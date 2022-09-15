Rengjør campingtilbehør effektivt og enkelt

Hva er den mest effektive måten å rengjøre campingutstyr på mens du er på tur?

Det er helt naturlig at campingutstyr blir skittent over tid mede normal bruk. Er du i tillegg litt uheldig med været kan du ende opp med campingutstyr som er gjørmete og skittent. Campingutstyr må vaskes, og sammenleggbare stoler eller sykler bør også rengjøres etter bruk. Og alle som ferierer ved sjøen og liker å surfe, vet sannsynligvis at våtdrakter og surfebrett må skylles rent for saltvannsrester og sand etter bruk for å øke levetiden.

Denne regelen gjelder i prinsippet for alt turtilbehør. Det er best å rengjøre og vaske det umiddelbart etter bruk, i stedet for å vente til neste bruk. Oppbevar alltid rengjøringsutstyr og pleieprodukter på samme sted, slik at de er lett tilgjengelige. Er du på campingtur og har plass i bilen eller vognen, bør du ha børste, svamper, bøtte, vannkanne, vannslange, en kost samt oppvaskmiddel og muligens andre rengjøringsmidler klart.