Rengjøring av hagemøbler
Med Kärchers høytrykksspylere er det enkelt å bli kvitt stygge flekker fra luftforurensning og forrige vinter på hagemøblene.
Rengjøring av hagemøbler
Luftforurensning og værslitasje kan gi skjemmende skjolder og flekker på hagemøbler. Men dette kan håndteres ved hjelp av en Kärcher høytrykksspylere. Rengjøring med Kärchers vaskebørste kombinert med Kärcher rengjøringsmiddel anbefales ved sterk tilsmussing. Avhengig av materialet kan du også bruke en Vario Power dyse med forskjellige trykkinnstillinger. Kärcher rengjøringsmiddel for tre eller plast inneholder pleiende komponenter som forebygger gjenvekst.
Anbefalte produkter og tilbehør
Kärcher Høytrykksspyler
For rengjøring av hagemøbler
Kraftig vaskebørste
For rengjøring av ømfintlige overflater uten vannsprut.