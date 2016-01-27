Våre løsninger for verftsindustrien

Bruksområder innen verftsindustrien

Høytrykksteknologi har vært i bruk ved enklere rengjøring av skip i flere tiår. På grunn av miljømessige og økonomiske hensyn, er det i dag et viktig verktøy for overflatebehandling på skip før påføring av belegg. WOMAs teknologi genererer vannstråler med driftstrykk på opptil 3000 bar (43.500 psi). Med et slikt høyt trykk, er WOMAs vannjettingteknologi velrenommert innenfor den maritime industrien over hele verden.



WOMAs teknologi innen ultrahøytrykksvannjetting har en rekke bruksområder innenfor marinindustri.



• Rengjøring av skipsskrog.

• Rengjøring av overbygg og utstyr om bord på skip.

• Rengjøring av ballasttanker.

• Rengjøring av tanker, fartøy og interne rørsystemer.

• Forbehandling før påføring av belegg.

• Fjerning av svekket beskyttelsesmaling.

• Flekkreparasjoner av delvis svekket beskyttelsesmaling.

• Selektiv malingsstripping.

• Rengjøring og avkalking av sveisesømmer.

• Utslippsfri forbehandling på skipsskrog og overbygg.

• Forbehandling med mekanisk guidede verktøy i stor skala.

• Kutting av stål.

• Kutting av interne rørsystem.