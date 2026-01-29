Fasade- og vindurengjøringsett
Fasaden, vinduer og rekkverk blir vasket på et optimal måte med høytrykk og fasade- og vindurengjøringsettet.
Svært effektiv rengjøring: De fire høytrykksdysene fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater. Rammen med bust for rengjøring av fasader og vegger beskytter brukeren mot sprut og kosten gjør at skitten fjernes raskt. For rengjøring av glassflater, som vinduer, rekkverk eller drivhus, er rammen med mikrofiber perfekt. Fibrene garanterer skånsom rengjøring av overflatene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fibersammensetning tekstil
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|194 x 338 x 160
Kompatible maskiner
Bruksområder
- Fasade
- Vinterhager
- Frontruter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.