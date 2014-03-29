Hotell- og restaurantbransjen

De mest velstelte hotellene i byen. Bærekraftig hygienestyring er nå standard praksis i hotell- og restaurantnæringen. Det gir bedre trivsel for gjestene, og fremmer hotellets selvbilde. I tillegg gir profesjonelt vedlikehold lengre levetid for fasilitetene. Kostnadsbevisste ledere investerer i Kärchers rengjøringssystemer fordi de er økonomiske og enkle å bruke og har usedvanlig lang holdbarhet.

Hotel and hospitality industry

Motta gjester med stil

Førsteinntrykket teller, og dette gjelder særlig i hotell- og restaurantbransjen. Rensligheten er det første gjestene legger merke til ved et hotell. Ledende hoteller og tjenesteleverandører stoler på verdens markedsleder Kärcher for å oppnå dette, siden vi alltid har rett vaskesystem, uansett om det er gulvvaskemaskiner for foajeer eller utrolig stillegående støvsugere for lobbyer.

Hotel and hospitality industry

Pensjoner feiekosten og feiebrettet

Den batteridrevne mikrofeiemaskinen KM 35/5 eller feiekosten EB 30/1 Adv Li-Ion er perfekte for rengjøring av inngangspartier og resepsjoner. De fjerner løst smuss raskt, stille og enkelt fra tepper og harde gulv, de er lett tilgjengelige når du trenger dem, og det er like enkelt å sette dem ubemerket til side.

Hotel and hospitality industry

Kostnadseffektive og teknisk enestående

Gulvvaskemaskinene gjør gulvene hygienisk rene og gi dem en strålende glans. Valsebørsteteknologien har et høyt flatetrykk, og fungerer derfor bedre på strukturerte eller sammenføyde overflater. Maskinene er utstyrt med den velprøvde skiveteknologien og egner seg til glatte flater.

Hotel and hospitality industry

Det har aldri vært morsommere å spare energi

Takket være et optimert gjennomstrømningssystem gir T 12/1 eco!efficiency det samme gode rengjøringsresultatet som basisversjonen av T 12/1, men med opptil 40 prosent lavere strømforbruk. Den har også et støynivå som er 5 dB(A) lavere.

Hotel and hospitality industry

Beseirer matte flekker

Kärchers poleringsmaskiner, som BDP 43/450 C Adv, produserer et høyt dreiemoment for å gi spesielt skinnende overflater. Poleringsstøvsugeren gjør arbeidet behagelig og hindrer at det virvles opp støv. Denne teknologien får også toppkarakter når det gjelder slitasje og vedlikehold.

Hotel and hospitality industry

Rengjøring av tepper

Tepperenserne løsner og fjerner smuss i én operasjon, og er derfor perfekt til svært skitne tepper. Tepperensfunksjonen til maskinene i Puzzi-serien er perfekt til områder med mye trafikk, som må tørkes raskt for at områdene skal kunne tas i bruk igjen.

Produkter for innkjørsler og inngangspartier

Kun det beste er godt nok

Gjestene har førsteprioritet, og de vil at det skal være rent og stille overalt, til alle tider. Rengjøringsmaskiner for inneområder må derfor være stillegående, lette å transportere, ergonomisk utformet og kunne brukes selv i små rom. Dette er egenskaper som samtidig gjør disse maskinene enklere og behageligere å bruke for operatøren.

Hotel and hospitality industry

Rene og pene tepper

Støvsugere med loddrett bust, som CV 38/2, kombinerer støvsugingen med kraften til en elektrisk børste. Dette hever luggen slik at støvsugeren kan fjerne smusspartikler dypt nede i luggen. Indikatorlampen viser når operatøren bør endre innstilling på valsebørsten for å oppnå best mulig resultat.

Hotel and hospitality industry

Enkelt og greit

Med T 12/1 eco!efficiency havner ikke smusset i posen, men går rett inn i en robust beholder. Maskinen har et allsidig og svært effektiv filtersystem. Rensligheten er viktig, men det er også hygienen. Den antistatiske irgastat-bøyen gir full sugeeffekt for lettvint støvsuging.

Hotel and hospitality industry

Sugerør med ekstra lang slange

CV 60/2, støvsugeren for alle slags overflater, er en sann universalmaskin. Den justeres automatisk etter gulvdekket, fra harde gulv til tepper og omvendt, og det er unødvendig å bytte tilbehør. Maskinen er brukervennlig, og med kontraroterende valsebørster, sidebørster, sugerør og HEPA-filter. Sammen med annet tilbehør og laderen, er det praktiske innebygde tilbehørssettet for rengjøring av områder som er vanskelige å nå, alltid klart for hånden.

Hotel and hospitality industry

Løsningen for kanter og hjørner

Dette manuelle teleskoprøret hjelper deg med rengjøringen der børsten ikke kommer til. Det er enkelt å rengjøre på høytliggende steder takket være den fleksible sugeslangen.

Hotel and hospitality industry

Rengjør store områder i en fei

De automatiske tepperenserne i BRC-serien kombinerer sprayekstraksjon med den mekaniske funksjonen til valsebørster. De er helt perfekte til foreløpig våtrengjøring og enkel rengjøring av store områder.

Hotel and hospitality industry

Perfekt til møbelstoff

Puzzi tepperensere er overlegne til rengjøring av møbelstoff, ved at de har helt uslåelig ekstraksjon med ekstremt kort tørketid.

Hotel and hospitality industry

Fjerner kalk og smuss uten kjemikalier

SG 4/4 dampvaskere fjerner gjenstridig kalk og smuss på bad uten bruk av rengjøringsmidler. Systemet med to tanker gjør at du slipper å vente på at vannet skal bli varmt. VapoHydro-funksjonen gjør det mulig å justere sprayen kontinuerlig fra damp til varmt vann.

Hotel and hospitality industry

Komfortabel bæring på ryggen

Med sitt ergonomiske stroppesystem kan støvsugeren BV 5/1 bæres komfortabelt på ryggen. Dette er helt perfekt for rengjøring av trapperom eller mellom trange seterader. Maskinen kan også fås som en batteridrevet støvsuger for å gi enda større fleksibilitet.

Produkter for rom og bad

Ren avslapning

Renslighet og hygiene har førsteprioritet i svømmehaller og badstuer. Kärchers rengjøringsmaskiner er perfekte for rengjøring i velværesektoren, de fjerner grovt og fint smuss, løser opp kalk og desinfiserer, og gjør så områdene etterlates rene og hygieniske.

Hotel and hospitality industry

For rask rengjøring

Den kompakte gulvvaskemaskinen BR 30/4 C er førstevalget når du skal holde gulvet hygienisk i sensitive områder, som barfotområder. Du kan spraye, børste og støvsuge i én enkelt operasjonm eller hver for seg.

Hotel and hospitality industry

Universalmaskin for gulv

Gulvvaskemaskinen BR 40/10 C kombinerer en mengde funksjoner. Den skrubber som en singeldiskmaskin, suger vann som en våtstøvsuger og polerer som en høyhastighetsmaskin, og takket være plasseringen av de to nalene kan den støvsuge svært nært kanten. I tillegg tar sugenalen opp vann både forover og bakover.

Hotel and hospitality industry

Miljøvennlig hygiene

Dampvaskeren SG 4/4 sikrer en upåklagelig hygiene i badstuer uten bruk av rengjøringsmidler, noe som er gunstig for både mennesker og miljø.

Hotel and hospitality industry

Universalmaskinen

AP 100/50 M er en enkel og allsidig alt-i-ett løsning som egner seg til forskjellige overflater. Rengjøringsmiddelet kan sprayes på og støvsuges.

Hotel and hospitality industry

Best mot tørsten

Kroppsvæske som forsvinner som svette, må erstattes raskt, helst med rent vann, og helst med en gang. Kärcher WPD 100 vanndispenser sørger for konstant tilførsel av kaldt eller varmt vann av reneste kvalitet, med eller uten kullsyre.

Hotel and hospitality industry

Uslåelig rengjøringsytelse

Overflatevaskere som FR 30 ME kan rengjøre ti ganger så store områder. Dette er helt uunnværlig når du skal rengjøre store velværeområder hygienisk og effektivt.

Hotel and hospitality industry

Bedre føre var enn etter snar

NT 70/2 våt- og tørrstøvsuger fjerner fjerner smuss effektivt og vann raskt fra gulv for å unngå sklifare. Denne høye sugeeffekten fjerner også grovt smuss.

Hotel and hospitality industry

Dødssone for bakterier

Kärcher Inno-Foam-sett er et skumsystem for rengjøring og desinfeksjon med høytrykksvasker. Desinfeksjonsskummet har særlig lang klebetid, noe som gir bedre effektivitet. Det er utrolig lett å bruke røret med dobbel dyse, siden du kan skifte mellom skumdysen og høytrykksdysen i en håndvending.

Produkter for badstuer og velvære- og treningsområder

Rengjøring i henhold til husordensreglene

Kjøkkenet er helt vitalt for omdømmet til en restaurant. I tillegg medfører offentlige forskrifter at hygienen må ha topp prioritet her. Kärchers system tilbyr alle de maskinene, tilbehøret og rengjøringsmidlene som trengs for at ovner, gulv og overflater i rustfritt stål alltid skal være i en appetittvekkende ren tilstand.

Hotel and hospitality industry

Ledningsfri rengjøring

BR 30/4 C Bp fjerner mindre spill på kort tid, og er batteridrevet i stedet for en irriterende floke av ledninger. Likevel har denne gulvvaskemaskinen nok utholdenhet til grundig rengjøring.

Hotel and hospitality industry

Selv maskinen er hygienisk

Høytrykksvaskeren HD 7/10 CX F er spesielt utviklet for storkjøkken. Den har en høytrykksslange og slitefaste grå hjul som ikke etterlater spor, og som er godkjent for næringsmiddelindustrien. Sammen med overflatevaskeren FR 30 ME er den uunnværlig i en kvalitetsrestaurant.

Hotel and hospitality industry

For tøffe jobber

NT 65/2 Ap er en støvsuger med dobbeltmotor og høy ytelse for våt- og tørrstøvsuging for profesjonell bruk. Det flate foldefilteret rengjøres effektivt ved hjelp av trykkluft, noe som gir tilnærmet konstant sugeeffekt.

Hotel and hospitality industry

Den laveste profilen i sin klasse

Gulvvaskemaskinen BRS 40/1000 C er en universalmaskin for alle slags harde overflater. Fordi den har en ekstremt lav profil, kan den også komme til under hyller – en viktig faktor for kjøkkenhygienen.

Hotel and hospitality industry

Sett på trykket

Maskinen fjerner gjenstridig innbrent smuss ved hjelp av den konsentrerte kraften fra en varmtvannstråle eller dampstråle. Gå løs på jobben med Kärchers tilbehør for dampvaskere, inkludert detaljmunnstykke, børster med messingbust og et sett pussekluter.

Produkter for kjøkken, restauranter og selskapslokaler

Utendørsområdene

Forventningene om et godt måltid eller en velværehelg når sitt klimaks like før inngangsdøren. Disse forventningene kan bli ytterligere forsterket av velstelte uteområder. Du bør dra full nytte av denne fordelen – på parkeringsplassen, langs oppkjørselen og i det underjordiske parkeringsanlegget, gangveiene og bassengområdet. Og med Kärchers system kan du gjøre alt dette ved hjelp av maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler som er perfekt harmonisert.

Hotel and hospitality industry

Enkle fremskritt

Kärcher KM 90/60 R er en kompakt sitte-på-feiemaskin som kombinerer høy betjeningskomfort med høy områdedekning og effektiv automatisk filterrengjøring. Den justerbare seteposisjonen, det justerbare rattet og de store hjulene understreker at målsettingen er å oppfylle dagens forventninger til brukervennlighet.

Hotel and hospitality industry

Kan det bli enklere?

Den kompakte og ekstremt manøvrerbare KM 75/40 W rengjør små og mellomstore områder lettvint og grundig. Trekkdriften erstatter fysisk styrke, mens en kraftig støvsuging sikrer rensligheten uten å virvle opp støv. Velg mellom en kraftig bensinmotor og en lydløs batteriversjon for innendørs bruk, med et valgfritt antistatisk sett for feiing av tepper.

Hotel and hospitality industry

Høytrykksrengjøring av overflater

Overflatervaskeren FR 30 forvandler kraften i en Kärcher høytrykksvasker til områdedekning på en mesterlig måte. Versjonen med plastdeksel er svært enkel å bruke, både utendørs og innendørs.

Hotel and hospitality industry

På riktig spor

Parkeringshus med flere plan stiller ofte høye krav til gulvvaskemaskiner på grunn av store områder, grovt og gjenstridig smuss og bratte ramper. B 250 R er den rette maskinen til denne jobben, med en robust stålramme for hardt arbeid på områder med stigninger på opptil 15 prosent. Maskinen har en stor vanntank og et kraftig batteri som gjør at den holder ut lange arbeidsøkter.

Hotel and hospitality industry

Så enkel kan profesjonell feiing faktisk være

Den nyskapende elektriske feiekosten KM 35/5 C er et raskt, effektivt og komfortabelt alternativ til konvensjonell feiing. Takket være den smarte plasseringen av valsebørsten er den imponerende effektiv helt ut til kanten. Et kraftig litium-ion-batteri eliminerer behovet for en ledning som hele tiden kommer i veien.

Produkter for utearealer, parkeringsplasser og parkeringsanlegg

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