VJ 24 Håndholdt 360° variabelt strålerør
Variabelt strålerør med 360° justerbart ledd. Ideelt for bruk på områder hvor det er vanskelig å komme til.
Egenskaper og fordeler
Fleksibelt ledd
- 360° justerbart ledd.
Inkluderer forlengerrør
- For ergonomisk arbeid.
25° flat stråle
- Grundig, effektiv rengjøring.
Quick Connect hurtigkobling
- Enkel og rask å bytte ut
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|512 x 59 x 43
Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Blomsterpotter- og krukker
- Søppelkasser
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
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