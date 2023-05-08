T 11/1 Classic HEPA Re!Plast støvsuger

Svært bærekraftig og hygienisk.

Bærekraftig og hygienisk - mot støv og skitt: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er laget av 60% resirkulerte materialer* og er derfor spesielt bærekraftig. Den imponerer også med sin høye sugekraft, svært effektive HEPA 14-filter, lav vekt og svært god pris-ytelse-forhold.

* Alle plastdeler er laget av resirkulert plast, med unntak av tilbehør.