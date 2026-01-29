Teleskoplanse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringsett

Sett med teleskopisk spraylanse TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.

Med den teleskopiske spraylansen kan vanskelige områder som f.eks. fasader rengjøres raskt og uanstrengt. Det 180 graders justerbare hengslet muliggjør rengjøring av vinterhager, skråtak og carport. De fire høytrykksdysene eliminerer hardtsittende smuss på forskjellige overflater. Rammen med bust for rengjøring av fasader og vegger beskytter brukeren mot sprut og kosten gjør at skitten fjernes raskt. For rengjøring av glassflater, som vinduer, rekkverk eller drivhus, er rammen med mikrofiber perfekt. Fibrene garanterer skånsom rengjøring av overflatene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 3,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,6
Mål (L x B x H) (mm) 3780 x 338 x 223

Bruksområder
  • Fasade
  • Vinterhager
  • Vinduer og glassflater
