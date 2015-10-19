Vannjetting
Hvorfor vannjetting?
Vannjetting med høytrykk og ultrahøytrykk er en teknologi som kan brukes for krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning skjæring og riving. Det er designet stempel pumper og utviklet verktøy for ultra-høytrykk spesielt tilpasset denne teknikken. Pumpene er utstyrt med WOMA sentral ventil, som bidrar til mindre slitasje og et trykkløst system når det ikke er i bruk. WOMA tilbyr også spesialdesignede ultrahøytrykksenheter som er godkjent for bruk offshore. Både med el-drift og dieseldrevet i henhold til NORSOK standard.
- Utvalget av verktøy og redskaper er ekstremt stort. Med én basisenhet har man mange ulike bruksområder som kan benyttes til f.eks. rengjøring, skjæring, rust- og malingsfjerning.
- Verktøy- og redskapsdimensjonene er små. Derfor er det mulig å arbeide i trange områder, og i områder som er vanskelige å nå.
- Det er mulig med eksakt geometrisk fjerning av materiale, inkludert lineære bevegelser. Dette gjør det svært enkelt og blant annet å følge sveisesømmer.
- Verktøyene/ redskapene genererer små reaksjonskrefter. Vibrasjoner til kroppen er helt fraværende, og det er ingen fare for såkalte «hvite fingre».
- Mengden avfall kan reduseres betydelig med vannjetting. Sammenlignet med sandblåsing, vil inntil 98 % mindre avfall måtte fjernes etter utført arbeid.
- Teknikken genererer ikke støv, slik at det er mulig å arbeide parallelt med andre fagområder, slik som maling eller dekkelegging. Støvsensitive områder kan vedlikeholdes side om side med overflatebehandling med vannjetting.
- Det er mulig å fjerne coatingsystemer lag for lag.
- Vannjetting er ekstremt skånsomt. Sensitive deler og områder, som f.eks. sveisesømmer og koblinger, vil ikke skades.
- Standardiserte krav til ruhet gir en eksakt evaluering av overflatebehandlingen, og ønsket kvalitet oppnås.
- Overflatens saltnivå kan begrenes betraktelig fordi vannstrålene trenger inn i selv de minste fordypninger. Til sammenligning vil sandblåsing lukke porene og dermed holde på forurensningene.
- De behandlede overflatene gir en perfekt vedheft for ny behandling.
- Det er mulig med undervannsvedlikehold.
- Et spesialutviklet abrasivt vannskjæringsverktøy muliggjør kaldskjæring av nærmest et hvilket som helst materiale. Det genereres ikke damp, støv eller slagg. EXI godkjent.
Materialomfanget
Følgende materialer kan fjernes fra stål- og betongoverflater på en sikker måte med vannjetting:
- Flerkomponent coatinger
- Brannhemmende belegg
- Bitumen
- Kjemiske forurensninger
- Løse malingslag
- Gummi
- Harpiks
- Lakk
- Marin vekst
- Olje
- Rust
- Diverse urenheter
Følgende materialer og komponenter kan kuttes med vannjetting:
- Konstruksjonsstål
- Lakkerte stålkonstruksjoner
- Tanker
- Rørledninger
- Armerte betongelementer
- Fiberforsterkede materialer
- Konstruksjoner beståendeav flere lag i ulik kvalitet, som f.eks gass og keramikk
Teknikken
WOMA tilbyr komplette systemer for trykk opp til 3000 bar som består av stempel pumper, styringssystemer og vannverktøy. WOMAs Offshore-Ecomaster er godkjent for bruk på oljeplattformer Offshore. Denne enheten kjennetegnes ved følgende sikkerhetsfunksjoner:
- Crash-ramme i henhold til DNV 2-7.1. Z-015
- Eksplosjonsbeskyttelse av elektriske system i henhold til ATEX/IECex Zone-1 T4.
- Pneumatisk eller elektrodrevne kontrollsystemer.
- Multispenningssystem
- Beskyttelsesklasse: IP 55.
- For å operere to verktøy samtidig finnes WOMA TwinJet system. To pumper på samme motor muliggjør høyere effektivitet.
WOMAs offshoreprogram består også av følgende verktøy:
- Håndholdte lanser for fjerning av coating/maling og rengjøring.
- Roterende håndholdte verktøy for sensitive overflater og for selektiv fjerning av materiale.
- Verktøy med kombinert mekanisk og hydrodynamisk drift for rengjøring av tette rør.
- Miljøvennlige multiverktøy for rengjøring og malingsfjerning med samtidig oppsug av vann og materialavfall.
- Roterende dyser for overflatebehandling.
- Abrasive kaldskjæringssystemer for lineær og sirkulær skjæring.
- Håndholdte verktøy for undervannsvedlikehold, med rekylkompensasjon.
- Spesialdesignet verktøy.