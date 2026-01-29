Med den teleskopiske spraylansen kan vanskelige områder som f.eks. fasader rengjøres raskt og uanstrengt. Det 180 graders justerbare hengslet muliggjør rengjøring av vinterhager, skråtak og carport. Teleskoplansen kan forlenges mellom 1,20 og 3,70 meter, og muliggjør rengjøring av områder i en høyde på opptil 5 meter. Festingen av alle høytrykkspistoler er veldig enkel. Trykket kan kontrolleres svært enkelt ved bruk av Full Control Plus eller Smart Control høytrykkspistol.