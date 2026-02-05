Teppebørstesuger CV 38/2 Adv
Med Glideflex-strømkabelens hurtigskiftsystem og integrert tilbehørsholder, er den brukervennlige og kraftfulle CV 38/2 Adv teppebørstesugeren perfekt for effektiv rengjøring av store arealer.
Ergonomisk, kraftig og av høy kvalitet: Vår CV 38/2 Adv teppebørstesuger med fleksibel og slitesterk Glideflex strømkabel, ekstra stor arbeidsbredde og fremragende sugekraft imponerer overalt der store teppebelagte arealer må rengjøres raskt og effektivt. Enten det er i detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen, på kontorer, i offentlige bygg eller på utstillingsområder – den lave vekten og det ergonomiske håndtaket med integrert AV/PÅ-bryter sikrer komfortabel håndtering og utmattelsesfritt arbeid til enhver tid. Integrert tilbehør direkte på maskinen utvider bruksområdene, og muliggjør rask og effektiv rengjøring av kanter eller trange nisjer. En visuell justeringshjelp for børsten sikrer presis tilpasning til teppets luvhøyde. Det patenterte fjerningssystemet gir et tilnærmet støvfritt bytte av de ekstremt rivefaste fleecefilterposene. Andre tids- og kostnadsbesparende funksjoner, som hurtigskiftsystemet for strømkabelen eller muligheten til å bytte børsten helt uten verktøy, fullender det smarte maskinkonseptet.
Egenskaper og fordeler
LysindikatorVisuell indikasjon for justering av valsebørstehøyde Valsebørsten kan justeres til ulike teppehøyder. Optimalisert justering av valsebørstehøyden sikrer optimale rengjøringsresultater.
Hurtigskiftsystem for Glideflex-strømkabelRobust og brukervennlig strømkabel Det er enkelt å bytte og krever ingen forkunnskaper. Sparer tid og reduserer servicekostnader.
Fleksibelt rengjøringsalternativEnkel og rask fjerning av strekkbar sugeslange . Blokkeringer kan enkelt fjernes ved behov.
Utskifting av børste uten verktøy
- Raskt bytte av valsebørste uten behov for bruk av verktøy.
- Sparer tid og reduserer servicekostnader.
Ergonomisk håndtak med av/på-bryter
- For komfortabel og brukervennlig håndtering.
- Integreringen av av/på-bryteren er en annen fordel for ergonomien.
- Muliggjør komfortabelt og utmattelsesfritt arbeid.
Oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Klipssystem for sikker oppbevaring av sugemunnstykker.
- Fugemunnstykke og møbelmunnstykke er alltid lett tilgjengelig og sikkert oppbevart.
HEPA-filter (tilvalg)
- HEPA 13-Filter sertifisert etter DIN EN 1822:2019
- Filteret har en svært høy separasjonsgrad på 99,95 %.
- Aerosoler, virus og bakterier fanges nesten fullstendig opp.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbeidsbredde (cm)
|38
|Støvsuger (mBar/hPa)
|200 / 20
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|5,5
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|12
|Lydnivå (dB)
|65
|Effekt, børste (W)
|150
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Avtakbar sugeslange
- Korrugert sugeslange
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Standard børstevalse: 1 Stk
Utstyr
- Tilstandsindikator for filter
- Strømkabel som kan kobles til: Fleksibel
- Høydejusterbart håndtak
Videoer
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
Tilbehør
