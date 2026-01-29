Teleskoplanse TLA 4

Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskoplansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.

Med den teleskopiske spraylansen kan vanskelige områder som f.eks. fasader rengjøres raskt og uanstrengt. Det 180 graders justerbare hengslet muliggjør rengjøring av vinterhager, skråtak og carport. Teleskoplansen kan forlenges mellom 1,20 og 3,70 meter, og muliggjør rengjøring av områder i en høyde på opptil 5 meter. Festingen av alle høytrykkspistoler er veldig enkel. Trykket kan kontrolleres svært enkelt ved bruk av Full Control Plus eller Smart Control høytrykkspistol.

Egenskaper og fordeler
Bajonettkobling
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 2,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,7
Mål (L x B x H) (mm) 3780 x 120 x 233

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Fasade
  • Vinterhager
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.