Rengjøringsredskaper

Mer tid til viktige oppgaver: Perfekt koordinerte rengjøringsverktøy for manuell rengjøring som gir økt effektivitet og hastighet.

Kärcher Sikkerhetsutstyr

Sikkerhetsutstyr

Sikkerhet er alltid prioritert. Advarsler øker bevisstheten og varsler om potensielle farer i god tid.

Gå til produkter
Kärcher Pads & holders

Pads & holders

For alle bruksområder: Vårt brede utvalg av pads og holdere er designet for rengjøringsproffer. Praktisk betjening gir enkle og effektive rengjøringsprosesser.

Gå til produkter
Kärcher Toalettrekvisita

Toalettrekvisita

Høykvalitets produkter for hygienisk rengjøring av toaletter og sanitæranlegg.

Gå til produkter
Kärcher