RENGJØRING AV CAMPINGVOGN: PRAKTISKE TIPS OG RÅD
For mange er campingvogner eller bobiler selve symbolet på frihet. Takket være dem har du alltid et tak over hodet når du er på ferie og du har friheten til å dra dit du vil. Akkurat som biler, krever bobiler og campingvogner regelmessig rengjøring, både utvendig og innvendig. Støv, regn, blader, insekter og lignende, samt hverdagen setter sitt preg på boarealet. Her er nyttige tips og råd om hvordan du rengjør campingvognen eller bobilen din.
Hvorfor rengjøre bobilen og campingvognen?
Grunnen til at du bør rengjøre bobilen eller campingvognen er åpenbar. For det første handler det om estetikk og velvære, spesielt når det gjelder interiøret. For det andre, er det sikrere å kjøre en campingvogn som har blitt rengjort på utsiden, ettersom skitne speil og ruter kan begrense sikte og føre til farlige situasjoner. Sist, men ikke minst, bidrar regelmessig rengjøring til å opprettholde verdien på kjøretøyet. Derfor bør du rengjøre campingvognen grundig minst en gang, helst to ganger i året. Ideelt om høsten, når de fleste eiere parkerer campingvognen sin for vinteren, og deretter igjen om våren, før de drar på tur igjen. Men det er også lurt å fjerne sporene fra den siste ferien, både innvendig og utvendig, spesielt etter en lengre tur med campingvognen. Vinduer og speil, derimot, bør rengjøres før hver tur hvis de er skitne.
Hvor skal du vaske og rengjøre en bobil eller campingvogn?
Når det gjelder rengjøring av bobilen eller campingvognen, må du først vurdere hvor du skal vaske den. De kan ikke vaskes hvor som helst, kanskje ikke engang på eiendommen din. Skadelige rengjøringsmidler kan ende opp i naturen i prosessen. Mange steder er det derfor også forbudt å vaske bilen på eiendommen sin. For å være på den sikre siden, er det best å rengjøre bobilen eller campingvognen i en vaskehall.
Egne, selvbetjente vaskehaller for bobiler er spesielt egnet, slik at du enkelt kan rengjøre campingvognen selv. Vaskehallen for store kjøretøy har mer plass, slik at campingvognen får plass selv om den er over 2 meter høy. Børstene i en vaskehall bør alltid kontrolleres for rester og skylles av før bruk, fordi små smusspartikler på vaskebørstene kan etterlate riper på de sensitive overflatene.
For campingvogneiere som ikke vil gjøre det selv, kan bilvask for lastebiler og busser også være et alternativ. Det er imidlertid viktig å finne ut på forhånd om anlegget også er egnet for campingvogner. Det er også viktig å lese informasjonen fra produsenten, fordi ikke alle kjøretøy er egnet for bilvask. Spesielt vinduer, tetninger og takkonstruksjon kan utgjøre et problem.
Rengjøring av campingvogner og bobiler trinn for trinn
Når du rengjør bobiler og campingvogner, bør du vurdere både utsiden, inkludert markiser, interiøret og vanntankene. Med følgende tips kan du raskt og enkelt utføre rengjøringen selv.
Rengjør utsiden av campingvogn og bobil
Når været spiller på lag og du har funnet et passende sted å rengjøre bobilen eller campingvognen, er du klar til å sette i gang. Ved rengjøring av utsiden skal taket rengjøres først, deretter sidene og til slutt felgene. Sidene på campingvognen skal alltid rengjøres fra bunn til topp. Dette gjør det synlig hvilke områder som allerede er rengjort, spesielt når du bruker rengjøringsprodukter.
For å rengjøre bobilen eller campingvognen, kan du bruke følgende:
- Bilsjampo, Ultra Foam Cleaner eller spesielle rengjøringsmidler for campingvogn og bobil (merk: disse må ikke ha slipende ingredienser, ettersom dette kan skade utsiden)
- Insektfjerner
- Felgrens og felgbørste
- Vindusvask og akrylrens ved behov
- Vaskebørste og høytrykksspyler, alternativt en hageslange
- Ved behov et teleskopstrålerør
- Varmt vann
- Svamp eller klut
- Mikrofiberklut
- Vaskemiddel for bilinteriør
- Rengjøringsmiddel for cockpit
- Avkalkingsmiddel
Den raskeste måten å rengjøre utsiden av campingvognen din på, er med en høytrykksspyler og bilsjampo. Hvis du vil rengjøre taket med høytrykksspyleren, bør du ikke stå på taket eller jobbe fra en stige. Det er fare for at stigen kan velte på grunn av den kraftige vannstrålen. Den sikreste måten, er å jobbe fra bakken med et teleskoplanse. I noen vaskehaller finnes det også stillaser man kan stå på for trygg rengjøring av høye kjøretøy. Ved rengjøring med høytrykk er det også viktig å være forsiktig og bruke den svakeste mulige vannstrålen. En minimumsavstand på 30 cm bør også opprettholdes. Dekor, ventilasjonsgitter og tetninger bør rengjøres separat. For å beskytte luftkanalene i kjøleskapet, anbefales det å sette på dekslene før vask.
Fukt taket og sideveggene med skummende rengjøringsmiddel, bruk en myk vaskebørste og skyll deretter med en slange. Pakninger bør unngås og behandles med glyserin eller talkum.
For å rengjøre vinduene på kjøretøyet, er det best å bruke vindusvask. Bare spray på og fordel med en ren mikrofiberklut. Vanligvis er vinduene i boarealet laget av akryl eller plast. For å rengjøre dem finnes det spesiell akrylrens. De kan også rengjøres med en eddikrens. Ikke bruk børste når du rengjør disse vinduene, da de kan få riper. For et stripefritt resultat kan du skylle vinduene med vann etter rengjøring og deretter tørke dem tørre med et pusseskinn eller mikrofiberklut for glass.
Tips
Hvis det er insektrester på vinduene, frontlyktene eller taket på campingvognen, kan områdene rengjøres med en insektfjerner og deretter skylles med en høytrykksspyler eller hageslange.
Hjulbrønner og felger kan også rengjøres med høytrykksspyleren. For å rengjøre vanskelig tilgjengelige områder som hjulbrønnene, kan et strålerør med et justerbart 360° ledd festes til høytrykksspyleren. For felgrengjøring anbefales en felgrens. Alternativt kan en blanding av lunkent vann og litt eddik brukes. For hardsittende skitt og asflatrester er en felgbørste også nyttig til å rengjøre mellom åpningene.
Tips
Det er smart å rengjøre campingvognen eller bobilen din på tørre dager. Du bør imidlertid unngå stekende sol, ellers kan rengjøringsproduktene som brukes tørke for raskt og forårsake stygge flekker. Derfor er det lurt å gjøre deg ferdig med rengjøringen av den ene siden av bobilen eller campingvognen før du går videre til den neste.
Rengjøre vanntank og markise
I vanntankene i bobilen eller campingvognen bor det mikroorganismer. Ikke bare bør kalk fjernes fra vannsystemet regelmessig, men det bør også den såkalte biofilmen som dannes over tid og hvor bakterier koser seg. Det er et slimete lag på tankveggene og misfarging i rørene. Vanntanker bør derfor rengjøres minst en gang i året, men helst før og etter campingsesongen. Steriliser først, desinfiser og bruk deretter et avkalkingsmiddel og skyll vanntanken grundig etterpå, i henhold til instruksjonene på produktet.
Markiser trenger også rengjøring med jevne mellomrom. Ved normal forurensning er det tilstrekkelig å rengjøre overflaten med litt varmt vann og en børste, klut eller svamp. Hvis skitten er mer gjenstridig, kan mildt såpevann eller oppvaskmiddel også brukes. Stoffet skal deretter tørke i frisk luft før markisen rulles opp igjen eller settes bort.
Rengjøre bobil- og campingvogninteriør
Etter en grundig utvendig rengjøring kan du rette oppmerksomheten mot innsiden. Før du begynner å rengjøre campingvognen på innsiden, bør du fjerne alle flyttbare gjenstander og, om nødvendig, umiddelbart sortere ut ting du ikke lenger trenger. Bruk følgende elementer til rengjøring:
- Lunkent vann
- Svamp og klut
- Husholdningsrengjøringsmiddel
- Støvsuger eller grovstøvsuger
- Dampvasker
- Ved behov, tekstilrenser
Ved rengjøring innvendig bør du være forsiktig med vann, ettersom fuktighet raskt kan føre til mugg i campingvognen, og i verste fall, skade på karosseriet. Vannrester skal alltid tørkes opp. I tillegg er det lurt å rengjøre med vinduene åpne, slik at fuktigheten som genereres ved rengjøring kan unnslippe.
For å rengjøre møbeltrekk, madrasser og tepper kan du støvsuge dem med støvsugeren eller med en grovstøvsuger og la dem lufttørke ute mens du rengjør. For mer gjenstridige flekker kan en tekstilrenser brukes. Alternativt er punktrengjøring av flekker med et spesielt rengjøringsmiddel også mulig.
Følg de samme trinnene som beskrevet ovenfor for å rengjøre innsiden av vinduene. Vær igjen oppmerksom på at forskjellige produkter må brukes til å rengjøre glass- og plastvinduer.
Støvsug deretter hele interiøret grundig. I tillegg til gulvet bør skap og oppbevaringsrom også rengjøres, inkludert skuffer. Tørk deretter av med en fuktig klut. Eventuelt kan et mildt universalrengjøringsmiddel tilsettes vannet. Vær forsiktig med noen vaskemidler, da de kan inneholde løsemidler og skade noen overflater.
Nå står kjøleskapet for tur. Først tar du ut alle hyllene og vasker dem med oppvaskmiddel og varmt vann. Bruk deretter en ren klut og tørk av bakveggen på kjøleskapet. For å unngå at det dannes mugg, bør du la kjøleskapsdøren stå åpen når den ikke er i bruk, for eksempel om vinteren.
Til slutt gjenstår vask av kjøkkenet. Hvis du løfter grytestøttene på gasstoppen, vil du se at de er skitne, men dette fjernes raskt med litt rengjøringsmiddel og varmt vann. Kalkrester i kjøkkenområdet kan fjernes med eddik, og det kan også tette avløp. Flekker og fettrester på og rundt platetoppen kan også fjernes med en dampvasker.
Tips
Hvis en bobil eller campingvogn ikke flyttes om vinteren, bør det plasseres en avfukter i den. Dette forhindrer at fuktighet akkumuleres.