Våre løsninger for verftsindustrien
Vi har ledende kompetanse innen ultrahøytrykksteknikk for verftsindustrien. Typiske bruksområder for våre WOMA-produkter er krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning, skjæring og riving. Stor fleksibilitet gjør at våre WOMA-systemer er ideelle verktøy for rengjøring og vedlikehold av skip, båter og maritimt utstyr. Åpne overflater, også folierte, marine konstruksjoner, tankskip, lasteskip etc. kan effektivt rengjøres med våre løsninger. Selv malingsfjerning og skjæring av alle former for metall gjøres enkelt med WOMA.
Bruksområder innen verftsindustrien
Høytrykksteknologi har vært i bruk ved enklere rengjøring av skip i flere tiår. På grunn av miljømessige og økonomiske hensyn, er det i dag et viktig verktøy for overflatebehandling på skip før påføring av belegg. WOMAs teknologi genererer vannstråler med driftstrykk på opptil 3000 bar (43.500 psi). Med et slikt høyt trykk, er WOMAs vannjettingteknologi velrenommert innenfor den maritime industrien over hele verden.
WOMAs teknologi innen ultrahøytrykksvannjetting har en rekke bruksområder innenfor marinindustri.
• Rengjøring av skipsskrog.
• Rengjøring av overbygg og utstyr om bord på skip.
• Rengjøring av ballasttanker.
• Rengjøring av tanker, fartøy og interne rørsystemer.
• Forbehandling før påføring av belegg.
• Fjerning av svekket beskyttelsesmaling.
• Flekkreparasjoner av delvis svekket beskyttelsesmaling.
• Selektiv malingsstripping.
• Rengjøring og avkalking av sveisesømmer.
• Utslippsfri forbehandling på skipsskrog og overbygg.
• Forbehandling med mekanisk guidede verktøy i stor skala.
• Kutting av stål.
• Kutting av interne rørsystem.
Hvorfor vannjetting?
Vannjetting med høytrykk og ultrahøytrykk er en teknologi som kan brukes for krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning skjæring og riving. Det er designet stempel pumper og utviklet verktøy for ultra-høytrykk spesielt tilpasset denne teknikken. Pumpene er utstyrt med WOMA sentral ventil, som bidrar til mindre slitasje og et trykkløst system når det ikke er i bruk. WOMA tilbyr også spesialdesignede ultrahøytrykksenheter som er godkjent for bruk offshore. Både med el-drift og dieseldrevet i henhold til NORSOK standard.
- Utvalget av verktøy og redskaper er ekstremt stort. Med én basisenhet har man mange ulike bruksområder som kan benyttes til f.eks. rengjøring, skjæring, rust- og malingsfjerning.
- Verktøy- og redskapsdimensjonene er små. Derfor er det mulig å arbeide i trange områder, og i områder som er vanskelige å nå.
- Det er mulig med eksakt geometrisk fjerning av materiale, inkludert lineære bevegelser. Dette gjør det svært enkelt og blant annet å følge sveisesømmer.
- Verktøyene/ redskapene genererer små reaksjonskrefter. Vibrasjoner til kroppen er helt fraværende, og det er ingen fare for såkalte «hvite fingre».
- Mengden avfall kan reduseres betydelig med vannjetting. Sammenlignet med sandblåsing, vil inntil 98 % mindre avfall måtte fjernes etter utført arbeid.
- Teknikken genererer ikke støv, slik at det er mulig å arbeide parallelt med andre fagområder, slik som maling eller dekkelegging. Støvsensitive områder kan vedlikeholdes side om side med overflatebehandling med vannjetting.
- Det er mulig å fjerne coatingsystemer lag for lag.
- Vannjetting er ekstremt skånsomt. Sensitive deler og områder, som f.eks. sveisesømmer og koblinger, vil ikke skades.
- Standardiserte krav til ruhet gir en eksakt evaluering av overflatebehandlingen, og ønsket kvalitet oppnås.
- Overflatens saltnivå kan begrenes betraktelig fordi vannstrålene trenger inn i selv de minste fordypninger. Til sammenligning vil sandblåsing lukke porene og dermed holde på forurensningene.
- De behandlede overflatene gir en perfekt vedheft for ny behandling.
- Det er mulig med undervannsvedlikehold.
- Et spesialutviklet abrasivt vannskjæringsverktøy muliggjør kaldskjæring av nærmest et hvilket som helst materiale. Det genereres ikke damp, støv eller slagg. EXI godkjent.
Hvorfor bruke WOMAs vannjettingsteknologi?
- WOMAs teknologi gir flere klare fordeler i forhold til andre metoder for overflatebehandling
- Vannjetting reduserer mengden avfallsrester. Sammenlignet med sandblåsing, avgir vannjetting opptil 98 prosent mindre avfallsmateriale. Våre kunder sparer store beløp i avhendingskostnader
- Vannjetting reduserer tidsbruken på rengjøring fordi det, i motsetning til ved sandblåsing, ikke vil være nødvendig å fjerne sand etter at selve jobben er utført. Man sparer dermed mange timer med rengjøringsarbeid.
- Vannjetting er støvfritt, og gjør det mulig å holde på med ulike jobber samtidig. Støvsensitive områder kan dermed vedlikeholdes samtidig som det utføres vannjetting i nærheten. Man sparer dermed mye tid i ved vedlikehold i tørrdokken.
- Minimale behov for tildekking/Maskering. Tidsbesparelsene er enorme
- Vannjetting er tilnærmet vibrasjonsfri, og genererer svært lave støt mot materialet. Ingen Underlagsmaterialet vil ikke fjernes. Man unngår skade på materialer og strukturer.
- Vannjetting kan brukes i både regn og vind. Man er ikke avhengig av riktige værforhold og kan planlegge arbeid med stor pålitelighet.
- Vannjetting garanterer det høyeste renhetsnivået blant alle overflatebehandlingsmetoder. Det gjenværende nivået av salt, klorid og andre elementer minimeres, og sandkorn som sitter fast og kan forårsake korrosjon vil ikke være en problemstilling. Vi kan tilby malerne et utmerket underlag med minimal risiko for osmoseblæring..
- Vannjetting sikrer gode forhold for vedheft mellom underlag og belegg selv ved flash rust. Man oppfyller krav til grenseverdier fastsatt av kontrollorganer (for eksempel 3,5 N / mm2 som kreves av US Navy).
- Vannjetting eksponerer den opprinnelige profilen. I motsetning vil partikkelpåvirkningen under sandblåsing redusere høyden på den opprinnelige profilen. Man kan dermed tilby maleren en utmerket overflateprofil som gir god mekanisk binding mellom underlag og belegg.
- Vannjetting drives utslippsfritt i lukkede sløyfesystemer. Forseglet verktøy tilknyttet vakuum og vannbehandlingssystemer forhindrer eksponering av støv fra malingspartikler, røyk eller vanntåke. WOMAs kunder bidrar til et trygt og rent miljø.