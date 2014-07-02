WB 150 power børste

Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykkel, sykkel, glassoverflater m.m.

Vaskebørste for rengjøring av kjøretøy, campingvogner, hagemøbler, motorsykkel og sykkel, glassoverflater m.m. Sprutfri rengjøring av sensitive overflater. Skånsomme børster gir et hurtig og pent resultat.

Egenskaper og fordeler
Kombinasjon av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk
  • Sparer opptil 30% tid, energi og vann
Kompakt design
  • Ideell for rengjøring av små og delvis utilgjengelige arealer
Roterende dyser med flat stråle
  • Bedre rengjøringsresultat.
Vannoppsug - Oppsuging av vann tillater bruk av alternative vannkilder som f.eks. vaskebøtte.
  • Rengjøring uten vannsprut.
Mykt børstehode
  • Skånsom rengjøring av sensitive overflater
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 392 x 222 x 211

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Garasjeporter
  • Vinterhager
  • Vinduer og glassflater
  • Persienner/rullegardiner
  • Bobiler og campingvogner
  • Hagleker
