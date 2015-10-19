Våre løsninger for offshore
Ledende kompetanse innen offshore høytrykksteknikk
Merkevaren Kärcher står for ytelse, kvalitet og innovasjon. Vår rengjøringskompetanse er blant de ledende i bransjen. Som spesialisert leverandør til offshorebransjen tilbyr Kärcher WOMA både tekniske og økonomiske gunstige løsninger. Vi leverer alt fra standardenheter til skreddersydde løsninger, og er med på hele prosessen med rådgivning og planlegging, oppstart og service. Med Kärcher får du brukervennlige produkter med praktiske driftsløsninger som gir både sikre og komfortable arbeidsforhold. Du kan forvente mer av Kärcher, og du vil får mer ut av et samarbeid med oss enn med tilsvarende leverandører. Du vil oppleve at Kärcher utgjør en forskjell med høyere ytelse og mer fremtidsorientert og bærekraftig teknologi. Kärcher makes a difference.
For å garantere sikker og effektiv drift må anlegg for lagring og transport av petroleum og naturgass inspiseres, vedlikeholdes og repareres regelmessig. Ofte må arbeidet foregå under svært dårlige forhold, og delvis under vann. Typiske bruksområder for våre produkter er krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning, skjæring og riving.
Kärcher WOMA Vannjetting
Les mer om vannjetting og mulighetene med WOMA.
HAWK pumper
Kärcher er leverandør av HAWK pumper. Gå til HAWK sin hjemmeside for mer informasjon.
TST Verneutstyr for Offshore
Kärcher er leverandør av TST verneutstyr. Gå til TST sin hjemmeside for mer informasjon