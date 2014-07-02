Skumdyse 0,6 L

Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.

Skumdyse for enkel rengjøring av alle overflater, som glass, stein og tre. Ideell til bruk på bil, motorsykler, vinterhager, hagemøbler, fasader, steinoppganger, vegger, terasser, oppkjørsler m.m. Tar ca 0,6 liter rengjøringsmiddel. Hell Kärcher rengjøringsmiddel på skumdysen, sett dysen på høytrykkspistolen, og påfør såpen. Passer alle Kärcher Home & Garden høytrykkspylere i K2 - K7 serien. Ideell for bruk med Kärcher Ultra Foam rengjøringsmiddel.

Egenskaper og fordeler
Dosering av rengjøringsmiddel
  • Forbruk av rengjøringsmiddel følger ditt bruk.
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
  • Innholdet er alltid synlig.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilitet For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • Vinterhager
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Terrasse
  • Persienner/rullegardiner
  • Stier
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
  • Hage- og steinmurer
  • Bobiler og campingvogner
