Vaske terrasse

Effektiv rengjøring av terrassen med terrassevasker

Alle som har terrasse vet hvor vanskelig det er å få den ren med hageslangen. En høytrykkspyler derimot har mye større rengjøringskraft, og gjør at du kan rengjøre terrassen både effektivt og sikkert. Det er viktig å være forsiktig med sensitive underlag. En terrassevasker er et must for effektiv og skånsom rengjøring av terrasse og heller o.l. med høytrykk. Med en terrassevasker kan større flater enkelt rengjøres grundig og skånsomt uten vannsprut, og det dobbelt så raskt som med vanlig høytrykkslanse/ strålerør. En terrassevasker med håndtak er også super å bruke på vertikale flater som f.eks. garasjeporten. Men en terrassevasker øker altså rengjøringseffekten, og du får et jevnt resultat.

Kärchers T-Racer terrassevaskere sørger for optimal og skånsom rengjøring av store overflater. Den innovative kombinasjonen av høydejusterbare propeller og to høytrykksdyser gjør at terrassevaskeren glir jevnt og smidig over underlaget. Et innebygget gitter beskytter propell og dyser for skade fra singel og småstein o.l. Med mer rengjøringskraft vil du oppnå et jevnere og bedre rengjøringsresultat. Terrassevaskeren er sprutsikker, og beskytter både deg og omgivelsene mot vannsprut.