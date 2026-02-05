Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l
Med ekstra skumforsterker for perfekte rengjøringsresultater. Den nye aktive smussfjerneren fjerner lett olje, fettete skitt og kjøretøy/gatesmuss. Fosfatfri og skånsom mot materialer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|5
|Forpakning (Stk)
|1
|Vekt (kg)
|5,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus RWB
- K 2.02 Plus WB
- K 2.02 plus
- K 2.08 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.16
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony Cleaner
- K 2.21 PLUS T50*EU
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M T 50 plus
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.425 T50
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3 Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Home T150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.500
- K 3.65 MD T 250
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD Plus T 200
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Premium
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 250
- K 5.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Premium
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.85 M plus
- K 7.91 MD plus
Bruksområder
- Biler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Bobiler og campingvogner