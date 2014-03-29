Helsesektoren
Perfekt hygiene med høy effektivitet. Vellykket drift av et travelt sykehus eller en klinikk er knyttet til moderne hygiene og effektivitet. Det er helt avgjørende at hygienen sikres ved hjelp av optimal renslighet, og særlig at man unngår sykehusinfeksjoner og spredning av bakterier. De forskjellige avdelingene på et sykehus krever spesifikke rengjøringsløsninger – fra små til store områder, og fra kjøkken til operasjonssaler. På et travelt sykehus eller en klinikk er det helt avgjørende at vedlikeholdsrengjøringen er effektiv, siden det sjelden er nok tid til tidkrevende dyprengjøring. Strengere hygienestandarder, økt kostnadspress og konkurranse gjør situasjonen enda vanskeligere. Kärcher tilbyr produkter som er ideelle for å møte disse høye kravene, og individuelle tjenester som spenner fra mobil til intensiv rengjøring.
Fellesområder
Konstant tråkk i offentlige områder som inngangspartier og sykehuskorridorer gir liten tid til rengjøring. Her er balansen mellom vedlikehold, foreløpig og dyprengjøring avgjørende for god renslighet, verdibevaring, støvbekjempelse og sikkerhet – for alle typer gulv, harde flater og tepper.
Rask rengjøring av tepper
Kärchers system består av tepperenseren BRC 45/45 C med tovalseteknologi og rengjøringsmiddelet iCapsol RM 768. Det gir fantastiske resultater og etterlater gulvene så tørre at de kan brukes igjen etter bare 20 minutter.
Ideell til inngangspartier
Gulvvaskemaskinen B 90 er konstruert for rengjøring av store områder. Før rengjøringen fjerner den grovt, løst smuss. Diamantpaden gjør steingulv skinnende rene lenger. Takket være støydempingsfunksjonen egner B 90 seg også til bruk i pasientområder.
Manøvrerbar og rask i korridorer
BD 50/40 RS er den mest manøvrerbare maskinen i sin klasse, og gir klar sikt langs sykehuskorridorene. Det er enkelt å stige på og av for mer plass, og løsningen er effektiv for daglig vedlikeholdsrengjøring av harde overflater.
Effektivitet er et spørsmål om justering
B 60 med KIK-systemet kan konfigureres etter behov, og med systemet for innvendig rengjøring av tanker sikrer den hygienen, og ikke bare på gulv. I eco!efficiency-modusen kan børstehastigheten og sugekraften reduseres for lett tilsmussing.
Den mest stillegående støvsugeren i sin klasse
T 12/1 eco!efficiency med HEPA-filter er konstruert for å oppfylle kravene til hygiene på sykehusavdelinger. Reduksjonen i driftsstøyen med 5 dB(A) i forhold til grunnmodellen er tilsvarer en reduksjon av støynivået på omtrent 70 prosent.
Bare poler merkene vekk
BDP 43/450 C Adv med bruk av spray er en tidsbesparende løsning for fjerning av merker og film. Den er perfekt til bruk i travle områder hvor det ikke er mulig å rengjøre grundig.
Produkter for fellesområder
Sanitærområder
Det er begrenset hvor mye rengjøring det er mulig å gjennomføre manuelt i sanitærområder med sklisikre gulv, særlig når kalkflekker, hudfett og kosmetikkrester må fjernes. I bad, dusjer og garderober – overalt der det er strukturerte gulv, begrenset plass og strenge hygienekrav – er det helt avgjørende å forhindre at bakterier får spre seg. Regelmessig bruk av Kärchers kompakte og effektive rengjøringsmaskiner sikrer at gulvene er hygienisk rene dypt inn i skjøter og sprekker.
Optimal mellomvask
BR 30/4 C renser helt inn i hjørner, rundt kanter og under lave armaturer. Den er utstyrt med en mikrofibervalse og er perfekt når lo og hår skal fjernes fra fine steinfliser. Den er perfekt for bruk i sanitærområder eller våtsoner, for eksempel rom for vannfødsler.
Optimal dyprengjøring i sanitærområder
BDS 43/180 C Adv er perfekt for uavbrutt bruk, har høydejusterbart håndtak for ergonomisk betjening, og håndtak med to stenger for enkel manøvrering selv ved maksimal effekt. Kan foldes sammen for plassbesparende oppbevaring.
Perfekt til strukturerte gulv
BR 40/10 med valseteknologi renser dypt inn fuger og sprekker og skrubber og støvsuger samtidig. Holder sanitærområder og mosjonsbad hygienisk rene.
Rene fuger og sprekker
Dampvaskeren DE 4002 er løsningen for gjenstridige såperester i dusjer, særlig i områder der det er vanskelig å komme til med en mopp. Sett for fuger og sprekker – snill mot overflater og miljøet.
Kraftig suging
Små og store spill er en del av hverdagen på et sykehus. Våt- og tørrstøvsugere som NT 48/1 er helt perfekte for å fjerne store mengder vann, og ved rengjøring med singeldiskmaskinen.
Produkter for sanitærområder
Behandlingsområder
Rengjøring i sterile områder som operasjonssaler og laboratorier stiller høye krav til rengjøringsmaskinene som brukes. Målet er å oppnå og opprettholde en maksimal grad av hygiene for å unngå sykehusinfeksjoner. Rengjøringsmaskiner som brukes i disse områdene, må oppfylle strenge hygienekrav. I tillegg blir gulvrengjøringen vanskeliggjort av trange eller travle forhold eller fordi det er lite tid til grundig rengjøring av gulv som utsettes for mye trafikk.
Raskere er bedre
Det er svært viktig at gulvene er perfekt polerte der overflatene utsettes for høy mekanisk belastning eller aggressive stoffer som desinfeksjonsmidler. Poleringsmaskinen BDP 50/1500 med ekstra høy hastighet er helt perfekt til gulv som utsettes for stor trafikk, og er utstyrt med flytende padholdere for ujevne gulv.
Raskt på stedet og raskt ferdig
BD 40/12 er det smarte alternativet til en mopp takket være rask klargjøring, utmerkede rengjøringsresultater og rask tørking. Denne kompakte og batteridrevne maskinen er allsidig og manøvrerbar og er perfekt til vedlikeholdsrengjøring, spesielt i små rom.
For økende krav
I histologiske laboratorier, der det blir brukt store mengder voks, er det svært tidkrevende å rengjøre gulvene, men det er helt avgjørende for arbeidssikkerheten. For å kunne fjerne gjenstridig smuss som voks effektivt, er det viktig at man bruker et spesialtilpasset system som består av maskin og rengjøringsmiddel, for eksempel BR 40/10 med kontraroterende, selvrensende valser og dyprenseren RM 750 for renere gulv og økt sikkerhet.
Ideell til operasjonssaler
B 40 W oppfyller de strengeste krav, er enkel å bruke, og så stillegående at den kan brukes når som helst. Tankskyllesystemet beskytter mot forurensning, og de vedlikeholdsfrie batteriene sikrer problemfri drift. Takket være den kompakte konstruksjonen og manøvrerbarheten er B 40 også et godt valg til operasjonssaler.
Stillegående
Hyppige klesskift produserer mye støv. Med sine 56 dB(A) er T 15/1 den stilleste i sin klasse og kan brukes når som helst. Standard HEPA-filter.
Produkter for behandlingsområder
Kjøkkenområder
Når man skal lage mat til et stort antall pasienter og ansatte, setter de svært store krav til hygienen. Kärcher tilbyr et komplett system som følger HACCP-prinsippene og overholder alle standarder for rengjøring ved hjelp av spesialutstyr. I alle tilberednings-, oppbevarings- og distribusjonsområder, for ulike rengjøringsoppgaver, fra arbeidsområder og redskaper til serveringstraller. For fjerning av gjenstridig og grovt smuss. Også effektiv på svært strukturerte gulv.
Dypt inn i fuger og sprekker
Gulvvaskemaskinen BRS 40/100 er flat og kompakt, og kommer derfor lett til under kjøkkenskap. Denne maskinen er utstyrt med valseteknologi, og er et alternativ til singeldiskmaskiner for bruk på sklisikre fliser.
Høytrykk på kjøkkenet
Høytrykksspyling med integrert suging er helt perfekt for kjøkken. Overflatevaskeren FRV 30 kan rengjøre og støvsuge samtidig. Brukt sammen med fett- og proteinfjerneren RM 731 er den hard mot protein, fett og olje – men snill mot overflatene.
Høyt og lavt
B 40 W er utviklet med utgangspunkt i HACCP-prinsippet, og sikrer optimal rengjøring av store områder. Den er utstyrt med et valsebørstehode og høy/lav-bust, og rengjør også sklisikre fliser med letthet. DOSE-systemet sørger for optimal dosering av rengjøringsmiddel.
Spesialist for kantiner
Kantiner er utsatt for mye søl, som for eksempel kaffeflekker og fett- og proteinrester. BD 40/12 C fjerner fastsittende smuss raskt og grundig på fine steinfliser i kantiner. Den kommer også til på steder som store maskiner ikke kan nå.
Produkter for kjøkkenområder
Kontorer og møterom
Kontorer og møterom på sykehus har ofte teppebelagte gulv eller parkett for å skape en hyggelig atmosfære. Hvis disse kvalitetsmaterialene skal beholde sin verdi, er det nødvendig med spesielle rengjøringsmaskiner, ikke minst for å opprettholde et konstant hygienenivå og hindre spredning av bakterier – fordi smuss og bakterier ikke gjør forskjell på kliniske områder og kontorområder.
Stillegående og allsidig
Tørrstøvsugere som T 15/1 er perfekte til daglig vedlikeholdsrengjøring – med eller uten filterpose, siden de fjerner smuss og søl på tepper og laminat- og PVC-gulv grundig og lettvint.
En universalstøvsuger for alle slags overflater
Børstemunnstykket CV 60/2 justerer seg automatisk etter gulvdekket, fra harde gulv til tepper og tilbake igjen – uten at du må bytte tilbehør. Ytelsen kombineres også med allsidighet, og gjør at funksjonene omfatter kontraroterende valser, sidebørste, sugerør og et HEPA-filter som ekstrautstyr. Pluss tilbehørssett for vanskelig tilgjengelige områder med praktisk oppbevaringplass for tilbehør og lader.
Grundig rengjøring
Tepper er utsatt for mye tråkk hver dag, og derfor foretrekker ofte rengjøringspersonale Kärchers tepperensere. Disse robuste, kraftige og allsidige maskinene er utviklet for rengjøring av tepper dypt inn i fibrene, og er ideelle til mellomvask og fjerning av flekker fra tekstiler. Maskinene kan også brukes til dyprengjøring av vertikale persienner og møbeltrekk, og med passende tilbehør kan de også brukes til rengjøring av fliser og vinduer.
Kraft beseirer smuss
Kärchers batteridrevne poleringsmaskiner, som den kompakte BDP 43/1500 C, genererer et høyt dreiemoment for ekstra glans. Støvsugingen gjør arbeidet lettere, og denne teknologien får også toppkarakter når det gjelder slitasje og vedlikehold.
Produkter for administrasjonsområder
Uteområder og parkering
Det er ikke bare viktig at områdene utenfor sykehusene gir et godt inntrykk, men for at de daglige rutinene skal kunne utføres uproblematisk og trygt er det helt avgjørende at infrastrukturen vedlikeholdes hele året. Dette gjelder særlig adkomsten for ambulanser, inngangspartier og gangveier for pasienter og ansatte. Rengjøringen av parkeringshus i flere plan og vedlikehold av grøntområder er også viktig. Kärchers feiemaskiner har den kraften og allsidigheten som skal til for å få jobben gjort, uansett om det gjelder tørr- eller våtfeiing.
På riktig spor
Parkeringshus med flere plan stiller ofte høye krav til gulvvaskemaskiner på grunn av store områder, grovt og gjenstridig smuss og bratte ramper. Kärcher BR 100/250 R er den rette maskinen for denne jobben: med en robust stålramme for ekstra høy utelse på områder med stigninger på opptil 15 prosent. Med en stor vanntank og et kraftig batteri for lange arbeidsøkter.
Kan det bli enklere?
Den kompakte og ekstremt manøvrerbare KM 75/40 W rengjør små og mellomstore områder lettvint og grundig. Trekkdriften erstatter fysisk styrke, mens den store sugekraften sikrer rensligheten uten å virvle opp støv. Du kan velge mellom en kraftig bensinmotor og en nesten lydløs batteriversjon for innendørs bruk – med et valgfritt sett for antistatisk feiing av tepper.
Effektivitetsstandarden
MC 50 viser daglig at økonomi og miljøhensyn går hånd i hånd. En svært effektiv og kompakt feiemaskin som er miljøvennlig på alle måter. Det nyskapende støvsugingssystemet med en stor undertrykksvifte oppnår maksimal sugeeffekt ved et turtall på 75 prosent. Resultatet er mer stillegående, lavere forbruk, lavere utslipp og mindre slitasje. MC 50 holder seg også under verdiene som er fastsatt i den strenge utslippstandarden STAGE IIIa.
Enkle fremskrift
Kärcher KM 90/60 R er en kompakt sitte-på-støvsuger som kombinerer høy betjeningskomfort med stor områdedekning og effektiv automatisk filterrensing. Egenskapene inkluderer justerbart sete og ratt samt store hjul for enkel bruk.
For helårsbruk
MC 50 Advanced gir optimale feieresultater og egner seg til helårsbruk. Hurtigskiftesystemet gjør det mulig å skifte slikt tilbehør som klippere eller snøskjær og sprederen på noen få minutter.