Skumdyse for enkel rengjøring av alle overflater, som glass, stein og tre. Ideell til bruk på bil, motorsykler, vinterhager, hagemøbler, fasader, steinoppganger, vegger, terasser, oppkjørsler m.m. Tar ca 0,6 liter rengjøringsmiddel. Hell Kärcher rengjøringsmiddel på skumdysen, sett dysen på høytrykkspistolen, og påfør såpen. Passer alle Kärcher Home & Garden høytrykkspylere i K2 - K7 serien. Ideell for bruk med Kärcher Ultra Foam rengjøringsmiddel.