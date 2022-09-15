Rengjør søppeldunken og bli kvitt lukt

For å fjerne gjenstridig skitt fra søppeldunken, kan du bruke produkter du allerede har i hus. En enkel og svært effektiv måte å vaske en søppeldunk på er å bruke eddik. Blanding av like deler eddik og vann oppløser ikke bare skitt, men fjerner også ubehagelig lukt på lang sikt. Selv de mest stinkende søppeldunkene kan rengjøres på denne måten. I tillegg er eddik økologisk nedbrytbar og derfor et godt alternativ til industrielle vaskemidler. Etter å ha skylt ut av søppeldunken med slangen, skal den hjemmelagde eddikblandingen helles i dunken med litt vann. For lett skitt kan du la blandingen virke i dunken med lokket lukket i en eller to timer. Hvis søppeldunken er veldig skitten, kan det hende du må børste av skitten etter at blandingen har hatt tid til å virke en stund. Men vær forsiktig når du skrubber dunken for hånd: Bruk alltid hansker og vernebriller fordi eddik kan irritere huden.

I tillegg til eddik er sitronsyre også egnet for rengjøring av dunken. For å gjøre dette, oppløs sitronsyren i vann i henhold til produsentens instruksjoner og bruk den på samme måte som eddiken.