Fasaderengjøring

Rengjøring av lameller og utendørs persienner

Før du starter rengjøringen, senk persiennen helt ned slik at lamellene er stengt. Sett deretter strålerøret i lavtrykk-posisjon og påfør rengjøringsmiddel. Begynn øverst og arbeid deg nedover. La såpen virke i 1-2 minutter for å løse opp skitten. Bruk deretter vaskebørste for å fjerne skitten, og avslutt med å spyle med strålerøret.