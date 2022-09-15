Rengjøring av vinterhage: De beste tipsene

Slik rengjør du taket på vinterhagen på riktig måte

Rengjøring av sidevinduene i vinterhagen er ikke så vanskelig, men hvis vinterhagen din er ganske høy eller du vil rengjøre taket, blir det litt vanskeligere. Dette er ikke på grunn av selve rengjøringen, men fordi områdene er vanskelige å nå når de er flere meter over bakken.

I prinsippet har du to alternativer – enten bruker du en stige og rengjør overflatene for hånd, eller du bruker en høytrykksspyler i kombinasjon med et teleskoplanse, som er en betydelig mindre farlig og tidkrevende løsning.

Før du begynner med våtrengjøring, bør du først fjerne løs skitt som har samlet seg på taket og i takrennene. Konvensjonelle rengjøringsverktøy som børster, bøtter og sprøytepistoler, som er koblet til hageslangen, og en klut til glasskantene er egnet for dette. Du bør ikke bruke en høytrykksspyler ennå, ellers vil du bare spre skitten over hele fasaden og glassvinduene. De fleste vinterhagetak er skrånende, noe som gjør rengjøring av overflater med hageslangen mye enklere. Det er best å skylle skitten forsiktig inn i takrennen fra det høyeste punktet. Et annet tips som sparer ekstra arbeid er å sette en bolle eller sil i den nedre enden av takrennen for å fange alt skitt som vaskes av slik at det ikke siver ned i bakken eller gjør terrassen skitten. Det anbefales også å fjerne rusk fra takrennen på vinterhagen slik at den ikke blir tilstoppet og flommer over når du bruker vann til å rengjøre senere.

Nå er det på tide å begynne å rengjøre glasstaket på vinterhagen. Til dette formålet er det best å bruke et uttrekkbart teleskopstrålerør med en børste festet og deretter koble det til hageslangen. Det er viktig å sørge for at stigen står på fast, jevnt underlag. Be noen om å holde den for ekstra sikkerhet. Rengjør toppen av taket først, og arbeid deg deretter sakte langs de skrånende kantene. Hvis skitten er veldig gjenstridig, kan du skru opp trykket og koste over de skitne områdene flere ganger. Vindusrengjøringsmidler er et godt valg for jobben siden de ikke bare sørger for at glasset er glitrende rent, men også holder mosen i sjakk. Det siste trinnet er å skylle hele overflaten igjen grundig med vann.