Fasaderengjøring

Kärcher tilbyr ikke bare utstyr som er ideelle til rengjøring i hjemmet. Selve fasaden i seg selv blir også skitten over tid, men med Kärchers rengjøringsprodukter kan du raskt og enkelt få den ren igjen.

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lamell

Rengjøring av lameller og utendørs persienner

Før du starter rengjøringen, senk persiennen helt ned slik at lamellene er stengt. Sett deretter strålerøret i lavtrykk-posisjon og påfør rengjøringsmiddel. Begynn øverst og arbeid deg nedover. La såpen virke i 1-2 minutter for å løse opp skitten. Bruk deretter vaskebørste for å fjerne skitten, og avslutt med å spyle med strålerøret.

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