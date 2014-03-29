Hotell- og restaurantbransjen

På riktig spor

Parkeringshus med flere plan stiller ofte høye krav til gulvvaskemaskiner på grunn av store områder, grovt og gjenstridig smuss og bratte ramper. B 250 R er den rette maskinen til denne jobben, med en robust stålramme for hardt arbeid på områder med stigninger på opptil 15 prosent. Maskinen har en stor vanntank og et kraftig batteri som gjør at den holder ut lange arbeidsøkter.