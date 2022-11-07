Slik rengjør du grillen
Det er ingenting som slår grilling om sommeren når det kommer til matlaging. For mange er det å grille med familie og venner i hagen eller på terrassen sommersesongens høydepunkt. Uansett om grillen kun brukes på lune sommerkvelder eller hele året, må både elektriske, kull- og gassgriller tas vare på slik at de holder seg i lang tid. Rengjøring av grill er raskt og enkelt med disse praktiske tipsene.
Regelmessig rengjøring er viktig
Grillen bør rengjøres regelmessig slik at den alltid er klart til bruk, dette sørger for at grillmat kan tilberedes perfekt hver gang. Hvor ofte grillen rengjøres innvendig og utvendig avhenger av hvor ofte grillen brukes og hvor møkkete ting blir. En enkel rens bør gjøres etter hvert bruk, mens en grundig rengjøring, for eksempel med en dampvasker, kreves vanligvis bare en eller to ganger i året – helst en gang før og en gang etter grillsesongen.
Tips
Før du bruker en ny grill for første gang, bør den varmes og holde en høy temeperatur i ca. 30 minutter før bruk. Dette gjør at produksjons- og oljerester kan fordampe.
Hvordan rengjøre en grill: før eller etter bruk?
En vanlig rengjøringsmetode før hver bruk kan være å sette grillen på høy varme i 15 minutter og deretter rengjøre risten med en grillrensebørste. På denne måten kan eventuelle matrester eller rust som er igjen lett fjernes. Denne prosessen dreper også bakterier.
Det er også noen triks for å holde fett og rester på et minimum når du griller. Bruk marinade og andre sauser sparsomt for å sikre at det ikke drypper for mye på grillen. Bruk et "dryppebrett" i aluminium slik at fett og andre væsker samles opp og ikke kommer inn på risten, grillgulvet eller i trange hull. Grov smuss på en grill kan unngås ved "indirekte grilling", spesielt med kullgriller. For å gjøre dette, plasser et dryppebrett i midten kullet. Matlagingsrester samles deretter opp på en kontrollert måte.
Etter bruk varmes grillen på høy varme, gjerne med lukket lokk, slik at mesteparten av restene inne i grillen brenner av. En stålbørste kan brukes til å rengjøre risten – børsten vil ideelt sett være enkelt-, dobbelt- eller trippelsidig avhengig av grillens design. Tøm dryppskålene etter bruk eller kast dem i resirkuleringen.
Rengjør grillen med damp
For å rengjøre overflater av rustfritt stål grundig, inkludert grillhette, sidepaneler og kontroller, bør du vurdere å bruke en dampvasker. Damp først alle overflater med børsten til dampvaskeren, gjenta deretter dette med en mikrofiberklut. Fett og matrester kan løses opp av dampen og absorberes av mikrofiberkluten.
Lette fettrester på rustfritt stål kan også rengjøres med lunkent vann, oppvaskmiddel og mikrofiberklut. Alternativt fungerer også fettoppløsende grillrens fra spesialforretninger.
For tøffere smuss på vanskelige steder, som på en grillplate i støpejern eller rist i rustfritt stål, kan dampvaskeren brukes i kombinasjon med en liten messingbørste. Når det gjelder en emaljert rist, er det bedre å bruke et plastbørstesett. Skrubb hardtsittende skitt med børsten mens du tilfører damp. Tørk bort løst smuss med en gammel klut. Hvis grillen er integrert i et utekjøkken, kan dampvaskeren også brukes til å fjerne fett og matrester fra overflater som benkeplaten.
Tips
Når du rengjør en grill med en dampvasker kan vanndrypp etterlate flekker på gulvet, steinheller eller på treterrasser. Det er derfor lurt å beskytte området under grillen med folie eller avispapir før du rengjør selve grillen. Alternativt finnes det spesielle, gjenbrukbare grillmatter for å beskytte overflatene under grillen din mot fett, mat og vær. Hvis noe går galt, blir terrassen din raskt ren igjen med disse tipsene.
Rengjøring med en askesuger
Med en kullgrill samler det seg fordampet fett over tid i kjelen og lokket. Dette kan fjernes med en dampvasker eller fettoppløsende rengjøringsmiddel som beskrevet ovenfor.
Grilling med kull etterlater imidlertid ikke bare fete overflater, men også aske i grillbrettet. Etter å ha kvalt glørne, skal kullet alltid avkjøles over natten (i ca. 12 timer). Dagen etter kan alt som er igjen enkelt ryddes opp med en askesuger og kastes ved hjelp av en smussbøtte, og alt dette uten å måtte komme i kontakt med skitten.
Tips: Lagre grillen ordentlig
Etter avkjøling og rengjøring av grillen er det viktig å oppbevare grillen godt. Hvis enheten ikke er i bruk, er et beskyttelsestrekk en god idé. Den beskytter grillen mot støv, fuktighet og riper. Griller i rustfritt stål kan stå ute hele året uten problemer hvis du bruker trekk.
Sikkerhetsinformasjon for elektriske, kull- og gassgriller
Grilling med gass
- Tenn alltid med åpent lokk.
- Kontroller og rengjør fettbeholdere regelmessig.
- Slå alltid av gassen ved selve grillen og først da slå av gassflasken.
- Sjekk gasslangen regelmessig for lekkasjer – spesielt etter lange pauser.
- Oppbevar aldri gassflasker i lukkede rom.
Kullgriller
- For å tenne kull, bruk tenningskuber i stedet for flytende lightere, da de utgjør en sikkerhetsrisiko.
- Bruk en kullpipe på grillristen, aldri på gulvet.
- Etter grilling kveler du glørne ved å lukke alle ventilene og lokket.
- La alltid kullet avkjøles over natten etter grilling og kast det først etter 12 timers avkjøling.
Grilling med elektrisk grill
- Koble alltid grillen kun til enkeltstående stikkontakter og ikke bruk flere plugger.
- Beskytt koblingene mot fuktighet.
- Ikke bruk elektriske griller innendørs – de er kun egnet for utendørs bruk.