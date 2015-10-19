Våre løsninger for offshore

Ledende kompetanse innen offshore høytrykksteknikk

Merkevaren Kärcher står for ytelse, kvalitet og innovasjon. Vår rengjøringskompetanse er blant de ledende i bransjen. Som spesialisert leverandør til offshorebransjen tilbyr Kärcher WOMA både tekniske og økonomiske gunstige løsninger. Vi leverer alt fra standardenheter til skreddersydde løsninger, og er med på hele prosessen med rådgivning og planlegging, oppstart og service. Med Kärcher får du brukervennlige produkter med praktiske driftsløsninger som gir både sikre og komfortable arbeidsforhold. Du kan forvente mer av Kärcher, og du vil får mer ut av et samarbeid med oss enn med tilsvarende leverandører. Du vil oppleve at Kärcher utgjør en forskjell med høyere ytelse og mer fremtidsorientert og bærekraftig teknologi. Kärcher makes a difference.

For å garantere sikker og effektiv drift må anlegg for lagring og transport av petroleum og naturgass inspiseres, vedlikeholdes og repareres regelmessig. Ofte må arbeidet foregå under svært dårlige forhold, og delvis under vann. Typiske bruksområder for våre produkter er krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning, skjæring og riving.