FlexoMate
Oppgrader teamet ditt! Vår profesjonelle FlexoMate rengjøringstralle gir raskere og mer effektiv rengjøring. Den fleksible og modulære trallen er egnet for omfattende rengjøringsoppgaver samt forskjellige kundeforespørsler. Med ergonomisk design og justerbart håndtak reduserer den fysisk anstrengelse for skuldre og håndledd.
Swift-rengjøringsvogn
Swift er grunnversjonen av FlexoMate, perfekt for eiendommer med rundt 35 kontorer, og spesielt effektiv på små flater.
Expert-rengjøringsvogn
Tilstrekkelig plass for de viktigste rengjøringsproduktene. Velg FlexoMate Expert for eiendommer med omtrent 10 sanitæranlegg og 10–15 kontorer.
ExpertPro-rengjøringsvogn
Ideell for eiendommer med 15–20 sanitæranlegg, 2–3 kjøkkenkroker og omtrent 15–20 kontorer: Du kan utstyre FlexoMate ExpertPro med alt du trenger for krevende oppgaver.