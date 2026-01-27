Arbeidstrykk på opptil 350 bar rengjør selv ekstremt gjenstridig smuss. Det robuste Cage-designet beskytter hele maskinen og gjør det mulig å laste den trygt med kran. Tralleprinsippet for enkel transport og mange flere detaljer, gjør disse maskinene til førstevalget for profesjonell bruk. Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør det mulig å transportere maskinen på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørrgang beskytter både maskinen og brukeren.