Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l

Med ekstra skumforsterker for perfekte rengjøringsresultater. Den nye aktive smussfjerneren fjerner lett olje, fettete skitt og kjøretøy/gatesmuss. Fosfatfri og skånsom mot materialer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 1
Vekt (kg) 5,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Bruksområder
  • Biler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Bobiler og campingvogner
