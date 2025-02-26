Den nye T-serien

En ansvarlig tilnærming til materialer – rent bord:

Den nye Kärcher T-serien setter et sterkt eksempel innen bærekraft ved å kombinere miljøvennlige materialer med innovativ produksjonsteknologi. Maskinene er laget av 45 prosent resirkulat – en resirkulert plasttype fra industriavfall. Dette sparer opptil 2,0 kilo ren plast per maskin under produksjonen. Industrielt resirkulat er et verdifullt materiale som gjenvinnes fra produksjonsavfall som vrakede produkter, avskjær og overskudd, og føres tilbake i kretsløpet. Mengden avfall som sendes til deponi reduseres, naturressurser spares og miljøet beskyttes. Det miljøvennlige materialet senker energiforbruket i produksjonen og reduserer behovet for nye råvarer betydelig.



Ytre verdier teller også: Maskinene i T-serien er ikke bare bærekraftig produsert, men også pakket på en miljøvennlig måte. Vi gjør ikke ting halvveis. Derfor er emballasjen vår laget av 80 prosent resirkulert papp – uten plastbelegg. Dette betyr at pappen kan returneres til kretsløpet for videre papirgjenvinning med god samvittighet. Med T-serien viser vi hvordan teknologisk innovasjon og økologisk ansvar kan gå hånd i hånd gjennom hele produksjons- og bruksfasen – bærekraftig, innovativt og med nye tankemåter.