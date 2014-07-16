Rengjøring av hagemøbler

Luftforurensning og værslitasje kan gi skjemmende skjolder og flekker på hagemøbler. Men dette kan håndteres ved hjelp av en Kärcher høytrykksspylere. Rengjøring med Kärchers vaskebørste kombinert med Kärcher rengjøringsmiddel anbefales ved sterk tilsmussing. Avhengig av materialet kan du også bruke en Vario Power dyse med forskjellige trykkinnstillinger. Kärcher rengjøringsmiddel for tre eller plast inneholder pleiende komponenter som forebygger gjenvekst.