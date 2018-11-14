Rengjøringstips for utendørs rengjøring

Her finner du rengjøringstips til rengjøring utendørs, og tips og triks til hvordan du kan få mest mulig ut av dine Kärcherprodukter med tilbehør og rengjøringsmidler. 

Car cleaning

Rengjøring av bil

Her finner du produkter og tilbehør for rask og grundig bilrengjøring.

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Rengjøring av terrasse

Her finner du oversikt over maskiner og tilbehør egnet for rengjøring av terrasse.

Med ren bil, rent hus og ren terrasse blir man fornøyd

Bil, hus og terrasse

Vi har fått vår egen høytrykksekspert, markedskommunikasjonssjef Lars Nyhaugen, til å instruere Sondre Husby Rostad, en helt vanlig trønder som er glad i å vaske bil, i de tre viktigste vaskejobbene: bil, terrasse og hus.

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Fasaderengjøring

Kärcher tilbyr ikke bare utstyr som er ideelle til rengjøring i hjemmet. Selve fasaden i seg selv blir også skitten over tid, men med Kärchers rengjøringsprodukter kan du raskt og enelt få den ren igjen.

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Rengjøring av hagemøbler

Med Kärchers høytrykksspylere er det enkelt å bli kvitt stygge flekker og skitt på hagemøblene.

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Rengjøring av båt

Vi har høytrykksspyleren og tilbehøret du trenger for å gi båten din en grundig vask.

Pipe cleaning

Rørrengjøring

Sammen med en høytrykksspyler er et rørrengjøringssettet ideelt til rensing av blokkerte rør både innendørs og utendørs.

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Fjerning av mose

Kärchers høytrykksspylere med rotojet-dyser er ideelle til fjerning av mose fra heller og stein.

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Vanning

Med Kärcher vanningsutstyr kan du vanne store områder helt automatisk takket være fjernstyring.

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Feiing

Med Kärchers feiemaskiner kan du rengjøre gangstier, veier, oppkjørsler og gårdsplasser opptil fem ganger raskere en med feiekost.