Rengjør søppeldunken og bli kvitt lukt
Søppeldunker er en nødvendighet i alle husholdninger. Men i tillegg til å sortere og kaste avfallet riktig, er det også viktig å rengjøre søppeldunkene regelmessig. Ellers vil du ikke bare ende opp med ubehagelig lukt, men du kan også oppleve at larver tar seg til rette i dunkene dine. Men hvordan rengjør du disse plastdunkene på riktig måte? I tillegg til å bruke det du har hjemme for å bekjempe lukt og skitt, er det også mange forskjellige enheter som kan brukes til rengjøring av søppeldunker. Ta en titt på disse tipsene og triksene!
Rengjøring av søppeldunker for hånd
Spesielt på varme sommerdager kan det være en utfordring å gå til søppeldunken på grunn av lukten eller redselen for det som ligger i den. Organisk eller biologisk nedbrytbart avfall som kjøtt begynner å råtne veldig raskt. Resultatet er ikke bare vond lukt, men noen ganger kan du finne larver i søppeldunken etter en stund. Regelmessig rengjøring av søppeldunken eliminerer dårlig lukt og forhindrer også larver. For å forberede søppeldunken for rengjøring, fjerner du først skitt og eventuell løs mat eller rusk fra innsiden. Nå er det på tide å rengjøre innsiden grundig. Ved hjelp av en hageslange, en skrubbebørste eller en håndbørste, vil du kunne fjerne det meste av skitten fra søppeldunken. Bruk slangen til å spyle innsiden av dunken fra topp til bunn til den grove skitten samler seg i bunnen. Dette skitne vannet skal ikke helles i et blomsterbed eller på gaten, men skal tømmes ned et avløp.
For å fjerne gjenstridig skitt fra søppeldunken, kan du bruke produkter du allerede har i hus. En enkel og svært effektiv måte å vaske en søppeldunk på er å bruke eddik. Blanding av like deler eddik og vann oppløser ikke bare skitt, men fjerner også ubehagelig lukt på lang sikt. Selv de mest stinkende søppeldunkene kan rengjøres på denne måten. I tillegg er eddik økologisk nedbrytbar og derfor et godt alternativ til industrielle vaskemidler. Etter å ha skylt ut av søppeldunken med slangen, skal den hjemmelagde eddikblandingen helles i dunken med litt vann. For lett skitt kan du la blandingen virke i dunken med lokket lukket i en eller to timer. Hvis søppeldunken er veldig skitten, kan det hende du må børste av skitten etter at blandingen har hatt tid til å virke en stund. Men vær forsiktig når du skrubber dunken for hånd: Bruk alltid hansker og vernebriller fordi eddik kan irritere huden.
I tillegg til eddik er sitronsyre også egnet for rengjøring av dunken. For å gjøre dette, oppløs sitronsyren i vann i henhold til produsentens instruksjoner og bruk den på samme måte som eddiken.
Spesiell behandling av søppeldunker med skadedyr
Før du rengjør søppeldunken, må du alltid sjekke om det er skadedyr i den. Dette er mer sannsynlig om sommeren når organisk avfall begynner å brytes ned. Spesielt larver kan bosette seg i søppeldunken. På grunn av høyere temperaturer og et fuktig miljø inne i søppeldunken, hender det at fluer noen ganger legger eggene sine der, noe som resulterer i en larveinvasjon. Siden dette raskt kan spre seg til nærliggende søppeldunker, bør de hvite larvene fjernes før du begynner å rengjøre. En enkel blanding av det du har hjemme er alt du trenger. Vask dunken med en blanding av salt, eddik og varmt vann.
Blandinger som denne desinfiserer overflaten av plasten og nøytraliserer ubehagelig lukt. Alternativt kan du bruke et spesielt vaskemiddel for plast, som du sprayer på dunken og deretter skyller av med rent vann.
Bruk vanntrykk for å vaske ut av søppeldunken
Hvis du vil rengjøre søppeldunken grundig, kan du bruke en mellomtrykksspyler. Vannstrålen kan brukes til effektivt å fjerne selv vanskelige avleiringer så vel som fastgrodd avfall og til og med mose.
Den batteridrevne spyleren er spesielt egnet for utendørs bruk fordi den ikke krever strømtilkobling. Vanntrykket er lavere enn for høytrykksspyleren, noe som gjør den godt egnet for rengjøring av søppeldunker. Den maksimale kraften på 24 bar sikrer at den ikke skader plasten på søppeldunken, men er fortsatt effektiv nok til å fjerne løs skitt.
Slik rengjør du søppeldunken med en mellomtrykksspyler:
- Fest først hageslangen til koblingen som følger med. For å starte enheten med en fulladet 18 V batteripakke, må du først frigjøre låsen. For å begynne rengjøringen trykker du bare på bryteren.
- Vask innsiden av søppeldunken fra topp til bunn med vannstrålen. Skitten løsner og samler seg i bunnen av søppeldunken. Om nødvendig må dunken tømmes innimellom og innholdet tømmes ned et avløp.
- Deretter skal dunken skylles grundig igjen til all skitt er borte.
- Nå er det på tide at utsiden av dunken skylles av med mellomtrykksspyleren.
Tips
For at vannet ikke skal samle seg i søppeldunken under rengjøring, kan dunken legges på siden på forhånd slik at vannet kan strømme rett ut av dunken. For praktisk rengjøring anbefales et strålerør med et justerbart 360° ledd. Når det settes i rett vinkel, kan dunken enkelt rengjøres fra stående stilling.
Hvis du vil fjerne spesielt gjenstridig lukt, hvorfor ikke prøve et rengjøringsmiddel som kan påføres ved hjelp av en skumdyse? For rengjøring av søppeldunker er et vaskemiddel for plast et godt valg. I tillegg til å gi den høyeste rengjøringsytelsen, fjerner det ikke bare effektivt fastgrodd skitt, men gir også langvarig beskyttelse for fargen og materialet til dunken.
For svært gjenstridig skitt som ikke kan løsnes av vannstrålen, kan du prøve en vaskebørste for sprutfri, grundig rengjøring. For å gjøre dette, fester du børsten til mellomtrykksspyleren og dytter børsten med de ekstra lange børstehårene godt ned i dunken. Dysen på børsten gjør det mulig å veksle mellom skrubbing og skylling. Det roterende hodet lar deg rengjøre steder som er vanskelige å nå. Alternativt kan du bruke Rotojet-dysen som er inkludert. Det sikrer rengjøring i dybden med den roterende strålen.
Det er også mulig å bruke en høytrykksspyler til å rengjøre søppeldunker. Strålerøret eller pistolen bør imidlertid settes til lavest mulig trykk for å redusere vannsprøyten som slår tilbake. Ved hjelp av vaskemiddelfunksjonen på enheten kan du bruke vaskemiddel på overflater med høytrykksspyleren ved lavt trykk. La det virke litt og skyll deretter med rent vann til all skitt er borte. For lett skitt er en hageslange også mer enn nok, for eksempel i kombinasjon med en vanningspistol med trykk, noe som gjør det enkelt å rengjøre takket være den roterende strålen.
La søppeldunken tørke etter vask
Uansett om søppeldunken ble vasket for hånd eller ved hjelp av et apparat, bør den alltid tørkes grundig før nye søppelposer legges i. Hvis det er litt fuktighet igjen innvendig, kan det gi perfekte vekstforhold for mugg. Det er best å la dunken stå opp ned mot en vegg etter rengjøring. Det gjør at overflødig vann renner ut og at luften sirkulerer godt inni dunken. Hvis du vil fremskynde prosessen, kan du også bruke en gammel avis. Den er svært absorberende, slik at den kan brukes til å tørke ut av og tørke dunken samtidig. Alternativt kan du også suge fuktigheten ut av søppeldunken med en grovstøvsuger.