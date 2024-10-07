Overflater – våtrengjøring

Ergonomisk utformede produkter for manuell våtrengjøring av ulike overflater. Kjent for topp kvalitet og fremragende smussopptak.

Kärcher Overflaterengjøring

Overflaterengjøring

Alt annet enn overfladisk: Våre nøye utvalgte tekstiler håndterer enhver utfordring innen overflaterengjøring, og sikrer grundig renhold.

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Kärcher Vindusrengjøring

Vindusrengjøring

Krystallklart: Vårt omfattende utvalg for fukt- og våtrengjøring av glassoverflater gir alltid optimale løsninger for alle bruksområder.

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Kärcher Borrelås

Borrelås

For optimal feste: De riktige rengjøringsverktøyene for våtrengjøring er avgjørende for å oppnå strålende rene overflater. Ergonomisk design og effektivitet har høy prioritet.

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Kärcher