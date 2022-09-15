Rengjør campingtilbehør effektivt og enkelt
Ta med deg familien og kjæledyr og dra ut på eventyr i campingvognen eller telt! Enten for en helgetur eller som en nøye planlagt ferie. For å holde alt så rent som hjemme, må campingtilbehør og utstyr rengjøres regelmessig. Her er nyttige tips om hvordan du får campingutstyr, telt, tursko, sykkel osv. rene igjen.
Hva er den mest effektive måten å rengjøre campingutstyr på mens du er på tur?
Det er helt naturlig at campingutstyr blir skittent over tid mede normal bruk. Er du i tillegg litt uheldig med været kan du ende opp med campingutstyr som er gjørmete og skittent. Campingutstyr må vaskes, og sammenleggbare stoler eller sykler bør også rengjøres etter bruk. Og alle som ferierer ved sjøen og liker å surfe, vet sannsynligvis at våtdrakter og surfebrett må skylles rent for saltvannsrester og sand etter bruk for å øke levetiden.
Denne regelen gjelder i prinsippet for alt turtilbehør. Det er best å rengjøre og vaske det umiddelbart etter bruk, i stedet for å vente til neste bruk. Oppbevar alltid rengjøringsutstyr og pleieprodukter på samme sted, slik at de er lett tilgjengelige. Er du på campingtur og har plass i bilen eller vognen, bør du ha børste, svamper, bøtte, vannkanne, vannslange, en kost samt oppvaskmiddel og muligens andre rengjøringsmidler klart.
Skittent campingutstyr? Hvordan få teltet, oppvasken og stolene rene igjen
Rengjøring av telt eller yttertelt: Heng alltid opp teltet etter tur for å tørke det. Selv turer der været er tørt kan fukt fra underlaget legge seg på teltduken. Det anbefales å tørke teltet utenfor sollys for å bevare det bedre. Husk også å tørke teltposen, da det kan oppstå mugg.
Hvis det er pollen eller løs skitt på teltet, kan det fjernes forsiktig med en myk håndkost eller tørr klut. Rengjøringsmidler bør unngås for å beskytte belegget på duken. Forresten: Hvis du rengjør markisen eller teltet oftere, vil det vanntette belegget vare lenger. Dette skyldes at smuss som jord kan skrape opp og redusere effektiviteten til det vanntette belegget. Ikke putt teltet i vaskemaskinen, da ødelegges membranet.
Har du brukt teltet i nærheten av saltvann bør stengene spyles av slik at ikke de ikke korroderer. Rengjør også pluggene hvis det sitter igjen mye jordrester.
Vaske campingservise: Du har ofte ikke luksusen med oppvaskmaskin på de fleste campingplasser eller under en biltur. Campingvogner og bobiler er mest sannsynlig utstyrt med en ferskvannstank og en vask, slik at tallerkener, kjeler og kopper kan vaskes for hånd. For å holde interiøret rent, er det bedre å ta oppvasken ute i en balje med lunkent vann. En svamp, børste og oppvaskmiddel er egnet for dette formålet. Selvfølgelig kan du også bruke en vannslange, spesielt hvis det er vanskelig å fjerne størknet mat. Et populært tips blant campingfans: kok opp vann, bland i litt sitronsyre og hell det over de skitne tallerkenene, la det virke i noen minutter og gni grundig med en klut.
Rengjøring av campingstoler: Campingstoler i aluminium og plast er ganske enkle å rengjøre. Vanligvis er det nok å tørke over dem med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel. For gjenstridig skitt er en vannslange med sprøytepistol best. Alternativt kan en mobil spyler brukes på den skitne overflaten. Fordel universalvaskemiddelet med en sprayflaske. Skyll deretter alt med rent vann. Til slutt tørker du de vaskede overflatene grundig med en tørr klut for å forhindre stygge vannflekker.
Hvis du ikke vil bruke unødvendig tid på å rengjøre campingutstyret ditt, er det bare å finne frem høytrykksspyleren. Denne rengjør campingutstyret raskt og effektivt. Det er dog ikke anbefalt å høytrykkspyle teltduken da den kan miste noe av sin vannavvisende effekt. Imidlertid, hvis du er på farten og det ikke er tilgang til strøm, bør smarte campingentusiaster bruke en batteridrevet høytrykksspyler i kombinasjon med en sugeslange eller en mobil spyler med integrert batteri og vanntank. Med disse mobile rengjøringsløsningene blir rengjøring av campingtilbehøret en lek!
Hvordan få tursko, sykkel og surfebrett rent igjen mens du er på farten?
Rene tursko: For å sikre at du får glede av høykvalitets tursko i lang tid fremover, bør de rengjøres grundig og vedlikeholdes etter hver bruk. Fjern først grov skitt. Med polyester er det vanligvis nok å løsne skitten med en svamp, vann og litt såpevann. For skinnsko anbefales en noe hardere børste. Hvis turskoene er veldig skitne, kan du rengjøre dem med en vannslange eller den mobile lavtrykksspyleren, i kombinasjon med en børste. Før rengjøring bør du også fjerne lisser og såler. Vask deretter innsiden av skoen med vann og såpe. Skyll deretter innsiden og om nødvendig utsiden av skoen igjen med rent vann til all skitt og vaskemiddel er borte. For å tørke skoene fyller du skoene med avispapir. Ikke sett dem i direkte sollys eller under en varmekilde ettersom dette kan skade materialet. Bruk skosmøring for å beskytte turskoene og holde dem rene lenger.
Rengjør sykkelen: Etter en lang sykkeltur gjennom skog og mark, er det normalt at sykkelen din er skitten. For å forhindre rust og for å holde gir og bremser i orden, er det best å rengjøre alle komponenter rett etter sykkelturen. Dette krever en bøtte med vann og to svamper. Rengjør først rammen med en svamp og de andre komponentene med en separat svamp. Dette forhindrer at voks- eller oljerester kommer i kontakt med rammen. For effektiv rengjøring er det best å bruke en spesiell sykkelrengjøring.
Etter skylling og rengjøring av alle komponenter, bruker du enten en bøtte med vann eller hageslangen for å skylle av sykkelen. Det er spesielt enkelt med en mobil spyler. Hjemme kan du deretter sette av litt tid til en grundig sykkelrengjøringsøkt.
Rent surfebrett og våtdrakt: Etter svømming eller surfing i sjøen, bør du rengjøre våtdrakten og surfebrettet grundig og bli kvitt sand- og saltvannsrester, da begge kan skade materialet. Belegget på våtdrakten kan bli sprøtt på grunn av saltet. Surfebrettet og våtdrakten kan skylles med hageslangen. Hvis du er på farten, har du imidlertid ofte ikke dette alternativet. I dette tilfellet er en mobil spyler en god ide. For å tørke våtdrakten, vrenger du den, selv om dette i utgangspunktet skjer automatisk når du tar den av. I tillegg bør drakten aldri henges til tørk i solen, ettersom UV-stråler og varme kan skade neoprenmaterialet. Sørg for at du finner et skyggefullt sted.