Fasaderengjøring
Kärcher tilbyr ikke bare utstyr som er ideelle til rengjøring i hjemmet. Selve fasaden i seg selv blir også skitten over tid, men med Kärchers rengjøringsprodukter kan du raskt og enkelt få den ren igjen.
Rengjøring av lameller og utendørs persienner
Før du starter rengjøringen, senk persiennen helt ned slik at lamellene er stengt. Sett deretter strålerøret i lavtrykk-posisjon og påfør rengjøringsmiddel. Begynn øverst og arbeid deg nedover. La såpen virke i 1-2 minutter for å løse opp skitten. Bruk deretter vaskebørste for å fjerne skitten, og avslutt med å spyle med strålerøret.
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