Rengjøringsredskaper
Mer tid til viktige oppgaver: Perfekt koordinerte rengjøringsverktøy for manuell rengjøring som gir økt effektivitet og hastighet.
Sikkerhetsutstyr
Sikkerhet er alltid prioritert. Advarsler øker bevisstheten og varsler om potensielle farer i god tid.
Pads & holders
For alle bruksområder: Vårt brede utvalg av pads og holdere er designet for rengjøringsproffer. Praktisk betjening gir enkle og effektive rengjøringsprosesser.
Toalettrekvisita
Høykvalitets produkter for hygienisk rengjøring av toaletter og sanitæranlegg.