Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør at maskinen kan transporteres på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørrgang beskytter både maskinen og brukeren.