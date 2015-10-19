Materialomfanget

Følgende materialer kan fjernes fra stål- og betongoverflater på en sikker måte med vannjetting:

Flerkomponent coatinger

Brannhemmende belegg

Bitumen

Kjemiske forurensninger

Løse malingslag

Gummi

Harpiks

Lakk

Marin vekst

Olje

Rust

Diverse urenheter

Følgende materialer og komponenter kan kuttes med vannjetting: