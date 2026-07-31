Sett med rundbørster
Praktisk rundbørstesett med to sorte og to gule børster – perfekt for bruk på ulike områder.
Rundbørstesettet inneholder to sorte og to gule rundbørster. Disse er perfekte for bruk på forskjellige områder; for eksempel kan den ene fargen benyttes på baderommet, og den andre til rengjøringsoppgaver på kjøkkenet. De fleksible bustene på dampbørsten løser praktisk talt alle oppgaver pålitelig og uanstrengt.
Egenskaper og fordeler
To forskjellige farger (svart og gul)
- Hygienisk arbeid på ulike bruksområder (sanitærområder, kjøkken, armaturer, etc.).
Materiale av høy kvalitet i busten.
- Fjern gjenstridig smuss enkelt.
- Lang levetid takket være saktere slitasje på busten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Avløp
- Vask
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Armaturer
- WC
- Baderom