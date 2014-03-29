Hotell- og restaurantbransjen
De mest velstelte hotellene i byen. Bærekraftig hygienestyring er nå standard praksis i hotell- og restaurantnæringen. Det gir bedre trivsel for gjestene, og fremmer hotellets selvbilde. I tillegg gir profesjonelt vedlikehold lengre levetid for fasilitetene. Kostnadsbevisste ledere investerer i Kärchers rengjøringssystemer fordi de er økonomiske og enkle å bruke og har usedvanlig lang holdbarhet.
Motta gjester med stil
Førsteinntrykket teller, og dette gjelder særlig i hotell- og restaurantbransjen. Rensligheten er det første gjestene legger merke til ved et hotell. Ledende hoteller og tjenesteleverandører stoler på verdens markedsleder Kärcher for å oppnå dette, siden vi alltid har rett vaskesystem, uansett om det er gulvvaskemaskiner for foajeer eller utrolig stillegående støvsugere for lobbyer.
Pensjoner feiekosten og feiebrettet
Den batteridrevne mikrofeiemaskinen KM 35/5 eller feiekosten EB 30/1 Adv Li-Ion er perfekte for rengjøring av inngangspartier og resepsjoner. De fjerner løst smuss raskt, stille og enkelt fra tepper og harde gulv, de er lett tilgjengelige når du trenger dem, og det er like enkelt å sette dem ubemerket til side.
Kostnadseffektive og teknisk enestående
Gulvvaskemaskinene gjør gulvene hygienisk rene og gi dem en strålende glans. Valsebørsteteknologien har et høyt flatetrykk, og fungerer derfor bedre på strukturerte eller sammenføyde overflater. Maskinene er utstyrt med den velprøvde skiveteknologien og egner seg til glatte flater.
Det har aldri vært morsommere å spare energi
Takket være et optimert gjennomstrømningssystem gir T 12/1 eco!efficiency det samme gode rengjøringsresultatet som basisversjonen av T 12/1, men med opptil 40 prosent lavere strømforbruk. Den har også et støynivå som er 5 dB(A) lavere.
Beseirer matte flekker
Kärchers poleringsmaskiner, som BDP 43/450 C Adv, produserer et høyt dreiemoment for å gi spesielt skinnende overflater. Poleringsstøvsugeren gjør arbeidet behagelig og hindrer at det virvles opp støv. Denne teknologien får også toppkarakter når det gjelder slitasje og vedlikehold.
Rengjøring av tepper
Tepperenserne løsner og fjerner smuss i én operasjon, og er derfor perfekt til svært skitne tepper. Tepperensfunksjonen til maskinene i Puzzi-serien er perfekt til områder med mye trafikk, som må tørkes raskt for at områdene skal kunne tas i bruk igjen.
Produkter for innkjørsler og inngangspartier
Kun det beste er godt nok
Gjestene har førsteprioritet, og de vil at det skal være rent og stille overalt, til alle tider. Rengjøringsmaskiner for inneområder må derfor være stillegående, lette å transportere, ergonomisk utformet og kunne brukes selv i små rom. Dette er egenskaper som samtidig gjør disse maskinene enklere og behageligere å bruke for operatøren.
Rene og pene tepper
Støvsugere med loddrett bust, som CV 38/2, kombinerer støvsugingen med kraften til en elektrisk børste. Dette hever luggen slik at støvsugeren kan fjerne smusspartikler dypt nede i luggen. Indikatorlampen viser når operatøren bør endre innstilling på valsebørsten for å oppnå best mulig resultat.
Enkelt og greit
Med T 12/1 eco!efficiency havner ikke smusset i posen, men går rett inn i en robust beholder. Maskinen har et allsidig og svært effektiv filtersystem. Rensligheten er viktig, men det er også hygienen. Den antistatiske irgastat-bøyen gir full sugeeffekt for lettvint støvsuging.
Sugerør med ekstra lang slange
CV 60/2, støvsugeren for alle slags overflater, er en sann universalmaskin. Den justeres automatisk etter gulvdekket, fra harde gulv til tepper og omvendt, og det er unødvendig å bytte tilbehør. Maskinen er brukervennlig, og med kontraroterende valsebørster, sidebørster, sugerør og HEPA-filter. Sammen med annet tilbehør og laderen, er det praktiske innebygde tilbehørssettet for rengjøring av områder som er vanskelige å nå, alltid klart for hånden.
Løsningen for kanter og hjørner
Dette manuelle teleskoprøret hjelper deg med rengjøringen der børsten ikke kommer til. Det er enkelt å rengjøre på høytliggende steder takket være den fleksible sugeslangen.
Rengjør store områder i en fei
De automatiske tepperenserne i BRC-serien kombinerer sprayekstraksjon med den mekaniske funksjonen til valsebørster. De er helt perfekte til foreløpig våtrengjøring og enkel rengjøring av store områder.
Perfekt til møbelstoff
Puzzi tepperensere er overlegne til rengjøring av møbelstoff, ved at de har helt uslåelig ekstraksjon med ekstremt kort tørketid.
Fjerner kalk og smuss uten kjemikalier
SG 4/4 dampvaskere fjerner gjenstridig kalk og smuss på bad uten bruk av rengjøringsmidler. Systemet med to tanker gjør at du slipper å vente på at vannet skal bli varmt. VapoHydro-funksjonen gjør det mulig å justere sprayen kontinuerlig fra damp til varmt vann.
Komfortabel bæring på ryggen
Med sitt ergonomiske stroppesystem kan støvsugeren BV 5/1 bæres komfortabelt på ryggen. Dette er helt perfekt for rengjøring av trapperom eller mellom trange seterader. Maskinen kan også fås som en batteridrevet støvsuger for å gi enda større fleksibilitet.
Produkter for rom og bad
Ren avslapning
Renslighet og hygiene har førsteprioritet i svømmehaller og badstuer. Kärchers rengjøringsmaskiner er perfekte for rengjøring i velværesektoren, de fjerner grovt og fint smuss, løser opp kalk og desinfiserer, og gjør så områdene etterlates rene og hygieniske.
For rask rengjøring
Den kompakte gulvvaskemaskinen BR 30/4 C er førstevalget når du skal holde gulvet hygienisk i sensitive områder, som barfotområder. Du kan spraye, børste og støvsuge i én enkelt operasjonm eller hver for seg.
Universalmaskin for gulv
Gulvvaskemaskinen BR 40/10 C kombinerer en mengde funksjoner. Den skrubber som en singeldiskmaskin, suger vann som en våtstøvsuger og polerer som en høyhastighetsmaskin, og takket være plasseringen av de to nalene kan den støvsuge svært nært kanten. I tillegg tar sugenalen opp vann både forover og bakover.
Miljøvennlig hygiene
Dampvaskeren SG 4/4 sikrer en upåklagelig hygiene i badstuer uten bruk av rengjøringsmidler, noe som er gunstig for både mennesker og miljø.
Universalmaskinen
AP 100/50 M er en enkel og allsidig alt-i-ett løsning som egner seg til forskjellige overflater. Rengjøringsmiddelet kan sprayes på og støvsuges.
Best mot tørsten
Kroppsvæske som forsvinner som svette, må erstattes raskt, helst med rent vann, og helst med en gang. Kärcher WPD 100 vanndispenser sørger for konstant tilførsel av kaldt eller varmt vann av reneste kvalitet, med eller uten kullsyre.
Uslåelig rengjøringsytelse
Overflatevaskere som FR 30 ME kan rengjøre ti ganger så store områder. Dette er helt uunnværlig når du skal rengjøre store velværeområder hygienisk og effektivt.
Bedre føre var enn etter snar
NT 70/2 våt- og tørrstøvsuger fjerner fjerner smuss effektivt og vann raskt fra gulv for å unngå sklifare. Denne høye sugeeffekten fjerner også grovt smuss.
Dødssone for bakterier
Kärcher Inno-Foam-sett er et skumsystem for rengjøring og desinfeksjon med høytrykksvasker. Desinfeksjonsskummet har særlig lang klebetid, noe som gir bedre effektivitet. Det er utrolig lett å bruke røret med dobbel dyse, siden du kan skifte mellom skumdysen og høytrykksdysen i en håndvending.
Produkter for badstuer og velvære- og treningsområder
Rengjøring i henhold til husordensreglene
Kjøkkenet er helt vitalt for omdømmet til en restaurant. I tillegg medfører offentlige forskrifter at hygienen må ha topp prioritet her. Kärchers system tilbyr alle de maskinene, tilbehøret og rengjøringsmidlene som trengs for at ovner, gulv og overflater i rustfritt stål alltid skal være i en appetittvekkende ren tilstand.
Ledningsfri rengjøring
BR 30/4 C Bp fjerner mindre spill på kort tid, og er batteridrevet i stedet for en irriterende floke av ledninger. Likevel har denne gulvvaskemaskinen nok utholdenhet til grundig rengjøring.
Selv maskinen er hygienisk
Høytrykksvaskeren HD 7/10 CX F er spesielt utviklet for storkjøkken. Den har en høytrykksslange og slitefaste grå hjul som ikke etterlater spor, og som er godkjent for næringsmiddelindustrien. Sammen med overflatevaskeren FR 30 ME er den uunnværlig i en kvalitetsrestaurant.
For tøffe jobber
NT 65/2 Ap er en støvsuger med dobbeltmotor og høy ytelse for våt- og tørrstøvsuging for profesjonell bruk. Det flate foldefilteret rengjøres effektivt ved hjelp av trykkluft, noe som gir tilnærmet konstant sugeeffekt.
Den laveste profilen i sin klasse
Gulvvaskemaskinen BRS 40/1000 C er en universalmaskin for alle slags harde overflater. Fordi den har en ekstremt lav profil, kan den også komme til under hyller – en viktig faktor for kjøkkenhygienen.
Sett på trykket
Maskinen fjerner gjenstridig innbrent smuss ved hjelp av den konsentrerte kraften fra en varmtvannstråle eller dampstråle. Gå løs på jobben med Kärchers tilbehør for dampvaskere, inkludert detaljmunnstykke, børster med messingbust og et sett pussekluter.
Produkter for kjøkken, restauranter og selskapslokaler
Utendørsområdene
Forventningene om et godt måltid eller en velværehelg når sitt klimaks like før inngangsdøren. Disse forventningene kan bli ytterligere forsterket av velstelte uteområder. Du bør dra full nytte av denne fordelen – på parkeringsplassen, langs oppkjørselen og i det underjordiske parkeringsanlegget, gangveiene og bassengområdet. Og med Kärchers system kan du gjøre alt dette ved hjelp av maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler som er perfekt harmonisert.
Enkle fremskritt
Kärcher KM 90/60 R er en kompakt sitte-på-feiemaskin som kombinerer høy betjeningskomfort med høy områdedekning og effektiv automatisk filterrengjøring. Den justerbare seteposisjonen, det justerbare rattet og de store hjulene understreker at målsettingen er å oppfylle dagens forventninger til brukervennlighet.
Kan det bli enklere?
Den kompakte og ekstremt manøvrerbare KM 75/40 W rengjør små og mellomstore områder lettvint og grundig. Trekkdriften erstatter fysisk styrke, mens en kraftig støvsuging sikrer rensligheten uten å virvle opp støv. Velg mellom en kraftig bensinmotor og en lydløs batteriversjon for innendørs bruk, med et valgfritt antistatisk sett for feiing av tepper.
Høytrykksrengjøring av overflater
Overflatervaskeren FR 30 forvandler kraften i en Kärcher høytrykksvasker til områdedekning på en mesterlig måte. Versjonen med plastdeksel er svært enkel å bruke, både utendørs og innendørs.
På riktig spor
Parkeringshus med flere plan stiller ofte høye krav til gulvvaskemaskiner på grunn av store områder, grovt og gjenstridig smuss og bratte ramper. B 250 R er den rette maskinen til denne jobben, med en robust stålramme for hardt arbeid på områder med stigninger på opptil 15 prosent. Maskinen har en stor vanntank og et kraftig batteri som gjør at den holder ut lange arbeidsøkter.
Så enkel kan profesjonell feiing faktisk være
Den nyskapende elektriske feiekosten KM 35/5 C er et raskt, effektivt og komfortabelt alternativ til konvensjonell feiing. Takket være den smarte plasseringen av valsebørsten er den imponerende effektiv helt ut til kanten. Et kraftig litium-ion-batteri eliminerer behovet for en ledning som hele tiden kommer i veien.