Hvordan rengjøre en grill: før eller etter bruk?

En vanlig rengjøringsmetode før hver bruk kan være å sette grillen på høy varme i 15 minutter og deretter rengjøre risten med en grillrensebørste. På denne måten kan eventuelle matrester eller rust som er igjen lett fjernes. Denne prosessen dreper også bakterier.

Det er også noen triks for å holde fett og rester på et minimum når du griller. Bruk marinade og andre sauser sparsomt for å sikre at det ikke drypper for mye på grillen. Bruk et "dryppebrett" i aluminium slik at fett og andre væsker samles opp og ikke kommer inn på risten, grillgulvet eller i trange hull. Grov smuss på en grill kan unngås ved "indirekte grilling", spesielt med kullgriller. For å gjøre dette, plasser et dryppebrett i midten kullet. Matlagingsrester samles deretter opp på en kontrollert måte.

Etter bruk varmes grillen på høy varme, gjerne med lukket lokk, slik at mesteparten av restene inne i grillen brenner av. En stålbørste kan brukes til å rengjøre risten – børsten vil ideelt sett være enkelt-, dobbelt- eller trippelsidig avhengig av grillens design. Tøm dryppskålene etter bruk eller kast dem i resirkuleringen.