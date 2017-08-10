Industriløsninger og skreddersydde systemer

Én samarbeidspartner for alt

En industrivirksomhet har gjerne mange spesielle rengjøringsutfordringer. Alt fra maskiner og systemer, former og deler, til transportruter og lagerområder både innendørs og utendørs skal holdes rent. Å designe et velfungerende system som håndterer alt dette på en effektiv og praktisk måte krever omfattende kompetanse og erfaring. Som verdensledende innen rengjøringsteknologi med over 75 års erfaring innehar Kärcher denne kompetansen. Vi tilbyr det unike Kärcher-systemet, og dermed løsningen på alle dine rengjøringsutfordringer. For deg er det bare fordeler.

Øk effektiviteten med smart renholdsadministrasjon. Ved å sørge for godt renhold alle steder forbedrer du kvaliteten på dine produkter og tjenester. Med våre innovative, skånsomme og beskyttende rengjøringsprosedyrer, optimaliserer du pleie og vedlikehold av systemene dine.

Våre kundetilpassede løsninger for ulike produksjonsmiljø hjelper deg med å overholde sektorspesifikke hygiene- og sikkerhetsstandarder til enhver tid. For ekstreme eller kritiske miljøer som Ex-soner, faresoner, områder utsatt for ekstreme temperaturer og områder med begrenset tilgjengelighet, tilbyr vi svært avanserte spesialløsninger. Vi hjelper deg slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten, og slipper å bekymre deg over nedetid.

En av de aller mest krevende rengjøringsoppgavene hos en industrivirksomhet er fjerning av risikostoffer. Eksplosivt, helsefarlig, oljebestandig, fettete eller vanskelig smuss - med våre spesialprodukter kan nesten all slags smuss fjernes trygt og pålitelig uten å skade verken produksjonssystemene eller dine ansatte. For håndtering av svært fastsittende skitt og harde belegg er ren vannkraft alt du trenger der det er teknisk mulig. Våre vannjettingssystemer med ultrahøytrykk fjerner alle typer smuss, til og med maling, belegg og herdet betong svært effektivt.

Det er viktig med pauser i arbeidet, så lenge de ikke skyldes uforutsett nedetid. For å sikre at dette ikke skjer, tilbyr vi rengjøringsløsninger som kan brukes parallelt med produksjonsprosessene slik at du slipper å tenke på nedetid. Monteringstid og overgangstider er minimale.

Arbeidsmiljøet hos en industribedrift er kanskje avansert nok som det er. Derfor vil du sette pris på hvor enkelt det er å håndtere våre rengjøringsmaskiner, også våre maskiner for spesielle bruksområder. For å sikre at du etter vellykket rengjøring ikke møter på nye problemer, hjelper vi deg med miljømessige bærekraftsprosedyrer for rengjøring og prosessering av restprodukter og avløpsvann.