Den nye T-serien
Bærekraft, ergonomi og stillhet: Opplev den nye Kärcher T-serien for profesjonelle.
Tørrsugerne i den nye Kärcher T-serien kombinerer ergonomisk design med ekte bærekraft. De jobber nesten lydløst og leverer fremragende rengjøringsresultater. Maskinene er laget av 45 prosent resirkulert plast og er produsert på en ressursbesparende måte. Med utmerket sugekraft, et omfattende tilbehørssortiment og et attraktivt forhold mellom pris og ytelse, oppfyller de de høyeste kravene til effektivitet og kostnadseffektivitet. De modulære støvsugerne er slitesterke og robuste takket være sitt stabile chassis, hardføre hus, beskyttende støtfangere og store hjul. De kraftige Kärcher Battery Power+ batteriene på 36 volt sikrer lang driftstid for de batteridrevne modellene. Takket være et driftsstøynivå på bare 52 dB(A) for de nettdrevne versjonene, er de ultrastille maskinene ideelle for bruk i støyfølsomme områder som hoteller eller sykehus.
Dette er T-serien
T 10/1
- Beholdervolum (l): 10
- Beholdermateriale: Plast (45 % resirkulert materiale)
- Maks. nominell effekt (W): 500
- Luftmengde (l/s): 38
- Vakuum (mbar): 185
- Lydtrykknivå (dB[A]): 52
- Parkeringsposisjon: Ja
- Fugemunnstykke: Ja
- Utskiftbar strømkabel: Ja
- Kabellengde (m): 12
- Kabelopprulling: Ja
- Vekt (kg): 6,6
T 15/1
- Beholdervolum (l): 15
- Beholdermateriale: Plast (45 % resirkulert materiale)
- Maks. nominell effekt (W): 500
- Luftmengde (l/s): 38
- Vakuum (mbar): 185
- Lydtrykknivå (dB[A]): 52
- Parkeringsposisjon: Ja
- Fugemunnstykke: Ja
- Utskiftbar strømkabel: Ja
- Kabellengde (m): 12
- Kabelopprulling: Ja
- Vekt (kg): 6,9
T 10/1 Bp
- Batteridrevet: 36 V
- Beholdervolum (l): 10
- Beholdermateriale: Plast (45 % resirkulert materiale)
- Maks. nominell effekt (W): 500
- Luftmengde (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 223
- Lydtrykknivå (dB[A]): 59
- Driftstid med 7,5 Ah batteri: Maks. 62 min
- eco!efficiency-modus: Ja
- Parkeringsposisjon: Ja
- Fugemunnstykke: Ja
- Vekt (kg): 6,8
T 15/1 Bp
- Batteridrevet: 36 V
- Beholdervolum (l): 15
- Beholdermateriale: Plast (45 % resirkulert materiale)
- Maks. nominell effekt (W): 500
- Luftmengde (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 223
- Lydtrykknivå (dB[A]): 59
- Driftstid med 7,5 Ah batteri: Maks. 62 min
- eco!efficiency-modus: Ja
- Parkeringsposisjon: Ja
- Fugemunnstykke: Ja
- Vekt (kg): 7,1
Alle maskinene i T-serien
T 10/1
T 10/1 Bp
Fordeler
Bruk av resirkulerte materialer
En god balanse: Laget av 45 prosent resirkulert materiale. Dette reduserer energibehovet betydelig under produksjonen og minimerer behovet for verdifulle råvarer. Bruken av resirkulerte materialer sparer opptil 2 kg ny plast per enhet.
Ergonomisk design
Det ergonomiske, slanke designet, det komfortable bærehåndtaket og den lave vekten gjør at maskinene kan bæres tett inntil kroppen. Det kompakte designet sikrer et godt arbeidsmiljø, avlaster hender og rygg, og forebygger helseplager. Den ergonomiske bøyen gjør støvsugingen enklere og ligger behagelig i hånden.
Redusert energiforbruk
Som en del av den nye T-serien introduserer vi maskiner med ledning og redusert energiforbruk (500 W i stedet for 700 W). Med batteridrevne modeller forlenges driftstiden betydelig i eco!efficiency-modus, samtidig som støynivået reduseres.
Nesten lydløs drift
De nettdrevne variantene i den nye T-serien har et eksepsjonelt lavt støynivå på bare 52 dB(A). De lave støyutslippene sikrer ergonomisk arbeid og er ideelle for rengjøring på dagtid, selv i støyfølsomme områder.v
EC-motor (Bp-varianter)
Takket være den elektronisk styrte driften byr denne teknologien på en rekke fordeler, som høyere effektivitet og ytelse med lavere strømforbruk. Dette gir støvsugeren en betydelig lengre levetid.
HEPA-14 filter
HEPA-14-filteret (DIN EN 1822:2019) fjerner pålitelig partikler og virus, som SARS-CoV-2, fra inneluften. Takket være den høye filtrerings- og separasjonsgraden på 99,995 prosent, sikres de høyeste sikkerhetsstandardene.
Bærekraft
En ansvarlig tilnærming til materialer – rent bord:
Den nye Kärcher T-serien setter et sterkt eksempel innen bærekraft ved å kombinere miljøvennlige materialer med innovativ produksjonsteknologi. Maskinene er laget av 45 prosent resirkulat – en resirkulert plasttype fra industriavfall. Dette sparer opptil 2,0 kilo ren plast per maskin under produksjonen. Industrielt resirkulat er et verdifullt materiale som gjenvinnes fra produksjonsavfall som vrakede produkter, avskjær og overskudd, og føres tilbake i kretsløpet. Mengden avfall som sendes til deponi reduseres, naturressurser spares og miljøet beskyttes. Det miljøvennlige materialet senker energiforbruket i produksjonen og reduserer behovet for nye råvarer betydelig.
Ytre verdier teller også: Maskinene i T-serien er ikke bare bærekraftig produsert, men også pakket på en miljøvennlig måte. Vi gjør ikke ting halvveis. Derfor er emballasjen vår laget av 80 prosent resirkulert papp – uten plastbelegg. Dette betyr at pappen kan returneres til kretsløpet for videre papirgjenvinning med god samvittighet. Med T-serien viser vi hvordan teknologisk innovasjon og økologisk ansvar kan gå hånd i hånd gjennom hele produksjons- og bruksfasen – bærekraftig, innovativt og med nye tankemåter.
Full fart fremover for miljøet – mindre CO₂ – mer kraft:
Den nye Kärcher T-serien oppfyller de høyeste standardene for bærekraft og innovasjon. Den kombinerer miljøvennlige materialer med energieffektiv rengjøringsteknologi. Maskinene sparer store mengder energi og CO2, spesielt under bruk – for økonomisk rengjøring med god samvittighet. I tillegg muliggjør de batteridrevne Bp-modellene spesielt energibesparende rengjøring i eco!efficiency-modus: dette sparer rundt 1,46 kWh strøm per 1000 kvadratmeter rengjøringsflate – tilsvarende energiforbruket til 18 kopper nybrygget kaffe per time.* Samtidig reduseres klimagassutslippene med opptil 53 prosent.
Mindre energiforbruk betyr lavere miljøpåvirkning og økonomiske besparelser i ett steg. Med T-serien tilbyr Kärcher en miljøvennlig løsning for profesjonelle bruksområder som aktivt bidrar til å redusere CO₂-utslipp og bevare ressurser – for en mer bærekraftig fremtid.
*eco!efficiency-modus sammenlignet med standardmodus, energibesparelse per time på ca. 0,42 kWh. Verdiene kan variere avhengig av bruk og batteritype. Utslipp beregnet på grunnlag av energibehovet per kvadratmeter i bruksfasen (eco!efficiency vs. standard).
Opptil 69 % energibesparelse per år
*Beregningsgrunnlag: bruk av maskinen i 4 timer per dag, 260 dager per år og med en strømpris (11/2024 i Tyskland) på € 0,268 per kWh.
Funksjoner og egenskaper
Innovativt modulært design
Én for alle: en nye T-serien imponerer med et innovativt modulært design som sikrer maksimal fleksibilitet. Serien omfatter to nettdrevne og to batteridrevne maskinvarianter med et beholdervolum på henholdsvis 10 eller 15 liter – perfekt tilpasset profesjonelle brukeres spesifikke rengjøringsbehov. Men det stopper ikke der: Modulariteten i T-serien går utover de enkelte modellene. Hodene og beholderne kan byttes ut og tilpasses ulike oppgaver. Modulsystemet gir også mulighet for raskt og behovstilpasset tilbehørsskifte, slik at du alltid har riktig utstyr tilgjengelig. Takket være dette gjennomtenkte modulære designet kan et stort antall varianter realiseres på én og samme plattform.
For å bidra til noe godt:
Bærekraftig og sterk: Den nye modulære T-serien imponerer med et tydelig budskap – miljøvennlighet og innovasjon. Maskinene er laget av 45 prosent resirkulert plast. Med denne serien setter vi fokus på ekte bærekraft, enestående sugekraft og lang levetid. Gjennom bruk av resirkulert materiale reduserer vi energibruken i produksjonen, sparer verdifulle råvarer og opptil 2 kg ny plast per maskin. Den resirkulerte plasten kommer fra produksjonsavfall som vrakede produkter, avskjær og overskudd. Dette bidrar til å redusere avfall og sparer naturressurser. Kvaliteten på den robuste T-serien forblir kompromissløs: den resirkulerte plasten har de samme enestående egenskapene som ny plast.
Kompakt design, maksimal komfort
Ergonomi på en enkel måte: Den nye modulære T-serien imponerer med sin slanke og ergonomiske design, som byr på en rekke fordeler. Maskinene er enkle å oppbevare, selv på trange steder, takket være den kompakte designen. Den ergonomiske utformingen gjør også transporten enklere, da maskinene kan bæres komfortabelt og tett inntil kroppen. Dette reduserer fysisk belastning og tretthet. Tilbehøret og alle funksjonene er lett tilgjengelige takket være den gjennomtenkte designen. Med T-serien har du alltid alt du trenger for effektiv rengjøring lett tilgjengelig.
Ultrastille rengjøring
Hør godt etter: Den nye modulære T-serien imponerer med sine ultrastille nettdrevne modeller på bare 52 dB(A), noe som gjør dem betydelig stillere enn alle tidligere maskiner. Maskinene er spesielt stillegående takket være en effektiv motor, samt en spesiell innkapsling og festing. Dette muliggjør rengjøring på dagtid i støyfølsomme miljøer uten å forstyrre pågående drift. T-serien er ideell for bruk på kontorer, offentlige bygninger, skoler, sykehjem, hoteller, cruiseskip og hvor det er behov for lave støynivåer.
Mye tilbehør, lite plasskrevende
Alt for hånden: Den innovative designen til den nye T-serien gjør det mulig å oppbevare tilbehørsdeler, som fugemunnstykke eller møbelmunnstykke, på selve maskinen avhengig av modell. Tilbehøret kan ikke forsvinne under transport fordi det er integrert på munnstykket og er lett tilgjengelig til enhver tid. Det sammenleggbare håndtaket optimaliserer ikke bare oppbevaringsplassen, men gjør også transporten mye enklere. Den slanke designen gjør at maskinen kan transporteres ergonomisk og uanstrengt. Med integrert tilbehør og sammenleggbart håndtak setter T-serien en ny standard for enkel håndtering og tilgjengelighet i rengjøringsmaskiner.
Hygienisk med HEPA-14-filter
I trygge hender: Avhengig av modell er vår nye T-serie allerede utstyrt med et kraftig HEPA-14-filter, eller kan ettermonteres med HEPA-14. Denne filterteknologien har bevist seg i flere tiår innen medisin og biovitenskap. HEPA-14-filtrene reduserer effektivt spredningen av partikler og mikroorganismer som virus og bakterier i luften. HEPA-H14 er godkjent i henhold til DIN EN 1822:2019 og DIN EN 60335-2-69, og fanger pålitelig opp selv de minste partiklene, som COVID-19-virus. T-serien spiller derfor en verdifull rolle i å opprettholde ren luft og beskytte helsen – for et trygt og hygienisk arbeidsmiljø for både renholdspersonale og kunder.
Den smarte kabeltrommelen
Effektiv kabelhåndtering: De nettdrevne modellene i den nye T-serien er utstyrt med en praktisk, manuell kabeltrommel for økt komfort og effektivitet. Den 12 meter lange kabelen kan rulles opp på sekunder, slik at du kan fortsette å jobbe effektivt uten forsinkelser og ikke kaster bort tid – noe som gjør kjedelig flokeopprydding til en saga blott. Den plug-in-baserte strømkabelen kan byttes raskt og enkelt, noe som minimerer nedetid og muliggjør en uavbrutt rengjøringsprosess. Den smarte kabeltrommelen sparer tid, øker produktiviteten og tilpasser seg uanstrengt enhver rengjøringsoppgave.
eco!efficiency modus
Lengre batteritid, stillegående drift: eco!efficiency-modusen til den nye T-serien muliggjør spesielt energieffektiv og stillegående drift av batteridrevne modeller. Denne teknologien er spesialutviklet for å maksimere ytelsen samtidig som energiforbruket minimeres, og dermed sikre lengre batteritid. Med vårt Battery Power+ 36/75 oppladbare batteri er opptil 68 minutters rengjøringstid mulig på én lading – ideelt for lange perioder med uavbrutt bruk. I tillegg reduserer eco!efficiency-modusen driftsstøyen slik at maskinene også kan brukes på dagtid uten forstyrrende lyder.
36 V battery power
Kraftig ytelse: De batteridrevne modellene i den nye T-serien benytter vår kraftige 36-volts batteriplattform, som sikrer maksimal effektivitet og lange driftstider.
For optimal ytelse anbefaler vi bruk av våre Battery Power+ oppladbare batterier.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Battery run time (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)