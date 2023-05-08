T 11/1 Classic HEPA Re!Plast støvsuger
Svært bærekraftig og hygienisk.
Bærekraftig og hygienisk - mot støv og skitt: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er laget av 60% resirkulerte materialer* og er derfor spesielt bærekraftig. Den imponerer også med sin høye sugekraft, svært effektive HEPA 14-filter, lav vekt og svært god pris-ytelse-forhold.
* Alle plastdeler er laget av resirkulert plast, med unntak av tilbehør.
Sterk! Når det gjelder miljø og renhold
Bærekraft pluss hygiene, maksimal sugekraft og holdbarhet - T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørrstøvsugeren imponerer på alle områder. Med sin resirkulerte materialeandel på 60 prosent, blir energibehovet betydelig redusert under produksjonen, og bruken av verdifulle råmaterialer begrenses. Dette betyr at den ikke bare er svært miljøvennlig, men også svært robust og langvarig. Din partner for effektiv rengjøring.
Det som virkelig betyr noe: Beskytte ressurser, redusere avfall.
Produsert med 60% resirkulert plast, bidrar T 11/1 Classic HEPA Re!Plast til å bevare verdifulle ressurser og fremme økologisk bærekraft. Bruken av resirkulert plast er bare én av mange bærekraftige løsninger for avfallsreduksjon og bevaring av ressurser fra det svært innovative og familiedrevne selskapet Kärcher. Bærekraft har vært en integrert del av deres bedriftsstrategi i mange år. Her kan du finne mer informasjon om bærekraft hos Kärcher.
Bærekraftig tilnærming til det perfekte rengjøringsresultatet
Spesielt miljøvennlig: 60% resirkulert materialeinnhold.
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast fra Kärcher er produsert med 60% resirkulert plast. Dette gjør at tørrstøvsugeren perfekt balanserer estetikk, robusthet og bærekraft, samtidig som den sikrer høy effektivitet ved hver bruk.
Svært effektivt og hygienisk: HEPA 14-filteret
Takket være et standard HEPA 14-filter med en filtrerings- og separasjonsgrad på 99,995%, oppfyller også T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder. Filteret fanger opp små partikler som virus, aerosoler og bakterier som kun måler noen få mikrometer, og er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Dette garanterer høykvalitets og ren blåserluft gang på gang. Mer informasjon om dette emnet kan finnes her.
Veldig lavt driftsstøy: Kun 61 dB(A)
Det lave driftsstøyet på 61 dB(A) beskytter hørselen til renholdspersonalet under lange arbeidsøkter, og gjør T 11/1 Classic HEPA Re!Plast perfekt egnet for bruk i støyfølsomme områder, også om natten.
Smarte detaljer - Hva mer kan du ønske deg?
Bærekraftig produktdesign
Utmerket renhold! Den moderne og innovative designen i subtilt svart, med en materialeandel på 60% resirkulert plast*, støtter bærekraftige og økonomiske rengjøringsløsninger. Ved utviklingen av T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ble førsteklasses kvalitet og funksjonalitet optimalt kombinert med et bærekraftig og estetisk design, samtidig som det ble brukt en betydelig mengde resirkulert materiale.
* Alle plastdeler er laget av resirkulert plast, med unntak av tilbehør.
Hygienisk og trygt HEPA 14-filter
HEPA 14-filteret, som er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019, garanterer de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder. Med sin høye filtrerings- og separasjonsgrad på 99,995%, fanger det opp det selv de minste partiklene som virus, aerosoler og bakterier som kun måler noen få mikrometer – for høykvalitets og ren utluft gang på gang. Dette filteret sikrer en hygienisk og trygg luftkvalitet i områder der det er spesielt viktig, og bidrar til å opprettholde et rent og sunt miljø.
Robust, holdbar og økonomisk
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er svært robust og holdbar, og kan skilte med et enestående pris-ytelsesforhold. Dette garanterer høy effektivitet. En solid støtfanger beskytter maskinen mot støt og slag, og sikrer lang levetid. Støvsugeren har også utmerkede rulleegenskaper: De store og solide svingbare hjulene gjør den svært manøvrerbar og hidrer den i år velte.
Integrert oppbevaring for tilleggsutstyr
Tilbehøret som følger med, kan oppbevares direkte på maskinen, slik at T 11/1 Classic HEPA Re!Plast enkelt kan transporteres. Strømkabelen blir raskt og trygt lagret på kabelkroken, og man unngår fare for å snuble. Den praktiske parkeringsposisjonen gjør det mulig å oppbevare gulvmunnstykket på støvsugeren.
Extra-light and ergonomic
Takket være sin lave vekt og det ergonomiske bærehåndtaket kan Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, inkludert tilbehør, enkelt transporteres over trinn og trapper, selv med bare én hånd. Lange arbeidsøkter er ikke noe problem med denne lette støvsugeren.
Laget av profesjonelle for profesjonelle: Din spesialist for krevende oppgaver
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast mestrer ulike oppgaver – enten det er harde gulv eller tekstiloverflater som må rengjøres jevnlig. Med sitt bærekraftige konsept som inkluderer 60% resirkulerte materialer og et svært effektivt HEPA 14-filter, er denne støvsugeren perfekt egnet for profesjonell rengjøring med høye hygienekrav.
Renholdbransjen
● Profesjonell rengjøring av både harde overflater og tekstiloverflater
● Bruksområder i typiske områder som resepsjon, kontorer, møte- og seminarrom
● Allsidig i lokaler med høye hygienekrav - takket være HEPA 14-filteret