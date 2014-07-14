Rørrengjøring

Rørrengjøring – en innovativ rengjøringsløsning fra Kärcher

Noen ganger er det bare et sluk som er blokkert, men ofte kan hele avløpsrøret være tett. Vanlige «kjerringråd» kommer ofte til kort, og da kan en profesjonell rørrengjøringsløsning fra Kärcher være løsningen.

Hvordan fungerer rørrengjøring?

Fire høytrykksdyser som spruter bakover, driver slangen fremover i røret og fjerner blokkeringen. En markeringsring på slangen indikerer kontinuerlig fremdriften inne i røret. De fleksible kvalitetsslangene på 15 eller 7,5 meter er forsterket med tekstilfletting og har ekstra korte messingdyser for optimal fleksibilitet i røret. Slangene er også motstandsdyktige mot knekk og har messingkobling som gir lang levetid.

Når burde jeg foreta en rørrengjøring?

Ubehagelig lukt på badet kan oppstå hvis det er noe galt med avløpsrøret, og kan være en indikasjon på tette rør. Lukten oppstår gjerne i nærheten av sluket, men kan spre seg til hele boligen. Da anbefales det å sjekke om det kan være blokkeringer som kan føre til at vannet renner saktere gjennom rørene, og gjennomføre rørrengjøring. I verste fall vil rørene til slutt kunne bli så tette at vannet ikke renner i gjennom i det hele tatt, og føre til oversvømmelse.