Overflater – våtrengjøring
Ergonomisk utformede produkter for manuell våtrengjøring av ulike overflater. Kjent for topp kvalitet og fremragende smussopptak.
Overflaterengjøring
Alt annet enn overfladisk: Våre nøye utvalgte tekstiler håndterer enhver utfordring innen overflaterengjøring, og sikrer grundig renhold.
Vindusrengjøring
Krystallklart: Vårt omfattende utvalg for fukt- og våtrengjøring av glassoverflater gir alltid optimale løsninger for alle bruksområder.
Borrelås
For optimal feste: De riktige rengjøringsverktøyene for våtrengjøring er avgjørende for å oppnå strålende rene overflater. Ergonomisk design og effektivitet har høy prioritet.