Svært effektiv rengjøring: De fire høytrykksdysene fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater. Rammen med bust for rengjøring av fasader og vegger beskytter brukeren mot sprut og kosten gjør at skitten fjernes raskt. For rengjøring av glassflater, som vinduer, rekkverk eller drivhus, er rammen med mikrofiber perfekt. Fibrene garanterer skånsom rengjøring av overflatene.