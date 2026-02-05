Ultrahøytrykksvasker HD 13/35-4

Dette produktet bruker et trykk på opptil 350 bar for å fjerne selv ekstremt gjenstridig smuss. Det robuste Cage-designet gir komplett beskyttelse og sørger for trygg lasting med kran. Utviklet etter sekketralle-prinsipp for enkel transport.

Arbeidstrykk på opptil 350 bar rengjør selv ekstremt gjenstridig smuss. Det robuste Cage-designet beskytter hele maskinen og gjør det mulig å laste den trygt med kran. Tralleprinsippet for enkel transport og mange flere detaljer, gjør disse maskinene til førstevalget for profesjonell bruk. Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør det mulig å transportere maskinen på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørrgang beskytter både maskinen og brukeren.

Egenskaper og fordeler
Veivakselpumpe med høy ytelse
  • Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
Sikker oppbevaring
  • Tilbehør og verktøy oppbevares i et lukket rom, og er dermed godt beskyttet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidstrykk (bar/mPa) 100 - maks. 350 / 10 - maks. 35
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 1300
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Brennstoff Elektrisk
Motoreffekt (kW) 15
Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpetype Maksimal ytelse for Kärcher veivakselpumpe
Vekt uten tilbehør (kg) 160
Vekt (med tilbehør) (kg) 195
Mål (L x B x H) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Industriell høytrykkspistol
  • Spraylanse i rustfritt stål: 700 mm
  • Flatstråledyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange type: Krevende rengjøringsjobber
  • Sikkerhetsventil
  • Driftstimeteller
Ultrahøytrykksvasker HD 13/35-4
Ultrahøytrykksvasker HD 13/35-4
Ultrahøytrykksvasker HD 13/35-4
Ultrahøytrykksvasker HD 13/35-4

Videoer

Tilbehør