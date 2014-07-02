Ice Blaster IB 7/40 Classic er en tørrisblåser med høy ytelse som imponerer i daglig bruk med sikker og praktisk håndtering, enkel manøvrering og pålitelig drift. Alle komponentene og teknologiene overholder de høyeste kvalitetsstandardene. En godt gjennomtenkt doseringsteknologi hindrer at maskinen iser ned under blåsing. Den optimerte luftstrømmen sikrer også utmerkede rengjøringsresultater ved et forholdsmessig lavt trykk og luftforbruk, og maskinen har i tillegg et relativt lavt lydnivå ved drift. Blåsetrykket og isvolumet som leveres, kan justeres trinnløst med en knapp. Dette er en funksjon som også kan deaktiveres ved bruk av nøkkelbryteren. En integrert olje- og vannskiller og et system for fjerning av gjenværende tørris etter bruk, med et knappetrykk, er standardfunksjoner. Alle relevante driftsparametre og statistiske verdier som driftstimer, gjennomsnittlig isforbruk per time eller totalt isforbruk, kan enkelt avleses på skjermen.