prosedyren i utgangspunktet den samme som ved vanlig vindusrengjøring. For å forhindre at vinduene blir skitne igjen med en gang, er det lurt å tørke bort skitt og støv fra vinduet og dørkarmene på forhånd med en børste eller fille. Du må bruke riktig teknikk for å sikre at vinduene ikke blir dekket av striper etter at du har rengjort dem. For å gjøre dette, sprayer du først vaskemiddelet på glassoverflaten og tørker det deretter med en mikrofiberklut eller en nal. Hvis du bestemmer deg for å bruke en nal, er det best å tørke av vannet i en åttetallsbevegelse fra topp til bunn. Avslutt med polering med et bomullshåndkle eller en mikrofiberklut.
Tips
For å rengjøre tepper og gulv, vet du at du trenger en støvsuger og en mopp. Den gode nyheten er at det også er en ekvivalent for glassflater! Med en trådløs vindusvasker , kan vinduer og glassflater rengjøres enkelt og effektivt, og du får et resultat uten striper.
Rengjøre vinterhagen med eller uten høytrykksspyler?
Det korte svaret er at begge måter er mulig! Det du bør spørre deg selv er hvor mye tid og penger vil du bruke på rengjøring og vedlikehold av vinterhagen din? Hvis du vil rengjøre vinduer og andre deler så billig som mulig, er rengjøring med kluter, bøtter og husholdningsprodukter løsningen. Men hvis du vil spare tid når du rengjør vinterhagen eller glasstaket, er en høytrykksspyler det beste valget. I tillegg er rengjøringen enda mer effektiv sammenlignet med en standard vanningspistol, noe som gjør det vannbesparende og miljøvennlig.
Det mange ikke vet er at bare fordi en enhet kan være merket som «høytrykk», betyr det ikke at den ikke kan rengjøre overflater og materialer med lavt trykk. For eksempel kan et rengjøringssett for fasader og glassflater brukes til å rengjøre vinduer og glasstak på en skånsom måte. Det krever bare at du jobber litt langsommere og utsetter glassflatene for mindre trykk. Slik fungerer det trinn for trinn:
1. Juster først vinkelen på teleskoplansen slik at det tilsvarer glasstaket. For å gjøre dette trekker du i blokkeringsspaken og slipper den igjen når du har riktig vinkel.
2. Bruk de to teleskoptrinnene for å nå glasstaket i ønsket høyde. Når du forlenger røret, må du sørge for at slangen inni kan bevege seg fritt.
3. Rengjør nå glasstaket ved å bevege lansen frem og tilbake og fra side til side.
4. For optimal rengjøring og et stripefritt resultat kan Glass finisher også brukes. Rengjøringsmiddelet må imidlertid ikke brukes i direkte sollys eller tørke på vinduene.
5. Før rengjøringsmiddelet kan brukes, må du først fjerne fasade- og glassrengjøringsutstyret.
6. Sett høytrykksspylerens sugeslange inn i rengjøringsmiddelflasken eller sett flasken inn i enhetens beholder.
7. Fukt nå hele overflaten på taket med rengjøringsmiddelet.
8. Koble slangen til teleskopstrålerøret. Pass på at den brune eller grå dysen er festet til lansen.
9. Skyll rengjøringsmiddelet av igjen.
På den ene siden er denne tilnærmingen godt egnet for rengjøring av utsiden av vinterhagen uten å måtte bekymre deg for at delene du nettopp har rengjort umiddelbart blir skitne igjen. På den annen side krever materialer som tre, kanalplast, samt dobbeltdekkede paneler andre fremgangsmåter.
Et siste tips: Det anbefales ikke å bruke høytrykksspylere på sensitive områder som gummipakninger. Hvis dette ikke kan unngås, må du sørge for at det gjøres kort. Det høye trykket kan føre til at vann og skitt kommer under gummien, noe som vil gå ut over forseglingen.