Ultrahøytrykksvasker HD 9/50 Pe

Dette produktet bruker et trykk på opptil 500 bar for å fjerne selv ekstremt gjenstridig smuss. Det robuste Cage-designet gir komplett beskyttelse og sørger for trygg lasting med kran. Utviklet etter sekketralle-prinsipp for enkel transport.

Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør at maskinen kan transporteres på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørrgang beskytter både maskinen og brukeren.

Egenskaper og fordeler
Industriell spraypistol
  • Robust og holdbar høytrykkspistol beregnet for krevende industriell bruk.
Hastighetskontroll
  • Hastigheten senkes automatisk i standby-modus. Dette beskytter motoren og sparer energi.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidstrykk (bar/mPa) 150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 900
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Brennstoff Bensin
Motorprodusent Honda
Motortype GX 690
Motoreffekt (kW) 16
Pumpetype Maksimal ytelse for Kärcher veivakselpumpe
Vekt uten tilbehør (kg) 122
Vekt (med tilbehør) (kg) 150
Mål (L x B x H) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Industriell høytrykkspistol
  • Spraylanse i rustfritt stål: 700 mm
  • Flatstråledyse

Utstyr

  • Elektrisk starter
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange type: Krevende rengjøringsjobber
  • Sikkerhetsventil
  • Driftstimeteller
