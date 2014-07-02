Tørrisblåser IB 7/40 Classic
Takket være en optimalisert luftstrøm har tørrisblåseren vår, Ice Blaster IB 7/40, en imponerende rengjøringskraft ved rengjøring med tørris, selv ved små luftmengder. Kompakt enhet.
Ice Blaster IB 7/40 Classic er en tørrisblåser med høy ytelse som imponerer i daglig bruk med sikker og praktisk håndtering, enkel manøvrering og pålitelig drift. Alle komponentene og teknologiene overholder de høyeste kvalitetsstandardene. En godt gjennomtenkt doseringsteknologi hindrer at maskinen iser ned under blåsing. Den optimerte luftstrømmen sikrer også utmerkede rengjøringsresultater ved et forholdsmessig lavt trykk og luftforbruk, og maskinen har i tillegg et relativt lavt lydnivå ved drift. Blåsetrykket og isvolumet som leveres, kan justeres trinnløst med en knapp. Dette er en funksjon som også kan deaktiveres ved bruk av nøkkelbryteren. En integrert olje- og vannskiller og et system for fjerning av gjenværende tørris etter bruk, med et knappetrykk, er standardfunksjoner. Alle relevante driftsparametre og statistiske verdier som driftstimer, gjennomsnittlig isforbruk per time eller totalt isforbruk, kan enkelt avleses på skjermen.
Egenskaper og fordeler
Oversiktlig displayStore knapper og elektroniske kontroller gjør det lett å se innstillingsverdiene.
Automatisk tømming av gjenværende tørrisFor å hindre at maskinen fryser tømmes gjenværende tørris i tanken ved å trykke på en knapp etter endt arbeid.
Integrert olje- og vannskillerFrostsikker maskin.
Detaljert pistolfeste
- Sikker oppbevaring av strålepistolen til enhver tid.
- Ideell plassering (ved f.eks. fjerning av dysene).
Utmerket mobilitet.
- Maskinen har optimalt tyngdepunkt for frakt på ujevnt underlag.
Maskinen har effektiv luftstrømning
- Tørrisen fraktes fra maskinen til dysen uten ødeleggelser.
- Dysen gir maksimal rengjøringsytelse.
Integrert oppbevaringsrom for dyser og verktøy
- Alt er lett tilgjengelig direkte fra maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|0,6
|Deksel / ramme
|Rustfritt stål (1.4301)
|Lengde på ledning (m)
|7
|Lufttrykk (bar/mPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Mengde luft
|Tørr og oljefri
|Luftstrøm (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Lydnivå (dB)
|99
|Tørriskapasitet (kg)
|15
|Tørrispellets (diameter) (mm)
|3
|Tørrisforbruk (kg/t)
|15 - 50
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spenning (V)
|220 - 240
|Vekt uten tilbehør (kg)
|93
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|75
|Mål (L x B x H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Smøremiddel, dysegjenge
- Flatstråledyse
- Fastnøkkel (for skifte av dyse): 2 Stk
- Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og hurtigkupling
- Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is eller bare luft)
- Utstyrspose
Utstyr
- Elektronisk kontroll
- Olje- og vannskiller
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- Avgrading av plastdeler
- Rengjøring av smiverktøy
- Rengjøring av tapperier og blandeverk
- Rengjøring av transportbånd, transport- og håndteringssystemer
- Rengjøring av ovner
- Rengjøring av trykkpresser og tilhørende omgivelser
- Rengjøring av treforedlingsmaskiner
- Rengjøring av generatorer, turbiner, koblingsskap og varmevekslere