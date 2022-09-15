RENGJØRING AV CAMPINGVOGN: PRAKTISKE TIPS OG RÅD

Hvor skal du vaske og rengjøre en bobil eller campingvogn?

Når det gjelder rengjøring av bobilen eller campingvognen, må du først vurdere hvor du skal vaske den. De kan ikke vaskes hvor som helst, kanskje ikke engang på eiendommen din. Skadelige rengjøringsmidler kan ende opp i naturen i prosessen. Mange steder er det derfor også forbudt å vaske bilen på eiendommen sin. For å være på den sikre siden, er det best å rengjøre bobilen eller campingvognen i en vaskehall.

Egne, selvbetjente vaskehaller for bobiler er spesielt egnet, slik at du enkelt kan rengjøre campingvognen selv. Vaskehallen for store kjøretøy har mer plass, slik at campingvognen får plass selv om den er over 2 meter høy. Børstene i en vaskehall bør alltid kontrolleres for rester og skylles av før bruk, fordi små smusspartikler på vaskebørstene kan etterlate riper på de sensitive overflatene.

For campingvogneiere som ikke vil gjøre det selv, kan bilvask for lastebiler og busser også være et alternativ. Det er imidlertid viktig å finne ut på forhånd om anlegget også er egnet for campingvogner. Det er også viktig å lese informasjonen fra produsenten, fordi ikke alle kjøretøy er egnet for bilvask. Spesielt vinduer, tetninger og takkonstruksjon kan utgjøre et problem.