Helsesektoren

Perfekt hygiene med høy effektivitet. Vellykket drift av et travelt sykehus eller en klinikk er knyttet til moderne hygiene og effektivitet. Det er helt avgjørende at hygienen sikres ved hjelp av optimal renslighet, og særlig at man unngår sykehusinfeksjoner og spredning av bakterier. De forskjellige avdelingene på et sykehus krever spesifikke rengjøringsløsninger – fra små til store områder, og fra kjøkken til operasjonssaler. På et travelt sykehus eller en klinikk er det helt avgjørende at vedlikeholdsrengjøringen er effektiv, siden det sjelden er nok tid til tidkrevende dyprengjøring. Strengere hygienestandarder, økt kostnadspress og konkurranse gjør situasjonen enda vanskeligere. Kärcher tilbyr produkter som er ideelle for å møte disse høye kravene, og individuelle tjenester som spenner fra mobil til intensiv rengjøring.