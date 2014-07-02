Teleskoplanse

Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.

Smart teleskoplanse for rengjøring av overflater i høyden, som for eksempel fasader og skodder. Inkluderer dyser for alle Kärcher høytrykkspylere K2 – K7. Lengden kan varieres fra 1,2 m til 4 m. Vekt på produktet er kun 2 kg. Med bajonettkobling kan den kobles til alt av Kärcher tilbehør som f.eks. vaskebørste, vaskesvamp m.m.

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk pistol
  • Ergonomisk bærehåndtak og lav vekt for praktisk transport.
Vekt ca. 2 kg.
  • For enkel rengjøring av flater som er vanskelige å nå, spesielt i høyden
Skulderstropp
  • Enkel å bruke.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 2,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,1
Mål (L x B x H) (mm) 4177 x 92 x 240

Videoer

Bruksområder
  • Fasade
  • Vinterhager
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.