Industriløsninger og skreddersydde systemer
Kärcher har alt utstyret du trenger for grundig og effektiv rengjøring innen industrivirksomhet som f.eks. næringsmiddelindustri, fiskeoppdrett, bilbransjen, bygg- og anleggsbransjen, mekanisk verksted og kjemisk industri. Vi har et stort utvalg av industristøvsugere, tørrisblåsere, systemer for tankvask, høytrykksvaskere og ultrahøytrykksvaskere, gulvvaskemaskiner, feiemaskiner m.m. Kärcher kan levere anlegg som er 100 % tilpasset dine behov og krav! Vi har erfarne spesialister som hjelper deg med å beregne maskinbehov, dimensjoner, rørgater, elektrisk/elektronisk styring og overvåkning m.m. Vi prosjekterer og installerer dine vasketekniske løsninger, og gir råd for bruk av rett type kjemi til ulike behov.
Komplette industriløsninger
Suksess på alle områder
Smuss har ingen grenser. Derfor trenger du fleksible rengjøringsløsninger som kan tilpasses de ulike områdene og behovene hos en industrivirksomhet. Tenk på fra alt fra infrastruktur, produksjonsflater og relaterte områder til kontor- og felleslokaler. For så mange ulike rengjøringsbehov trenger du mer enn individuelle rengjøringsapparater. Du trenger et system som garanterer de beste resultatene hver eneste gang. Det får du fra oss.
Vårt Kärchersystem
I samarbeid med våre kunder ønsker vi å utvikle de mest innovative løsningene, produktene og tjenestene, alltid med et mål om å skape et optimalisert system. Et system bestående av maskiner, tilbehør, rengjøringsmidler og tjenester som enkelt kan integreres i driftsprosessene, og som gir reell merverdi som en industriell løsning. Et system som utgjør en forskjell. Vårt Kärchersystem.
Én samarbeidspartner for alt
En industrivirksomhet har gjerne mange spesielle rengjøringsutfordringer. Alt fra maskiner og systemer, former og deler, til transportruter og lagerområder både innendørs og utendørs skal holdes rent. Å designe et velfungerende system som håndterer alt dette på en effektiv og praktisk måte krever omfattende kompetanse og erfaring. Som verdensledende innen rengjøringsteknologi med over 75 års erfaring innehar Kärcher denne kompetansen. Vi tilbyr det unike Kärcher-systemet, og dermed løsningen på alle dine rengjøringsutfordringer. For deg er det bare fordeler.
Øk effektiviteten med smart renholdsadministrasjon. Ved å sørge for godt renhold alle steder forbedrer du kvaliteten på dine produkter og tjenester. Med våre innovative, skånsomme og beskyttende rengjøringsprosedyrer, optimaliserer du pleie og vedlikehold av systemene dine.
Våre kundetilpassede løsninger for ulike produksjonsmiljø hjelper deg med å overholde sektorspesifikke hygiene- og sikkerhetsstandarder til enhver tid. For ekstreme eller kritiske miljøer som Ex-soner, faresoner, områder utsatt for ekstreme temperaturer og områder med begrenset tilgjengelighet, tilbyr vi svært avanserte spesialløsninger. Vi hjelper deg slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten, og slipper å bekymre deg over nedetid.
En av de aller mest krevende rengjøringsoppgavene hos en industrivirksomhet er fjerning av risikostoffer. Eksplosivt, helsefarlig, oljebestandig, fettete eller vanskelig smuss - med våre spesialprodukter kan nesten all slags smuss fjernes trygt og pålitelig uten å skade verken produksjonssystemene eller dine ansatte. For håndtering av svært fastsittende skitt og harde belegg er ren vannkraft alt du trenger der det er teknisk mulig. Våre vannjettingssystemer med ultrahøytrykk fjerner alle typer smuss, til og med maling, belegg og herdet betong svært effektivt.
Det er viktig med pauser i arbeidet, så lenge de ikke skyldes uforutsett nedetid. For å sikre at dette ikke skjer, tilbyr vi rengjøringsløsninger som kan brukes parallelt med produksjonsprosessene slik at du slipper å tenke på nedetid. Monteringstid og overgangstider er minimale.
Arbeidsmiljøet hos en industribedrift er kanskje avansert nok som det er. Derfor vil du sette pris på hvor enkelt det er å håndtere våre rengjøringsmaskiner, også våre maskiner for spesielle bruksområder. For å sikre at du etter vellykket rengjøring ikke møter på nye problemer, hjelper vi deg med miljømessige bærekraftsprosedyrer for rengjøring og prosessering av restprodukter og avløpsvann.
Industristøvsugere
Hold det rent med en solid industristøvsuger
En industristøvsuger håndterer alt fra fint støv til grovt smuss, faste stoffer til væsker. De fås både i stasjonære og mobile utgaver, og har dermed utallige bruksområder i industrien. Vi leverer standard eller tilpassede støvsugingsløsninger for et bredt spekter av sektorer og bruksområder. Du forteller oss hva du trenger for å støvsuge og hvor. Vi viser deg den beste måten å gjøre dette på.
Støvsuging lønner seg. Hos industrivirksomheter er renhold en viktig forutsetning for kontinuerlig høy produktkvalitet, og dermed grunnlaget for tilstedeværelse i markedet.
Dine fordeler
- Ekstremt robust konstruksjon med materialer av høy kvalitet og slitesterke koblinger
- En maskin som varer i mange år
- Svært kraftige maskiner konstruert for kontinuerlig drift
- Sikkerhetsklassifiserte støvsugere for potensielt farlige bruksområder
- Spesialtilpassede løsninger for stasjonær drift
Bruksområder
- Bilindustri
- Maskin- og anleggsteknikk
- Metallforedling
- Verktøyproduksjon og metallbearbeiding
- Matproduksjon og fremstilling av mineralolje
- Behandling av stein og glass
- Papirproduksjon og grafisk industri
- Næringsmiddelindustri
- Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
- Gummi- og plastproduksjon
- Trebearbeiding og møbelindustri
- Kjemisk industri
- Legemiddelindustri
- Offentlige etater
Brukseksempler
- Metallspon, granulat, stansavfall
- Helsefarlig støv
- Brennbart støv
- Kjølevæsker, smøremidler og oljer
- Pulver
- Komposittstoffer
Metallindustri
Bilindustri
Ultrahøytrykksvaskere
Dobbel ekspertise gir enestående kraft
Sammen har Kärcher og WOMA utviklet ultrahøytrykksvaskere konstruert for de tøffeste bruksområdene innen industri, bygg- og anlegg. Resultatet er våre nye maskiner i UHP-klassen (Ultra High Pressure).
Våre UHP-maskiner fås som kompakte ultrahøytrykksvaskere med arbeidstrykk fra 350 bar opp til 2800 bar på maskiner i superklassen. Disse ytelsesnivåene leveres både på mobile og stasjonære prosessintegrerte løsninger. Tilpassede løsninger kan generere arbeidstrykk på opptil 4000 bar. De høyeffektive industripumpene som brukes her kommer fra vårt WOMA kompetansesenter, pioneren innen ultrahøytrykksteknologi.
Dine fordeler
- Miljøvennlighet
- Effektivitet
- Innovativ teknologi
- Suveren kontroll
- Sikkerhet for operatørene
Bruksområder
- Bilindustri
- Verftsindustri
- Næringsmiddelindustri
- Kjemisk industri
- Maskinkonstruksjon
- Bearbeiding av metall, stål og aluminium
- Bearbeiding av stein
- Papirproduksjon
- Behandling og raffinering av raffinerte petroleumsprodukter/ mineraloljer
- Transportbransjen
- Konstruksjon
- Gruvedrift
- Rengjøring og vedlikehold av bygg
- Offentlige bygninger
- Kraftverk
- Demontering og dekontaminering
Brukseksempler
- Betongrestaurering og fjerning av betong
- Rengjøring av rør, rørbunter og varmevekslere
- Rengjøring av sikter, filtre og tanker
- Fjerning av belegg og maling
- Rustfjerning
- Klargjøring av overflater
- Kutting med slipemiddel
- Alle typer overflatefjerning
Bruk av ultrahøytrykk i ulike industrier
Ultrahøytrykk i offshore
Som spesialisert leverandør til offshorebransjen tilbyr Kärcher WOMA både tekniske og økonomiske gunstige løsninger.
Ultrahøytrykk i verftsindustrien
Vi har ledende kompetanse innen ultrahøytrykksteknikk for verftsindustrien. Typiske bruksområder for våre WOMA-produkter er krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning, skjæring og riving.
Heftig betongfjerning med Aquacutter-robot
Multifunksjonell bruk av stråledyse og turbodyse
Rengjøring med tørris
Tørrisblåsing rengjør kraftig, er skånsomt, og etterlate ingen rester
Ønsker du en måte å fjerne vanskelig og fastsittende smuss på, som er like effektiv som den er skånsom? Da er Tørrisblåseren fra Kärcher den rette løsningen for deg. Systemet bruker trykkluft og tørrpellets for å fjerne gummirester, oljer, fett, skillemidler, fargestoffer etc. fra arbeidsdeler og overflater.
Våre tørrisblåsere kan brukes selv i områder hvor rengjøring med vann eller sand er ulovlig eller uøkonomisk. Tørrpellets spres uten å etterlate hverken rester eller fuktighet. Dette betyr at du også kan rengjøre komponenter som ikke er kan rengjøres med vanlige rengjøringsmetoder, for eksempel elektriske motorer. Ved hjelp av vår pelletsmaskin kan du svært enkelt produsere pellets selv. Og med det riktige tilbehøret til de ulike bruksområdene, vil du alltid oppnå flotte rengjøringsresultater.
Dine fordeler
- Minimal nedetid
- Miljøvennlig rengjøring
- Overflatene forblir intakte
- Ingen rester
- Rengjøring under produksjon
- Ingen demontering nødvendig
Bruksområder
- Bilindustri, støperier og sprøytestøping av plast
- Trykkerier
- Plast- og emballasjeproduksjon
- Tømmer- og papirindustri
- Elektrisk industri
- Næringsmiddelindustri
- Legemiddelindustri, farmasøytisk industri og kosmetikkindustri
- Stål, metall og maskinbygging
- Statlig og kommunal drift
Brukseksempler
- Ikke noe forberedende arbeid
- Minimal nedetid
- Miljøvennlig rengjøring
- Overflatene forblir intakte
- Ingen rester
- Rengjøring under produksjon
- Ingen demontering nødvendig
Rengjøring av støpeform med tørrisblåser
Fjerning av understellsbelegg med tørrisblåser
Tankvask
Plettfri rengjøring av tanker, siloer og beholdere
I industri- og transportbransjen benyttes ulike typer beholdere og containere til mange ulike stoffer og væsker. Kärcher tilbyr modulbaserte løsninger for profesjonelt renhold av tanker, siloer og beholdere.
Vi designer systemer for alle typer rengjøringsformål, produkter og rengjøringsintervaller. Dermed tar vi hensyn til spesielle faktorer som størrelse, form, vanlige typer smuss samt eksterne faktorer. Våre systemløsninger gjør at du kan imøtekomme profesjonelle hygienekrav til ulike rengjøringstanker, siloer og containere.
Dine fordeler
- Energibesparelse
- Lavere kostnader for håndtering av avløpsvanns
- Redusert installasjon
- Nøye planlegging og kostnadssikkerhet
- Maksimal fleksibilitet og mobilitet
- Moduldesign med veltestede komponenter
Bruksområder
- Kjemisk industri og handel
- Transport og logistikk
- Næringsmiddelindustri
- Bryggerier og drikkevareprodusenter
Brukseksempler
- Tanker og siloer
- 20 fots beholdere (ISO)
- Tankbiler og tankvogner
- IB-beholdere
- Tønner og ølfat
- Beholdere av alle slag
Innvendig tankrengjøring
Innvendig tankrengjøring (kortversjon)
Stasjonær høytrykk
Permanent installasjon - klar til bruk
Følg eksemplet til de mange industrioperatørene som har sverget til våre stasjonære høytrykksenheter i flere tiår pga. kraften, effektiviteten, og levetiden. En høytrykksenhet kan bestå av opptil 17 brukspunkter for simultan betjening.
Stasjonære høytrykkssystemer kan effektivt, trygt og økonomisk dekke alle rengjøringsbehovene du har. Vann tilføres fra en sentral forsyningsenhet via et rørsystem til faste brukerstasjoner, der det holdes klart til bruk i store mengder. Døgnet rundt, 24/7 uten påfylling av vann, klargjøringstid eller arbeidsavbrudd.
Dine fordeler
- Reduserte kostnader takket være kort klargjøringstid
- Konstant tilgjengelighet overalt til enhver tid
- Arbeidssikkerhet
- Overholdelse av lovbestemte hygienestandarder
- Mindre anstrengende renhold
Bruksområder
- Næringsmiddelindustri
- Cruiseskip
- Bilindustri og verksteder
- Kjemisk industri og metallforedlingsindustri
Brukseksempler
- Slakterbutikker og slakterier
- Matproduksjon
- Dekk på cruiseskip
- Svømmebassenger og spaanlegg
- Industrielle produksjonssystemer
Delevaskere
Perfekte deler hver gang
Delevaskere er helt avgjørende for renhold og vedlikehold i industriell produksjon. Bruker du fortsatt løsemidler for å rengjøre skitne deler og verktøy? Med våre delevaskere kan du oppnå utmerkede rengjøringsresultater helt uten løsemidler.
Med våre vannbaserte delevaskere og rengjøringsmidler, kan du fjerne fett, olje og annen smuss grundig og enkelt. Velg mellom automatiske, manuelle eller biologiske prosedyrer.
Dine fordeler
- Rengjøringsmidlene er vannbaserte og miljømessig bærekraftige
- Ergonomisk arbeidsområde
- Robuste materialer av høy kvalitet
- Reduserte avhendingskostnader
Bruksområder
- Garasjer og serviceverksteder
- Service- og vedlikeholdsselskaper
- Metallbearbeiding
- Rengjøring av vedlikeholdskomponenter
- Produksjon
Brukseksempler
- Verktøy
- Girkasser
- Maskindeler
- Motorkomponenter
- Oljete og fettete enkeltdeler
- Vedlikeholdskomponenter
Delevasker brukt i maleprosess.
Klargjøring av automatisk delevasker
Verneutstyr
Sikkerhet har alltid førsteprioritet
En sikker arbeidsplass er kjempeviktig. Sikkerhet på arbeidsplassen innebærer at arbeidstakere skal være trygge mot farer som kan være skadelige for liv og helse. Det er mange farekilder på en arbeidsplass i industrien, som f.eks. støy, kjemikalier, maskiner osv. I følge arbeidsmiljøloven er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger.
Vårt verneutstyr gir deg pålitelig beskyttelse mot skader, støy, smuss og fuktighet. Vi bruker robuste og svært holdbare materialer av høy kvalitet som er lette å rengjøre. I tillegg har det stilig design. Med komplett profesjonelt verneutstyr får du optimal bevegelsesfrihet og stor komfort samtidig som du er beskyttet.
Dine fordeler
- Komplett beskyttelse for operatøren
- Sikkerhet på jobb
- Perfekt utsyn
- Godt og komfortabelt grep
- Meget effektiv beskyttelse
- En følelse av sikkerhet
- Maksimal komfort med optimal lydreduksjon
For bruk ved operering av høytrykksteknologi etc.
- Arbeider med tørrisblåsere
- Arbeider med ultrahøytrykksvaskere
Næringsmiddelindustrien
Matproduksjon er underlagt strenge hygieneforskrifter, både på selve produksjonsstadiet og i stadiene før og etter.
Offshore
Som spesialisert leverandør til offshorebransjen tilbyr Kärcher WOMA både tekniske og økonomiske gunstige løsninger.
Verftsindustrien
Vi har ledende kompetanse innen ultrahøytrykksteknikk for verftsindustrien. Typiske bruksområder for våre WOMA-produkter er krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning, skjæring og riving.