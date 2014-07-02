Rørrengjøringssett, 15 meter

Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere.

Egenskaper og fordeler
Ekstra kort messinghode
  • Beveges enkelt gjennom rør.
Slange med tekstilfletting
  • Fleksibel og holdbar kvalitetsslange
Dyse med fire bakoverrettede høytrykksdyser
  • Effektiv og rask fjerning av blokkeringer i rør.
Kraftig rengjøring med høytrykk
  • Effektiv og rask fjerning av blokkeringer i rør.
Bajonettkobling
  • Svært brukervennlig.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 15
Farge svart
Vekt (kg) 1,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,4
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 250 x 80

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Rørrengjøring
  • Rengjøring av nedløpsrør
  • Avløp
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.