FlexoMate

Oppgrader teamet ditt! Vår profesjonelle FlexoMate rengjøringstralle gir raskere og mer effektiv rengjøring. Den fleksible og modulære trallen er egnet for omfattende rengjøringsoppgaver samt forskjellige kundeforespørsler. Med ergonomisk design og justerbart håndtak reduserer den fysisk anstrengelse for skuldre og håndledd.