Smart teleskoplanse for rengjøring av overflater i høyden, som for eksempel fasader og skodder. Inkluderer dyser for alle Kärcher høytrykkspylere K2 – K7. Lengden kan varieres fra 1,2 m til 4 m. Vekt på produktet er kun 2 kg. Med bajonettkobling kan den kobles til alt av Kärcher tilbehør som f.eks. vaskebørste, vaskesvamp m.m.