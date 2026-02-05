Ultrahøytrykksvasker HD 13/35-4
Dette produktet bruker et trykk på opptil 350 bar for å fjerne selv ekstremt gjenstridig smuss. Det robuste Cage-designet gir komplett beskyttelse og sørger for trygg lasting med kran. Utviklet etter sekketralle-prinsipp for enkel transport.
Arbeidstrykk på opptil 350 bar rengjør selv ekstremt gjenstridig smuss. Det robuste Cage-designet beskytter hele maskinen og gjør det mulig å laste den trygt med kran. Tralleprinsippet for enkel transport og mange flere detaljer, gjør disse maskinene til førstevalget for profesjonell bruk. Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør det mulig å transportere maskinen på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørrgang beskytter både maskinen og brukeren.
Egenskaper og fordeler
Veivakselpumpe med høy ytelse
- Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
Sikker oppbevaring
- Tilbehør og verktøy oppbevares i et lukket rom, og er dermed godt beskyttet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|100 - maks. 350 / 10 - maks. 35
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1300
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Brennstoff
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|15
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Maksimal ytelse for Kärcher veivakselpumpe
|Vekt uten tilbehør (kg)
|160
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|195
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Industriell høytrykkspistol
- Spraylanse i rustfritt stål: 700 mm
- Flatstråledyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Krevende rengjøringsjobber
- Sikkerhetsventil
- Driftstimeteller
Videoer