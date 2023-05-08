T 11/1 Classic HEPA Re!Plast støvsuger

Svært bærekraftig og hygienisk.

Bærekraftig og hygienisk - mot støv og skitt: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er laget av 60% resirkulerte materialer* og er derfor spesielt bærekraftig. Den imponerer også med sin høye sugekraft, svært effektive HEPA 14-filter, lav vekt og svært god pris-ytelse-forhold.

* Alle plastdeler er laget av resirkulert plast, med unntak av tilbehør.

T11/1 Classic dry vacuum cleaner in use
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Sustainability

Sterk! Når det gjelder miljø og renhold

Bærekraft pluss hygiene, maksimal sugekraft og holdbarhet - T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørrstøvsugeren imponerer på alle områder. Med sin resirkulerte materialeandel på 60 prosent, blir energibehovet betydelig redusert under produksjonen, og bruken av verdifulle råmaterialer begrenses. Dette betyr at den ikke bare er svært miljøvennlig, men også svært robust og langvarig. Din partner for effektiv rengjøring.

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Det som virkelig betyr noe: Beskytte ressurser, redusere avfall.

Produsert med 60% resirkulert plast, bidrar T 11/1 Classic HEPA Re!Plast til å bevare verdifulle ressurser og fremme økologisk bærekraft. Bruken av resirkulert plast er bare én av mange bærekraftige løsninger for avfallsreduksjon og bevaring av ressurser fra det svært innovative og familiedrevne selskapet Kärcher. Bærekraft har vært en integrert del av deres bedriftsstrategi i mange år. Her kan du finne mer informasjon om bærekraft hos Kärcher.

Bærekraftig tilnærming til det perfekte rengjøringsresultatet

Spesielt miljøvennlig: 60% resirkulert materialeinnhold.

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast fra Kärcher er produsert med 60% resirkulert plast. Dette gjør at tørrstøvsugeren perfekt balanserer estetikk, robusthet og bærekraft, samtidig som den sikrer høy effektivitet ved hver bruk.

Environmentally friendly cleaning with the T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Svært effektivt og hygienisk: HEPA 14-filteret

Takket være et standard HEPA 14-filter med en filtrerings- og separasjonsgrad på 99,995%, oppfyller også T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder. Filteret fanger opp små partikler som virus, aerosoler og bakterier som kun måler noen få mikrometer, og er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Dette garanterer høykvalitets og ren blåserluft gang på gang. Mer informasjon om dette emnet kan finnes her.

Hygienic HEPA 14 filter

Veldig lavt driftsstøy: Kun 61 dB(A)

Det lave driftsstøyet på 61 dB(A) beskytter hørselen til renholdspersonalet under lange arbeidsøkter, og gjør T 11/1 Classic HEPA Re!Plast perfekt egnet for bruk i støyfølsomme områder, også om natten.

Low noise level during use

Smarte detaljer - Hva mer kan du ønske deg?

Product design made from recycled plastic

Bærekraftig produktdesign

Utmerket renhold! Den moderne og innovative designen i subtilt svart, med en materialeandel på 60% resirkulert plast*, støtter bærekraftige og økonomiske rengjøringsløsninger. Ved utviklingen av T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ble førsteklasses kvalitet og funksjonalitet optimalt kombinert med et bærekraftig og estetisk design, samtidig som det ble brukt en betydelig mengde resirkulert materiale.

* Alle plastdeler er laget av resirkulert plast, med unntak av tilbehør.

HEPA 14 filter for hygienically sensitive areas

Hygienisk og trygt HEPA 14-filter

HEPA 14-filteret, som er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019, garanterer de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder. Med sin høye filtrerings- og separasjonsgrad på 99,995%, fanger det opp det selv de minste partiklene som virus, aerosoler og bakterier som kun måler noen få mikrometer – for høykvalitets og ren utluft gang på gang. Dette filteret sikrer en hygienisk og trygg luftkvalitet i områder der det er spesielt viktig, og bidrar til å opprettholde et rent og sunt miljø.

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Robust, holdbar og økonomisk

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er svært robust og holdbar, og kan skilte med et enestående pris-ytelsesforhold. Dette garanterer høy effektivitet. En solid støtfanger beskytter maskinen mot støt og slag, og sikrer lang levetid. Støvsugeren har også utmerkede rulleegenskaper: De store og solide svingbare hjulene gjør den svært manøvrerbar og hidrer den i år velte.

Accessory storage of the T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Integrert oppbevaring for tilleggsutstyr

Tilbehøret som følger med, kan oppbevares direkte på maskinen, slik at T 11/1 Classic HEPA Re!Plast enkelt kan transporteres. Strømkabelen blir raskt og trygt lagret på kabelkroken, og man unngår fare for å snuble. Den praktiske parkeringsposisjonen gjør det mulig å oppbevare gulvmunnstykket på støvsugeren.

Ergonomic carrying handle

Extra-light and ergonomic

Takket være sin lave vekt og det ergonomiske bærehåndtaket kan Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, inkludert tilbehør, enkelt transporteres over trinn og trapper, selv med bare én hånd. Lange arbeidsøkter er ikke noe problem med denne lette støvsugeren.

Laget av profesjonelle for profesjonelle: Din spesialist for krevende oppgaver

 

Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast mestrer ulike oppgaver – enten det er harde gulv eller tekstiloverflater som må rengjøres jevnlig. Med sitt bærekraftige konsept som inkluderer 60% resirkulerte materialer og et svært effektivt HEPA 14-filter, er denne støvsugeren perfekt egnet for profesjonell rengjøring med høye hygienekrav.

 

Renholdbransjen

● Profesjonell rengjøring av både harde overflater og tekstiloverflater

● Bruksområder i typiske områder som resepsjon, kontorer, møte- og seminarrom

● Allsidig i lokaler med høye hygienekrav - takket være HEPA 14-filteret

Professional cleaning applications of building service providers