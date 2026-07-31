Rundbørstesettet inneholder to sorte og to gule rundbørster. Disse er perfekte for bruk på forskjellige områder; for eksempel kan den ene fargen benyttes på baderommet, og den andre til rengjøringsoppgaver på kjøkkenet. De fleksible bustene på dampbørsten løser praktisk talt alle oppgaver pålitelig og uanstrengt.