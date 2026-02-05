Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627, 1l

Sparer tid og krefter: 3-i-1 glassvedlikeholdsmiddel som sikrer varig rene overflater uten flekker eller striper, og er spesielt egnet for store, vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinterhager og glassfasader). Med beskyttende formel for å holde overflaten renere lenger. Ikke effektiv på belagte glassoverflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning (Stk) 6
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Stripefri polering av glassflater
  • Pålitelig beskyttelse mot rekontaminering
  • Tidsbesparelse på opptil 30 %
  • Skreddersydd for Kärcher-maskiner med garantert materialkompatibilitet
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Produsert i Tyskland
Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627, 1l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Bruksområder
  • Store, vanskelig tilgjengelige glassflater
  • Vinterhager